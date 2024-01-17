Найкраще місто для життя у Європі – посеред Альп: чим воно особливе

Швейцарський Берн залишається найзручнішим для життя містом Європи для європейських емігрантів. Про це йдеться у свіжому рейтингу компанії ECA International.

Чим особливе місто у Швейцарії та які ще міста входять до топ-10 найкращих для життя у Європі, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Неофіційна столиця Швейцарії вже третій рік поспіль посідає перше місце як найкраще для життя місто для експатів. Берн – мальовниче місто в оточенні Альп.

"З найкращими зручностями, мінімальним забрудненням повітря та низьким рівнем злочинності Берн є дуже привабливим містом для експатріантів та їхніх родин. Міста Швейцарії, Нідерландів і Скандинавії поповнюють десятку найзручніших для життя міст", – зазначив старший аналітик рейтингів локацій Ніл Ешман.

ECA оцінює міста в усьому світі з точки зору загальної якості життя експатів. Рейтинг базується на низці факторів придатності для життя, включаючи доступність медичних послуг, житлово-комунальне господарство, доступ до соціальної мережі, закладів відпочинку та дозвілля, інфраструктуру, клімат, особисту безпеку, соціально-політичну напругу та якість повітря.

У цьому році Копенгаген, який раніше посідав перше місце, опустився на п’яте місце в рейтингу 2023 року. Причини – дефіцит житла останнім часом. Дублін за 10 років із 7-ї позиції опустився на 11-ту сходинку – також через брак житла.

Загалом рейтинг найкращих європейських міст для життя виглядає так:

Берн, Швейцарія – 1 місце;

Ейндховен, Нідерланди– 2 місце;

Ставангер, Норвегія – 3 місце;

Женева, Швейцарія – 4 місце;

Копенгаген, Данія – 5 місце;

Роттердам, Нідерланди – 5 місце;

Гаага, Нідерланди – 5 місце;

Гетеборг, Швеція – 8 місце;

Амстердам, Нідерланди – 8 місце;

Базель, Швейцарія – 8 місце;

Дублін, Ірландія – 11 місце;

Люксембург, Люксембург – 11 місце.

У звіті зазначається, що війна вплинула на зниження оцінки в рейтингу багатьох міст. Зокрема, Київ зі 137 сходинки опустився на 218-ту.

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