Нашествие туристов. На Закарпатье фиксируют километровые пробки к популярной локации

На Закарпатье из-за нашествия туристов образовалась километровая очередь и пробки к озеру Синевир, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Mukachevo.net.

В очереди оказались сотни легковых автомобилей, большие пассажирские автобусы с сотнями туристов. Из-за припаркованного вдоль дороги автодвижения по дороге стало возможным только в одну сторону. Для того чтобы уехать, туристам пришлось простоять в пробке около получаса.

"Синевир сейчас – топовая локация на Закарпатье как для туристов, так и для местных жителей. Сюда едут за красотой зимних Карпат и за снегом, потому что в низменных городах Закарпатья снега нет. Поэтому здесь сейчас большие потоки туристов, самые большие пробки фиксировали именно 2 января, когда на озеро поехали и гости края, и местные жители из Мукачево, Ужгорода и Хуста", – объясняет местный экскурсовод Сергей Прокоп.

По словам экскурсовода, туристы едут на Синевир за впечатлениями и отдыхом на природе.

"Причина скоплений та, что и всегда, – внизу в городах нет снега. А в нацпарке его достаточно, плюс есть развлечения на Каменском перевале – можно кататься на лыжах, сноубордах, тюбах, санках. Есть также зверинцы и Центр реабилитации бурых медведей, где можно провести время", – объясняет экскурсовод.

Фото: В очереди оказались сотни легковых автомобилей, большие пассажирские автобусы с сотнями туристов (Mukachevo.net)

Некоторые туристы смогли попасть в озеро только с наступлением темноты.

"Пик пробок на Синевире всегда – это 14-15 часов дня, поэтому, если не хотите попасть в "пробку", выезжайте утром. В первой половине дня в нацпарке обычно немного людей", – добавил экскурсовод.

Пилипец и Драгобрат. Туристам советуют альтернативу Синевиру

Местные жители рекомендуют заранее планировать поездку, выезжать раньше и оставить свой автомобиль как можно дальше, чтобы не создавать давку.

Кроме того, советуют выбирать и другие локации для отдыха.

"Это может быть Пилипец на Межгорье или Подобовец, там достаточно снега. Также стоит ехать на Драгобрат на Раховщине и на Красию на Великоберезнянщине. Снега вдоволь, работают подъемники и туристическая инфраструктура", — добавил Прокоп.

Фото: Озеро Синевир (facebook.com/NacionalnijPrirodnijParkSynevir)

Синевир (Синевир, Морское Око) – самое большое озеро Украинских Карпат. Расположен на высоте 989 метров над уровнем моря в Межгорском районе Закарпатской области, в горном массиве Внутренние Горганы. Входит в состав Национального природного парка "Синевир". Имеет среднюю площадь в 4-5 гектаров, его средняя глубина составляет 8-10 м.

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