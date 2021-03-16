Отпуск в "красной" зоне: что делать туристам, если курорт закрыли на карантин

Вернет ли "Буковель" туристам деньги за проживание

В "красной" зоне сегодня находятся четыре области Украины - Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая. В частности, с конца февраля 2021 года "красный" уровень карантинных ограничений ввели на Ивано-Франковщине, где расположен известный курорт "Буковель".

Несмотря на решение о введении "красной" зоны, горнолыжный курорт "Буковель" еще некоторое время продолжал работать.

Но 12 марта 2021 года на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации было принято решение ввести карантин и на горнолыжном курорте. "Буковель" закрыли на карантин до 27 марта в связи с ростом количества заболевших COVID.

Туристы покинули курорт, у кого-то отпуск и вовсе отменился

Сегодня туристический комплекс не работает. Ограничен въезд на территорию Поляницкой территориальной общины, правоохранительные органы установили карантинные блокпосты.

Беспрепятственно передвигаться по территории общины на данный момент могут только местные жители или лица, которые там работают.

Фото: Курорт "Буковель" закрыли до 27 марта 2021 года (instagram.com vadimterenchuk)

Из-за того, что местные власти чрезвычайно быстро приняли данное решение, отдыхающие вынуждены были покинуть туристический комплекс, а у многих отпуск и вовсе отменился.

В ТК "Буковель" говорят, что предпринимают все меры, чтобы обеспечить возможность перенести туристам даты приобретенных услуг. Администрация курорта пообещала своим гостям обменять уже купленные услуги на период после 27 марта. По вопросам переноса заездов туристам необходимо обращаться в организации, через которые осуществлялось бронирование.

Что могут предпринять те, кто хочет вернуть деньги за проживание? Уверен, что такая информация будет полезна и тем, кто в целом задается вопросом компенсации средств за проживание во время карантинных ограничений не только в "Буковеле".

Что нужно сделать в первую очередь

Условия возврата средств при отмене бронирования отеля, гостиницы или апартаментов зависят от того, как именно вы его оформляли: напрямую, через турагентство, туроператора. Либо - через Booking.com или Airbnb.

Если бронировали жилье напрямую, свяжитесь с администрацией отеля или владельцами апартаментов.

Фото: Подъемник на горнолыжном курорте "Буковель" (booking.com)

А вот если вы размещались в гостинице, то сначала надо выяснить условия отмены у своего турагентства или туроператора. В таком случае, в соответствии с Законом Украины "О туризме", туроператор несет перед туристом ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на туристическое обслуживание.

Исключение составляют случаи, когда это произошло из-за форс-мажора или стало результатом событий, которые туркомпания не могла предвидеть.

Если номер вы бронировали через сайт Booking.com, напишите в службу поддержки и свяжитесь с объектом размещения: здесь все решается индивидуально.

Надо выяснить, как проходила бронь гостиницы

Одна из составляющих гостиничных услуг - бронирование гостиничных номеров. Номера в гостинице можно бронировать, заключив двухсторонний письменный договор, подав гостинице заявку на бронирование по почте, по телефону или по другой связи (по интернету).

Если вы подавали гостинице заявку на бронь, договор считается заключенным, только когда гостиница письменно подтвердит бронирование номера (по почте или через интернет).

Услуга бронирования может быть платной. В зависимости от категории гостиницы, услугу бронирования могут включать в основные услуги гостиницы или в дополнительные.

При бронировании номера гостиница может затребовать предоплату за предоставление гостиничных услуг, которая засчитывается в оплату гостиничных услуг при окончательном расчете, если иное не обусловлено заключенным договором.

Фото: На курорте в момент введения карантина было немало туристов (twitter.com/Hromadske)

Если клиент отказывается оплатить бронь, его размещают в гостинице в порядке общей очереди. В случае отказа заказчиком гостиничных услуг от бронирования номера, гостинице направляется заявка на аннулирование бронирования.

Лучше перенести отпуск, чтобы защитить свое здоровье

Пандемия серьезно повлияла на изменения условий договоров о предоставлении туристических услуг. Многие отели внесли изменения в свои условия бронирования.

Поэтому точно утверждать, что вы сможете получить компенсацию, не могу. Ведь для этого надо понимать, как именно был организован ваш отдых, и на какие условия вы соглашались.

Хотел бы обратить внимание на то, что последние дни в Украине замечен рост количества заболевших COVID. Поэтому считаю, что сегодня лучше перенести отпуск, чтобы защитить свое здоровье и не понести финансовых потерь в связи с отменной или переносом запланированного отдыха.

Напомним, ранее туристка рассказала РБК-Украина, что в "красной" зоне во время карантина продолжает работать курорт Драгобрат.

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