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Музейные экспонаты. Из-за санкций запада РФ поднимет в небо устаревшие советские самолеты

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Среда 23 марта 2022 09:35
Музейные экспонаты. Из-за санкций запада РФ поднимет в небо устаревшие советские самолеты Фото: Ил-86 авиакомпании "Аэрофлот" (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В России решили в России вернуть в небо старые неэкономичные советские самолеты Ил-86

Из-за санкций ЕС и США в России решили вернуть в небо старые неэкономичные советские пассажирские самолеты Ил-86.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Avianews.com.

Три таких устаревших лайнера достроят для частной российской авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Согласно его решению, для авиаперевозчика достроят еще два грузовых самолета Ил-96, пишет издание.

Сама компания S7 Airlines это заявление пока не прокомментировала. Там отказались от эксплуатации всех советских самолетов еще в 2008 году и полностью перешли на авиалайнеры западного производства Airbus, Boeing и Embraer.

Какие санкции наложили на пассажирскую авиацию страны-оккупанта

После полномасштабного вторжения России и войны против Украины Европейский Союз и США ввели в отношении страны-агрессора санкции. Из-за этого российским компаниям теперь запрещено поставлять запчасти для самолетов иностранного производства. Также был наложен запрет на доступ к их технической документации.

"Также европейские лизинговые компании отозвали свои самолеты из России. S7 Airlines должна вернуть такие авиалайнеры владельцам до конца марта. Если авиакомпания так поступит, то останется без большинства самолетов.

Оставшиеся воздушные суда западного производства в ее парке остановятся в ближайшие месяцы из-за отсутствия запчастей. Этого не произойдет, если авиакомпания наладит нелегальную поставку контрафактных деталей", — пишет Avianews.

Музейные экспонаты. Из-за санкций запада РФ поднимет в небо устаревшие советские самолеты

Фото: Ил-86 — советский четырехдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности (wikipedia.org)

Кроме того, для пассажирских самолетов РФ закрыто небо ЕС и ряда других стран.

Ил-86: устаревшие самолеты из СССР

Ил-86, которые Минтранс России предложил для замены западных самолетов, выпускался до 1997 года. На данный момент в мире не осталось ни одного летного образца этого авиалайнера. Последний полет с пассажирами он совершил еще в январе 2011 года.

"Вероятно, несколько недостроенных самолетов остались на заводе в Воронеже, где собирали Ил-86. Это означает, что этим авиалайнерам исполнилось уже 25 лет. Один борт стоит в базовом аэропорту S7 Airlines в Новосибирске в качестве музейного экспоната. Авиакомпания может вернуть его с постамента для перевозок пассажиров", — предполагают в издании.

Ил-86 начали разрабатывать в СССР в 1970-х годах для перевозки 350 пассажиров на расстояние 4-5 тысяч километров. Его оснащали четырьмя двигателями. Из-за неэкономичности авиакомпании его убрали вначале с регулярных рейсов, а затем и с чартерных.

Напомним, США наложили новые санкции на самолеты РФ, среди них также оказался борт Абрамовича.

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