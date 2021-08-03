Мозаики, "космическая" ротонда и цветные хрущевки: малоизвестные локации Киева, которые стоит увидеть

Как появилась Чоколовка - местность в Соломенском районе столицы

Уже скоро выходные, а значит - очередная возможность исследовать Киев и его локации, в которых вы раньше не бывали. Ранее мы уже рассказывали о том, куда можно поехать в Киеве на велосипеде. Например, на Левом берегу можно наведаться в район ДВРЗ, парк Киото и знаменитый "немецкий" квартал, в котором с каждым годом становится все меньше аутентичных зданий.

Также мы писали интересные "секретные" дворики Подола, которые помогут вам открыть Киев под другим углом.

Впрочем, даже для тех жителей города, которые живут в Киеве много лет, многие локации остаются малоизвестными. Побывать в интересных районах столицы, открыть для себя урбанистический дух города и восхититься ценностью местных зданий - именно это мы предлагаем вам сделать во время прогулки на уикенд.

В этот раз отправимся исследовать Чоколовку - местность в Соломенском районе столицы с более чем столетней историей.

Рабочий поселок 20 века и керамика: что посмотреть на Чоколовке

Чоколовка возникла как рабочий поселок в начале XX века, доросла до поселка городского типа, а еще через какое-то время стала полноценной частью Киева. В конце 1950-х – начале 1960-х годов здесь развернулось массовое жилищное строительство, превратившее Чоколовку в прогрессивную часть города, а заодно - и всего УССР.

Здесь появился первый жилой массив из "хрущевок", декорированный глазированной керамикой. Но не "хрущевками" едиными! Какие еще интересные локации здесь можно увидеть?

Фото: Пример индустриального домостроения на Чоколовке - "хрущевки" 1955-1960-х годов (wikipedia.org)

Модернистская мозаика на бывшей "Станции юных техников"

Фото: Ukrainian Unofficial

На улице Генерала Воробьева 15-а можно увидеть мозаичное панно авторства Александра Дубовика – советского украинского живописца и монументалиста. Первично панно под названием "Мир техники" создавалось для "Станции юных техников" в 1980 году.

Такие "станции" начали возникать на территории СССР в 1920-х годах как учреждения внешкольного образования, которые должны были способствовать интересу советской молодежи наукой и техникой. Сейчас в здании находятся кружки для детей и молодежи.

"Космическая" ротонда

(Фото КИЕВФОТО)

Между улицей Уманской и железнодорожными путями находится еще один памятник советского модернизма – ротонда. В 1969 году в парке "Спутник", что на Первомайском массиве, начались работы по прокладке аллеи.

Работы по благоустройству нового массива приурочивались к 100-летию с рождения "вождя мирового пролетариата". Планы воплотить не удалось - соорудили лишь железобетонную "космическую" ротонду как часть смотровой площадки и вымостили плиткой часть аллеи.

Местные вспоминают, что когда-то с "Киевского Стоунхенджа" открывалась красивая панорама на окраины города. Однако сейчас местность заросла деревьями, поэтому ротонда потеряла свое функциональное назначение.

Цветные "хрущевки"

"Хрущевки", у которых хочется остановиться, чтобы внимательнее их рассмотреть, существуют! Расположены они в Первомайском массиве на Чоколовке. Строительство массива началось в 1956 году – сразу же после того, как Хрущев задекларировал "борьбу с излишествами в архитектуре".

Это предполагало максимальную экономию на планировке квартир и внешней отделке домов.

Поскольку Первомайский массив был первым жилым массивом Киева, то и сегодня он особенно отличается от скучных и безликих хрущевок, которые массово строились в 1960-е года.

Здесь широко применили цветную глазурованную керамику для декорирования фасадов, спасая его от однообразия. Цветные "хрущевки" можно найти на улицах Ивана Светличного, Адама Мицкевича и Искровской.

Школа 1930-х годов

Фото Виктории Дмитриевой

В Киеве немного учебных заведений, построенных в межвоенный период. Одна из них - школа №69 в самом сердце Чоколовки. Плановое строительство школ в Советском Союзе началось в 1935 году, а уже в следующем году появилось это трехэтажное здание в стиле сталинского "классицизма". Позже к старому корпусу достроили два"крыла".

Автор проекта Юрий Корбин специализировался на учебных зданиях, но в центре города можно увидеть еще и спроектированный им образец жилой архитектуры это – "ведомственный" дом для Совета Народных Комиссаров УССР на ул. Банковой 1/10.

Дом "из Очакова"

В 1955 году на улице Курской (современная Генерала Воробьева) появился Дворец культуры украинского общества людей с особенностями слуха. Поскольку здание возводилось по типовому проекту, то подобный этому Дворец культуры возвели в городе Очакове Николаевской области.

В 1960-х годах в этом здании открыли первый в Советском Союзе Музей истории глухих, который действует до сих пор.

Конечно, это еще далеко не все тайные места (не)туристической Чоколовки. О них мы расскажем в следующих публикациях.

А тем временем предлагаем вам почитать, какие интересные места можно посмотреть на правом берегу Киева.

Также мы писали, какую туристическую изюминку открыли для туристов на Закарпатье.