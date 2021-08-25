На море за 150 евро: под конец лета путевки в Турцию продают по рекордно низким ценам

Курорты Турции этим летом были заполнены иностранными и местными туристами "под завязку". Но к началу учебного года загрузка отелей в курортной стране традиционно снизилась - и из Украины появились бюджетные туры.

В последние дни августа и в начале сентября украинские туристы могут отдохнуть на Средиземном и Эгейском морях Турции по рекордно низким ценам – это удачное время застать летнюю погоду и сэкономить на путевках.

Рекорды по количеству туристов растут

Министерство культуры и туризма в Турции посчитало иностранных гостей в этом году, сообщило издание turizmgunlugu.

За 7 месяцев 2021 года общее количество иностранцев, прибывших в страну, составило 10 млн 88 тысяч человек. Это рекордные показатели по сравнению с 2020 годом, но все равно значительно меньше, чем за аналогичный период в 2019 году (24 млн 693 тысяч гостей прибыли с января по июль, и чуть более 45 млн туристов - за весь 2019 год).

Фото: Пляжный сезон в Турции продолжается и осенью (unsplash.com/atif zafrak)

Ранее это издание сообщало, что только в аэропорт Анталии с начала 2021 года прилетели 4 млн 352 тыс. пассажиров, а пик пришелся на последний месяц лета – почти миллион туристов прилетели за первые две недели августа.

В рейтинге стран по наибольшему количеству туристов выделили три страны: Россия (807,7 тысяч прибытий), Германия (744 тыс. пассажиров), Украина (345 тыс. путешественников). Чуть меньше за первые 7 месяцев прибыло туристов из Франции и Нидерландов.

На сентябрь "разобрали" две трети мест в отелях

Турецкие отели на морских курортах забронированы на 80% на сентябрь. По словам Сурури Чорабатира, президента Турецкой федерации отельеров (TUROFED), заполняемость на таких побережьях, как Анталия, Бодрум и Чешме составляет 100%.

Фото: Курорт Кемер на Средиземном море (booking.com)

На более прохладном побережье Эгейского моря отельеры также удовлетворены своими сентябрьскими бронированиями, пишет издание turizmajansi.com. В то время как заполняемость отелей в июле и августе достигала 90-95%, в сентябре бронирования уже дошли до 60-65%. Об этом рассказал Якуп Демир, президент Ассоциации туристических отелей Чешме.

"Раннее открытие школ показывает небольшое уменьшение резервации. Сентябрь сейчас находится в диапазоне 60-65 процентов. К началу сентября эти цифры увеличатся еще больше – большинство бронирований осуществляются за 3 дня. Раньше отдых планировали за 1-2 месяца, а теперь условия могут измениться в любой момент", - отметил отельер.

Сколько стоит отдых в конце августа

На сайтах горящих путевок на последнюю неделю августа появились предложения отдохнуть на курортах Турции по цене от 4219 гривен (135 евро) с человека за 7 ночей (3* отель в Мармарисе с завтраками, с вылетом 29 августа) и от 5 тысяч гривен на других курортах в отелях категории 3-4* с питанием "все включено" и авиаперелетом. Средняя цена таких бюджетных туров – от 350 евро на двоих.

Фото: Пример стоимости туров в Турцию в конце августа (скриншот РБК-Украина)

Мы проверили стоимость недельного отдыха для двоих с авиаперелетом и страховкой при размещении в отелях с питанием "все включено" у ведущих туристических компаний на даты с 28 августа и выбрали самые низкие цены.

У сети туристических агентств "Поехали с нами" 7 ночей в 3* отеле в Аланье стартуют от 11 426 гривен, в 4* в Мармарисе можно провести отпуск по цене от 12146 гривен, в 5* отеле самый дешевый тур – от 16737 гривен в Аланье с вылетом 30 августа. В 5* в Бодруме можно отдохнуть от 22 тыс. гривен.

У компании Farvater недельный отдых на двоих в 3* отеле в Сиде можно провести по цене от 10022 гривен (310 евро) с вылетом 28 августа, в Кемере – от 11 тыс. грн (341 евро), в Аланье – от 11151 гривен. В 4* можно провести неделю по цене от 10960 гривен в Кемере, на 350 гривен дороже – в Белеке. В 5* отеле в Аланье неделя обойдется от 15486 гривен, в Сиде и Кемере – от 17102 гривен (529 евро).

К слову, для поездки в Турцию необходимо предъявить на выбор: сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или экспресс-тест на антиген (за 48 часов).

Напомним, мы писали, что туристический бум на курортах Турции продолжится в сентябре.

Такжы мы рассказывали про новый тренд среди украинцев: почему туристы активно едут на "европейские" курорты Турции.