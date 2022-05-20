ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Многие вернулись домой. Поток украинских беженцев в Германию резко снизился

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 16:19
Многие вернулись домой. Поток украинских беженцев в Германию резко снизился Фото: Украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В марте в страну въезжало по 15 тысяч украинцев в день

Ежедневно в Германию прибывает все меньше украинских беженцев.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что количество украинских беженцев, въезжающих в Германию, сейчас меньше, чем раньше. В эти дни их въезжает всего 2000 человек в день.

Глава ведомства также сообщила, что к 14 мая число украинских беженцев сократилось. В марте, когда полномасштабное вторжение России в Украину набирало обороты, в Германию въезжало по 15 000 украинцев.

Фезер отметила, что большинство украинских беженцев со временем вернутся в Украину.

"Некоторые останутся, если увидят шанс найти свое место на немецком рынке труда с их квалификацией", — добавила она.

В Германии зарегистрировались более 700 000 украинцев

По данным МВД страны, с начала войны в Украине, в местных органах власти Германии было зарегистрировано более 700 тысяч украинских беженцев. Около 40 процентов из них — несовершеннолетние, немногим более 80 процентов — женщины.

7 апреля в Германии согласовали специальный пакет мер, направленных на помощь федеральным землям в интеграции и размещении украинских беженцев. В правительстве пришли к выводу, что украинские беженцы в Германии должны получать такой же уровень поддержки, как и бенефициары программы социального обеспечения Hartz IV — пособия по безработице.

Согласно немецкой программе социального обеспечения Hartz IV, каждому украинцу в Германии предлагается около 400 евро в месяц. Согласно заявлению канцлера, эта схема заработает с 1 июня.

Напомним, мы писали, как украинцам оформить и получить загранпаспорт за рубежом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Беженцы
Отдых в Украине
Мнения
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Все мнения