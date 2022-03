"Остановите страдания". Мировые издания выходят с обложками о войне России против Украины

Внимание всего мира сегодня приковано к войне России против Украины.

Знаменитые мировые издания The Gurdian, The Daily Telegraph, The Times, The Sun, Metro, Daily Mail, Mirror, Daily Mail, Daily Express, The Indenpendent пишут о войне и преступлениях России против мирных жителей нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал Антона Геращенко.

Фото: Первые полосы мировых изданий

"Жизнь победит смерть, а свет тьму"

Одно из старейших изданий Time выйдет с украинской обложкой. Также на нем разместили слова президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил во время речи в Европарламенте.

Новый номер выйдет уже 14 марта. На фоне обложки размещены слова Зеленского: "Жизнь победит смерть, а свет тьму".

Фото: Time выйдет с украинской обложкой в честь героев войны против России (Фото time.com)

Статья уже обнародована в онлайн-версии издания по ссылке.

