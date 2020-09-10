Не только Аскания-Нова: лучшие локации для фотосафари в Украине

Современные туристы часто смотрят на мир через фотообъектив, а многие тратят немало часов в поисках идеального снимка. А самый лучший способ получить эксклюзивные кадры – отправиться на фотосафари. Основатель клуба "Добре поїхали" Ярослав Козак рассказал РБК-Украина о самых интересных местах для фотографирования диких животных.

"Сейчас у многих людей такая психология: в путешествии не только увидеть что-то, но получить классное фото. Это поможет оживить впечатления от увиденного и вновь пережить те незабываемые эмоции", - говорит Ярослав Козак.

Сафари – это охота на диких животных в условиях, где их гарантированно можно встретить. Но мы поговорим о фото-сафари – "охоте", во время которой животные остаются в привычной для них природной среде, а путешественники получают яркие впечатления и снимки на память, говорит он.

В "Аскании" завелись ослики-"вымогатели"

В заповеднике "Аскания Нова" в Херсонской области есть возможность сфотографировать много разных животных, рассказывает гид. Это и обычные олени, и экзотические копытные, привезенные из Азии и Африки, которые пасутся в украинской степи.

"На этом фотосафари мы видим и зверей, и птиц, и часть дендропарка с курганом, на котором растет ковыль – "фишка" Аскании в мае во время цветения. Если приехали в Асканию, обязательно посмотрите зоопарк и дендропарк, в который проведен полив среди степи", - советует он.

Фото: Животные в заповеднике в Аскании (dobre.club)

Стоит ехать в заповедник, забронировав экскурсию заранее. Иначе велики шансы просто не попасть на территорию.

"Туристов везут на машинах заповедника четыре раза в день по заданному маршруту, который разработан так, чтобы было минимальное влияние на природу: не напугать животных и не вытоптать степь. Маршруты двухчасовые, с остановками, чтобы сфотографировать", - уточняет он.

Некоторые животные на территории заповедника приближаются, и это безопасно. Но рассказывали о случае, когда буйвол одним ударом рогов перевернул машину.

"Фотографии в этих местах получаются очень красивые, но стоит учитывать, что площадь там – 24 квадратных километра. Животные ходят в разных местах, а маршрут у машин - один. Поэтому никто не даст гарантию, что вы проедете мимо бизонов или зебр. Вы их точно увидите, но не обязательно близко", - добавляет он.

Ярослав Козак всегда рекомендует в это путешествие брать с собой бинокли или хорошую фототехнику.

"Для селфи там есть специально обученное стадо осликов-вымогателей, которые будут выпрашивать еду. Могут близко подойти кони Пржевальского, которые привезены из других зоопарков. Те, которые родились в степи, близко не подходят. Антилопы канны подходили, тыкались носиком в локоть, выпрашивали поесть. С ними хорошие фотосессии выходили", - вспоминает он.

Фото: Кони Пржевальского в заповеднике в Аскании (dobre.club)

В Асканию можно приезжать и в середине осени, пока погода позволяет. Не будут возить по территории в засуху или дождь.

Парк "Беремицкое" - дикие коты и муфлоны

Парк "Беремицкое" - природоохранный объект на юге Черниговской области, который был создан в 2017 году и уже стал популярным среди туристов.

"Это современный туристический объект, где очень хорошо все продумано для приема гостей. Например, на территории 5 туалетом с подогревом пола зимой. Для маленьких детей там создана зооферма с самыми маленькими животными со всего континента – самые маленькие кони, самые маленькие коровы. Также стоит посетить Музей диких котов с рысями", - говорит Козак.

Фото: В Музеї котів у парку Беремицьке (dobre.club)

На территории природного парка есть заповедная часть, огражденная сеткой, чтобы не прошли браконьеры. Там есть участок пастбища, и леса, и крутые склоны.

"Животным есть где разгуляться. Сначала завезли польских тарпаноподобных лошадок, потом косуль, ланей, муфлонов, туров, сайгаков, азиатских коней куланов. Сейчас ждут на появление зубров", - рассказывает знаток.

По территории парка машинами туристов не возят: ради фотографий им приходится ходить пешком. Но тропы хорошо оборудованы, промаркированы. Если идти вместе с гидом, он поможет найти стада копытных, связываясь с коллегами по рации.

"Если хотите сделать красивые фотографии, нужно приехать пораньше или выделить целый день, немного посидеть в засаде. Муфлоны и сайгаки боязливые, они не будут позировать. Фотографировать животных в Беремицком иногда лучше зимой – без листвы территория лучше просматривается", - уточняет он.

"Фишка" парка - полуручной лось, который подходит к людям и охотно фотографируется.

Фото: Дикие животные в парке Беремицкое (dobre.club)

Бирючий – остров тысячи оленей

Бирючий остров находится в Азовском море возле Арабатской стрелки. Его территория долгое время была закрыта для туристов и экскурсий. Сейчас работники парка оборудовали маршрут, по которому машиной катают туристов.

"Есть два типа экскурсий на Бирючьем острове – частные предприниматели привозят туристов на катере, в потом их возят на открытой машине по заданному маршруту посмотреть на копытных, которые там живут. Другой вариант – приехать через Кириловку и Федотову косу своими машинами и ездить по острову в сопровождении работников парка", - уточняет гид.

На острове живут завезенные виды копытных: тысячи оленей, куланы.

"Сейчас, правда, есть проблема с шакалами, которые выбивают молодняк по весне. Их не завозили, вероятно, перешли по суше или льду", - рассказывает он.

Также много перелетных птиц – на близлежащих территориях пересекаются их магистральные пути на юг.

"Для фотографов там идеальные условия. Птицы задерживаются на несколько недель для отдыха и пропитания. Также можно увидеть огромное множество местных птиц", - хвалит фотолокацию Ярослав Козак.

Фото: Муфлоны живут на островах Джарылгач и Бирючьем (pixabay.com)

Джарылгач – увидеть муфлонов

Джарылгацкий национальный природный парк на одноименном острове находится неподалеку от города Скадовск в Азовском море.

"Остров стал настолько популярным и "раскрученным", что в этом году яблоку негде было упасть. Природой он очень похож на Бирючий остров – есть очень много шансов увидеть животных вблизи, потому что они привыкли к присутствию людей на пляжах и в палатках. Олени и лани подходили в 5-6 утра на расстояние в 300-400 метров к местам ночевки людей", - рассказывает эксперт.

Национальный парк пытается регулировать поток туристов, и на острове есть заповедные места, куда нельзя заходить. Остальная территория доступна и разрешений не требуются. На берегу частные предприниматели здают временное жилье – палаточные лагеря или камышовые бунгало, потому что капительное строительство запрещено.

"На острове проводят экскурсии на машинах, и можно увидеть животных. Мы видели муфлонов – их там встречают чаще, чем на Бирючьем острове. Есть также олени, лани, дикие свиньи, много зайцев, а ночью енотовидные собаки выпрашивают еду. Также огромное количество птиц", - перечисляет животных он.

Путешественник отмечает, что территория острова Джарылгач очень красивая, но туризм там пора ограничить – он становится варварским, люди устраивают дискотеки и гулянки.

Дельта Дуная: не только пеликаны

Основная туристическая фишка Дунайской дельты – пеликаны, говорит Ярослав Козак. А настоящих специалистов интересуют также и орланы белохвостые, и гуси, и утки.

Фото: Пеликаны – основная туристическая фишка Дунайской дельты (dobre.club)

"Были туристы, которые за два дня насчитали 42 вида птиц, некоторые из них они видели впервые в жизни. Такие находки очень важны для знатоков.

По его словам, 90% туристов видят только Дунайскую дельту и нулевой километр. Из возят в Вилково и окрестностям. А в дельте нужно пожить несколько дней, ощутить атмосферу, слиться с природой.

"Есть экскурсии, которые называются "Шлях до птахів". Туда лучше ехать маленьким катером на три человека вдоль песчаных кос, где гнездятся колонии цапель, орланов белохвостых. Выходить на берег там нельзя", - уточняет знаток.

Гид советует посетить Ермаков остров – там есть огромные запруды со множеством птиц, и пеликанов в том числе.

"На территории острова обустраивают парк, который собирается восстанавливать популяцию буйволов. До этого там жили одичавшие кони и быки. Остров очень большой и на него можно сойти для экскурсии и фотографирования, причалив к одному из причалов", - подытоживает гид.

Фото: На Ермаковом острове живут одичавшие кони (dobre.club)

В Украине существует множество других мест, где в объектив попадают редкие звери. Но гарантировать их появление в кадре по маршруту поездки не возьмется ни один специалист, говорит Ярослав Козак.

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