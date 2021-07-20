Минус 15 градусов: "тропическая" жара на море в Украине сменится грозами и похолоданием

Погода на морских курортах Украины радует последними жаркими днями. Уже с 20 июля в некоторых районах начинаются грозовые дожди, которые принесут с собой резкое похолодание к концу недели.

Жаркие ночи с температурой выше 20 градусов метеорологи называют "тропическими ночами". Это явление сохранится еще 21 июля.

"Единичные случаи - когда ночная температура выше 20 градусов - случаются каждое лето. Период в 5 дней произошел впервые с 2013 года. Кроме личного дискомфорта, такая температура существенного риска для здоровья большинства людей не несет", — рассказывают на странице в Facebook Николаевского гидрометеорологического центра.

С 21 июля под влиянием активного холодного фронта характер погоды в области сменится, предупреждают специалисты. Смену погоды ощутят отдыхающие на курортах Очаков, Кинбурнская коса, Коблево, где за пляжем можно наблюдать по веб-камерам.

"Пройдут кратковременные ливни разной интенсивности с грозами, местами в сопровождении порывчатого ветра", — говорится в сообщении.

Какой будет погода на море в других областях до конца недели – в материале.

Азовское море: ночной холод и шквальный ветер

Дневная температура в Запорожской области (курорты Бердянск, Кирилловка) снизится с 32-37 градусов во вторник, 20 июля, до 22-27 градусов уже в следующие два дня, 22-23 июля. Со среды по пятницу в области будут грозовые дожди со шквальным ветром до 20 м/с. Такой прогноз опубликован на сайте Запорожского областного центра по гидрометеологии.

Фото: Федотова коса в Кирилловке (kirillovka.ks.ua)

При этом особенно свежо станет ночью – с 18-23 градусов температура снизится до 10-15 градусов 24 июля.

Пока же курорты в Запорожской области ищут способы спасти пляжи от нашествия медуз, которых особенно много обнаруживается у берега в жаркую погоду. Чтобы туристы могли купаться в чистой воде, от медуз устанавливают сетки и собирают их у кромки воды.

Пока же отдыхающих на пляжах немного – несмотря на температуру воздуха около 30 градусов и воды в море – 28, из туристов почти никто не купается. В комментариях к трансляции с веб-камер на сайте kirillovka.ks.ua. пишут, что "в море невозможно зайти, дети чешутся, медузы воняют".

Впрочем, снижение температуры воды и штормы могут естественным образом поспособствовать возвращению желеобразных животных на большие глубины.

Судя по местным веб-камерам, не слишком много людей купаются также на Арабатской Стрелке. Погода на этом курорте Азовского моря, согласно данным Украинского гидрометцентра, будет дождевой в ближайшие три дня, при этом температура воздуха снизится с 35 градусов до 26 днем, и до 16 – ночью к концу недели.

Фото: Пляж на Арабатской Стрелке (wikipedia.org)

Черное море: грозы закончатся к пятнице

Многие туристы в этом месяце, узнав о нашествии медуз в Азовском море, выбрали для отдыха локации в Одесской области. Хотя вода в Черном море традиционно немного холоднее, курорты с меньшим количеством медуз найти несложно.

На этой неделе жара на курортах Одесской области снизится с 34 градусов до 26 днем, ночные температуры – до 16 градусов. Грозы закончатся к пятнице, 23 июля.

Пока же на курортах Грибовка и Затока хватает тех, кто купается в море, но аншлага по веб-камерам на пляжах отелей не видно. На форумах обсуждают, что на Одесском побережье увеличилось количество водорослей, которые волны выбрасывают на берег, но это явление намного лучше, чем "суп из медуз" на Азовском море.

Фото: Пляж в Затоке (facebook.com/vlad zaslav)

К слову, вода в Черном море в Одесской области сейчас прогрелась до 27 градусов.

Отметим, ранее мы писали, где искать самые красивые пляжи для отдыха в Украине летом.

Также сообщалось, сколько стоит жилье в курортном Скадовске в середине лета.