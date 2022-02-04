Мест все меньше, а цены растут. Сколько стоит отдохнуть в Буковеле в последний месяц зимы

Туристы могут найти проживание по цене от 4 тысяч гривен в неделю

Заснеженные Карпаты - одно из самых романтичных мест для проведения зимнего отпуска в Украине. Для многих туристов отдых в Буковеле в феврале уже стал традицией – погода способствует атмосфере праздника и уюта, а отели более доступны по сравнению с датами в январе.

На склонах курорта с 11 февраля до конца месяца запланированы несколько чемпионатов по зимним видам спорта: слоупстайлу и биг-эйру, могулу (спуску с трюками по склону со снежными буграми), сноуборд-кроссу. Участвовать будут украинские и иностранные спортсмены. Туристов предупреждают, что в связи с проведением спортивных мероприятий некоторые склоны будут временно закрыты для катания.

Сколько стоит отдохнуть в Буковеле во второй половине февраля, чтобы отметить там день святого Валентина и стать свидетелем захватывающих соревнований – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Какие развлечения ждут туристов в Буковеле зимой

На сайте курорта среди зимних развлечений можно насчитать больше 20 видов активностей и локаций, которые подойдут как семьям с детьми, так и любителям экстрима. Например, даже тем туристам, которые не хотят кататься на лыжах, есть возможность покататься на смотровом подъемнике. Для детей и взрослых работают:

санная трасса и сноутюбинг:

тролей;

каток;

можно покататься на упряжках с хаски;

посетить этно-парк.

Фото: На горнолыжном курорте хватает развлечений для гостей (unsplash.com/ed-pylypenko)

Для экстремалов также есть немало вариантов не заскучать:

"буковельские горки" (зиплайн с крутыми виражами между деревьями);

катание на снегоходах и вездеходах;

картинг;

роуп-джампинг.

Также есть большой выбор неспортивных развлечений: спа, чаны, рестораны и кафе, ярмарка.

При этом Буковель в 2022 году признают одним из самых доступных по цене европейских курортов. Например, в недавнем исследовании немецкой платформы для бронирования путешествий Travelcircus, украинскому горнолыжныму отдыху отдали второй место после Австрии в списке 11 лучших направлений. Учитывалась стоимость, акторов, километры трасс, соотношение цены и качества и "инстаграмность".

Отмечается, что любителям зимних видов спорта на этом горнолыжном курорте доступно 68 километров трасс: 43% легких, 41% - средних и 16% сложных спусков, поэтому каждый найдет подходящий склон.

Фото: В Буковеле - 68 километров трасс (unsplash.com/tanya-pro)

Сколько стоит отдых в отелях Буковеля во второй половине февраля

Проверяем стоимость недельного проживания для двоих на даты 13-20 февраля на сайтах бронирования размещения в отелях. Во многих популярных объектах свободных мест остались единицы.

Например, в отеле "Radisson Blu Bukovel" 5* рядом с подъемником №7 мини-отпуск в 7 ночей обойдется в 189182 гривен за двоих в номере "люкс". Но на соседние даты остались еще более доступные по цене номера – например, с 18 февраля можно забронировать улучшенный номер с балконом за 35304 гривен за 4 ночи.

А в 4* спа-отеле "Marion Spa" предлагают скидку на размещение - неделя в номере "полулюкс" обойдется в 41642 гривен (скидка с 52052 гривен) с включенным завтраком.

В "Tavel Hotel & SPA" 4* также рядом с подъемником №7 проживание в семейном номере "делюкс" с доступом в спа-центр и завтраками обойдется в 55502 гривен.

В апарт-отеле "BUKA & SPA" свободных мест на день святого Валентина нет, но уже с 19 февраля можно остановиться в улучшенных апартаментах со скидкой – 18864 гривен (вместо 26948 гривен) за 4 ночи.

В "Amarena SPA Hotel" двухместный номер "Делюкс" с завтраками обойдется в 19600 гривен (вместо 24500 гривен) с 16 февраля.

Фото: Многие отели в Буковеле имеют спа-центры (booking.com)

Выросли ли цены на отели в сравнении с январем

В сравнении с ценами, по которым в январе можно было забронировать отдых в Буковеле на 5-13 февраля, видно, что отели подняли стоимость проживания на "романтические" даты на 10-25%.

В то же время цены на отдых в отелях курорта в январе тоже не отличались доступностью. Стоимость начали повышать с декабря, сообщало ранее РБК-Украина. Несмотря на это, в период новогодних праздников и после них курорт был буквально "забит" туристами.

Однако, по состоянию на вторую половину февраля, доступным остается бюджетное жилье на курорте. Например, на расстоянии 2-3 км от центра в частных усадьбах и мини-отелях стандартный двухместный номер можно найти по цене 8000-10000 гривен за 7 ночей, а радиусе до 15 км от Буковеля в окрестных селах двухместный номер в гостевом доме можно снять по цене от 4 тыс. гривен за двоих.

Напомним, мы писали, какие горнолыжные курорты Европы оказались самыми доступными.

Также мы рассказывали, сколько стоит провести отпуск в Турции зимой.