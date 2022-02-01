Семейный отдых дешевеет. Какие горнолыжные курорты Европы оказались самыми доступными

Болгария и Андорра: где недорого покататься на лыжах в феврале

Горнолыжный отдых – один из популярных видов туризма в европейских странах зимой. Подразделение британской почтовой службы Post Office Travel Money и туроператор Crystal Ski Holidays проанализировали стоимость услуг на европейских горнолыжных курортах и определили самые доступные по цене локации.

Оказалось, что стоимость катания и еды отличается в разы в разных странах. Также – две трети проанализированных курортов снизили цены на услуги по сравнению с прошлым годом.

В каких горнолыжных локациях можно провести отпуск с меньшими расходами и стал ли отдых дешевле для украинцев – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Какие расходы учитывались в исследовании курортов

В исследование включили горнолыжные курорты в 7 странах Европы – всего 28 курортов для семейного отдыха и 32 – только для взрослых. При подсчете общей стоимости услуг, еды и напитков на 6 дней выводились средние суммы, которые тратит семья из 4 человек, включая двух детей до 12 лет, или – стоимость на одного человека на курорте для взрослых.

Фото: Прокат лыж и снаряжения - отдельная статья расходов на горнолыжном курорте (unsplash.com/colin-cassidy)

В отчете сравнили стоимость проката лыж и ботинок, ски-пассов и услуг лыжной школы, а также обедов и напитков за неделю. В общую сумму вошли:

Абонемент на подъемник на неделю (6 дней); Лыжное снаряжение на одну неделю (6 дней); Обучение в лыжной школе (5-6 дней занятий по полдня); Чашка кофе (6 шт); Бутылка кока-колы (6 шт); Бокал домашнего вина (6 шт); Бутылка пива (6 шт); Шесть обедов на склонах.

При этом не учитывалась стоимость проживания, а также транспорта, которым туристы добираются к курортам.

Сколько стоит отдых на курортах разных стран

После подсчетов расходов лыжников вне пакета отель-транспорт оказалось, что цены снизились с прошлого года в двух третьих из 28 семейных курортов, которые участвовали в исследовании.

Фото: Горнолыжный курорт Банско в Болгарии (unsplash.com/rat-ski)

Основные выводы по горнолыжным курортам в 2022 году выглядят так:

Болгария снова возглавила список лучших горнолыжных курортов как для взрослых лыжников (в Боровце), так и для семей (в Банско).

Снижение цен на всех шести опрошенных итальянских курортах сделало их лучшими для лыжников среди лыжной "большой четверки": Австрии, Франции, Италии и Швейцарии.

сделало их лучшими для лыжников среди лыжной "большой четверки": Австрии, Франции, Италии и Швейцарии. Швейцарские курорты оказались самыми дорогими: общая сумма в Венгене, Саас-Фе и Церматте превышала 1200 евро для взрослых.

Морзин во Франции и Эльмау в Австрии были единственными курортами, которые вошли в десятку лучших, поскольку на эти страны приходится большая часть сезонного повышения цен.

Банско в Болгарии предлагает лучшее соотношение цены и качества для семьи из четырех человек при общей стоимости опрошенных объектов 1625 евро.

Итальянские курорты занимают пять мест в топ-10 лучших локаций для семейного отдыха.

Например, неделя отдыха в отеле для семьи в Боровце в Болгарии обойдется одному взрослому от 520 евро, в Банско – от 585 евро. Замыкает список по ценам Швейцария – самый дорогой курорт Церматт – от 1393 евро на одного.

Для семейного отдыха самый дешевый курорт - Банско в Болгарии – от 1632 евро. Эта сумма - на 12% меньше, чем в прошлом году, и на 8,5% меньше, чем в 2019 году. А самый дорогой недельный отдых для четверых – в Швейцарии на курорте Гриндельвальд (3845 евро).

Фото: Горнолыжный курорт во Франции (unsplash.com/toa-heftiba)

Где дешевле кататься на лыжах – топ 5 стран

Список стран, где дополнительные расходы на горнолыжных семейных курортах самые низкие, согласно результатам исследования, в 2022 году выглядит так:

Боровец, Болгария (1627 евро); Бардонеккья, Италия (1906 евро); Сестриере, Италия (2108 евро); Пассо-Тонале, Италия (2133 евро); Аринсаль, Андорра (2454 евро).

Топ-5 самых недорогих курортов для отдыха взрослого туриста выглядят так:

Боровец, Болгария (520 евро); Банско, Болгария (584 евро); Бардонеккья, Италия (592 евро); Саузе, Италия (689 евро); Сестриере, Италия (795 евро).

"Горнолыжный отдых стал доступнее на фоне других туров"

Запрет на въезд украинских туристов в Италию, который действовал с 16 декабря 2021 года до 31 января 2022 года, правительство страны продлило до 15 марта 2022 года. Это значит, что попасть на горнолыжные курорты Италии могут только те украинцы, которые имеют уважительную причину на въезд.

Фото: Туристы в Андорре (unsplash.com/aviv-perets)

"Спрос на Италию с учетом ограничений вообще практически нулевой, так что статистики по ценам на горнолыжный отдых в Италии у нас нет. А цены на пакетные туры в Болгарию, Австрию, Андорру, Францию и Швейцарию остались на том же уровне, что и год назад", - отмечает в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

Он добавляет: с учетом глобальной инфляции и роста заработных плат все же можно сказать, что отдых на горнолыжных курортах Европы стал доступнее.

"Цены на аренду снаряжения, ски-пассы и инструкторов мы не мониторим. Однако за год все туры подорожали, а горнолыжные – нет. Поэтому можно считать, что горнолыжные стали доступнее", - поделился мнением эксперт.

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