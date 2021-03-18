Масштабные планы: куда украинцы поедут отдыхать этим летом

В преддверии курортного сезона 2021 возникает вопрос – каким он будет для украинцев? Я уверен, что он станет гораздо более активным, нежели в прошлом году. Однако в векторах направлений для отдыха кардинальных изменений не предвидится.

Давайте разберемся детальнее в том, чего нам стоит ждать от нового туристического сезона 2021 года.

В Турцию запланировано большое количество рейсов

Вне сомнений, в этом сезоне огромное количество украинцев полетит на отдых в Турцию. И даже неоднократно.

Страна продемонстрировала прекрасный пример эффективной борьбы с распространением уровня заболеваемости COVID и сегодня уже готова принимать потоки туристов, хотя сезон стартует с середины апреля.

Фото: Количество чартеров из Украины в Турцию летом увеличится на 62% по сравнению с 2019 годом (РБК-Украина)

Подтверждение тому – большое количество рейсов, которые планируется выполнять между городами Украины и Турции.

По предварительным подсчетам, количество чартерных перелетов между городами Украины и Турции в летнем сезоне 2021 увеличится на 62% по сравнению с 2019 докарантинным годом. В этом сезоне планируется выполнение 326 рейсов в неделю. Более трети всех перелетов - 128 - заявлено на линии "Киев-Анталья".

В конкуренции за туриста

Еще один лидер по посещаемости среди украинцев – Египет – также не останется в тени этим летом. На сегодняшний день действует соглашение об освобождении от визового сбора туристов из Украины, которые прилетают в курортные города Египта, до 30 апреля.

Но есть все основания полагать, что эта льгота будет пролонгирована на еще один сезон, поскольку Египту все же придется столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны Турции.

Также о востребованности Египта говорит появление в расписании рейсов нового украинского лоукоста Bees Airline, который свои первые перевозки будет выполнять на чартерных линиях "Киев-Шарм-эль-Шейх" и "Киев-Марса-Алам".

Фото: К новому сезону отдыха готовится Болгария (pixabay.com)

Болгария готовится к новому сезону

Активно готовится к новому сезону и Болгария. Уже официально анонсирован старт нового туристического сезона с 1 мая. И Болгария готова пускать граждан третьих стран, в том числе, Украины.

Согласно актуальным данным, опубликованным на портале VisitUkraine.today, въезд в страну будет сопровождаться уже привычными обязательствами – наличием справки о вакцинации от COVID-19 или справки о наличии антител к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Либо нужно будет на въезде в Болгарию предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Лоукостеры объявили о новых рейсах в Европу

Крупнейший лоукостер Европы Ryanair также анонсировал существенное увеличение количества рейсов из Украины в страны Европы уже с конца марта.

На первоначальном этапе это будут рейсы из аэропортов Борисполь, Одесса и Львов в Италию, Польшу, Германию, Литву, Великобританию, Австрию, Болгарию. Возобновление еще 37 маршрутов запланировано на май, июнь и июль.

Фото: Крупный лоукостер вскоре запустит новые рейсы из Украины в Европу (pixabay.com)

После перерыва длительностью в целый год, возобновляет полеты AirBaltic. И хоть Латвия пока закрыта для въезда с целью туризма, возобновление регулярных рейсов говорит о росте спроса на данное направление.

К тому же, есть надежда, что государства ЕС и Балтии в скором времени отменят или смягчат карантинные ограничения для вакцинированных граждан Украины.

Под солнцем Приазовья

Что касается наших курортов, как и каждый год, украинцы предпочтут греться под солнцем Одесщины, Херсонщины и Приазовья. Выбор определенного курорта будет уже зависеть от финансовых возможностей.

К туристическому сезону уже активно готовится "Укрзализныця", которая на днях объявила о запуске 30 дополнительных поездов на лето, большая часть из которых соединит Западную, Северную и Восточную Украину с Южным регионом.

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Фото: Украинцы будут выбирать отдых на море внутри страны (wikipedia.org)

Со скачком развития внутреннего туризма стало популярно такое направление как staycation (от англ. stay - оставаться, vacation - отпуск). Оно представляет собой краткосрочные вылазки на небольшие расстояния от дома, которые позволяют отдохнуть, встряхнуться и ненадолго сменить обстановку.

И тут уже украинцы будут выбирать из сотен загородных отелей и комплексов в своей или ближайшей области, куда легко и быстро можно доехать на личном авто.

Напомним, ранее мы писали, как в Турции готовятся к новому сезону отдыха.

Также в Гостуризме рассказали РБК-Украина, в какие страны украинцы могут поехать этим летом.