Маски нужны всегда: как звезды путешествуют по Украине во время карантина

Карантин в этом году испортил планы на отдых за границей и у звезд. Но расстраиваться те не стали, ведь роскошные яхты и теплое море можно найти и дома.

В условиях закрытых границ в Украине становится все более популярным флешмоб #МандруйУкраїною (путешествуй по Украине). Об этом флешмобе в интервью РБК-Украина рассказывала глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

К флешмобу присоединились украинские звезды. Они публикуют фото своих путешествий в соцсетях с этим хештегом. Кто из звезд активно путешествует в Украине и какие места они посещают – читайте в нашей подборке.

Ольга Полякова: челлендж #МандруйУкраїною

Певица Ольга Полякова не только присоединилась к флешмобу, но и проиллюстрировала его своим фото на фоне одесского побережья.

"Друзья, в этом году все мы стали участниками челленджа #МандруйУкраїною. Давайте поможем друг другу получить максимум удовольствия от путешествий по нашей стране. Если у вас есть любимые места в Украине, которые вдохновляют - поделитесь ими! Просто поставьте хэштег #МандруйУкраїною, нужную геолокацию в любой соцсети и порекомендуйте своим друзьям, что именно стоит увидеть, где побывать", - подписала Ольга фото на своей Instagram-странице.

Фото: Ольга Полякова во время отдыха на море (instagram.com/p/CBVmqTrp7cD)

Дмитрий Комаров: поездка в Одессу

Билет в Одессу получил ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров в подарок от жены, модели Александры Кучеренко.

"Мы хорошо знаем Одессу, я проводил здесь творческие встречи. Это один из любимых городов в Украине. Мы с женой прогуляемся центром, искупаемся в море, а затем отправимся на поиски "изнанки" Одессы и будем изучать окрестности на арендованной машине, продолжая челлендж #МандруйУкраїною", - прокомментировал путешествие ведущий.

Фото: Дмитрий Комаров с женой (instagram.com/p/CBVquV8p1xx)

Александра же на своей странице в Instagram рассказала, как теперь выглядят перелеты:

"Маски. Теперь они нужны всюду и всегда. В здании аэропорта и в самолете во время полета по правилам необходимо быть в маске. Об этом вам будут регулярно напоминать. Температура. Прийдется привыкнуть к тому, что во время путешествия вам будут ее измерять минимум 4-5 раз. На входе в аэропорт, при прохождении контроля, перед гейтом, на трапе и по прилету. Если она повышена - имеют право не впускать", - пишет Кучеренко на своей страничке в Instagram.

Фото: Александра Кучеренко рассказала о карантинных ограничениях во время путешествий (instagram.com/p/CCEHubzHell)

Ирина Федышин: ближе к морю

Певица Ирина Федышин с мужем тоже поехала на море в Одессу. Там пара отметила годовщину свадьбы. Ирина также неожиданно встретила с коллегу – певицу Викторией Смеюху из группы "НеАнгелы".

"Заплываю я в море, и тут выплывает красавица Вика из НеАнгелов", - рассказала Ирина.