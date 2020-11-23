Мало рейсов и направлений: почему авиакомпании облетают Украину стороной

Сервис Flightradar 24, позволяющий отслеживать перелеты в реальном времени, давно стал популярным среди украинцев, интересующихся авиацией. Большинство из них с грустью отмечают, что воздушное пространство над нашей страной в основном пустует. Хотя воздушное движение над территорией наших соседей довольно активно, даже несмотря на пандемию.

Попробуем выяснить, в чем же дело и можем ли мы надеяться на возвращение трафика в украинское небо. Разобраться в трендах украинского неба нам поможет "Украэрорух" – государственный провайдер услуг аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве нашей страны.

На сайте этой организации представлена детальная статистика по полетам, начиная с первых годов украинской независимости.

Фото: Статистика количества полетов в Украине с 1993 по 2019 год (скриншот с сайта "Украэроруха"/uksatse.ua)

Как на количество рейсов повлиял "российский фактор"

В течение многих лет количество полетов в Украине росло. До 2014 года прирост общего количества полетов не наблюдался только в кризисных 1998-м и 2009-м годах. При этом доля транзитных полетов выросла в среднем с 40% (в начале 90-х) до 60% (накануне Революции Достоинства).

В основном Украину пролетали российские авиакомпании на пути в европейские столицы, а также авиакомпании, выполняющие рейсы странами ЕС и Азии.

Основной поток транзита шел над Черным Морем, в Симферопольском районе полетной информации. Такая ситуация позволила Украине выстроить в целом современную систему аэронавигационного обслуживания, обновить радиолокационное оборудование, воспитать новое поколение авиадиспетчеров.

Фото: Количество рейсов, выполняемых в Европе в режиме реального времени по состоянию на 20 ноября 2020 года. Заметна разница между Украиной и странами ЕС (скриншот с сайта Flightradar 24)

Захват и оккупация Крыма нашим северным соседом и закрытие воздушного пространства над Донбассом после катастрофы МН-17 перерезали основные транзитные маршруты на Ближний Восток и Азию, которые сместились восточнее или западнее. В 2015 году Украина запретила полеты над своей территорией российским авиакомпаниям, после чего транзитный трафик снова откатился до отметки в 40% в общей структуре перевозок.

При этом общий объем перевозок в 2017-2019 годах продолжал расти за счет рейсов из украинских аэропортов, так что потеря транзитного трафика сначала не особенно волновала Украину.

Как на рейсы повлияла пандемия COVID-19

Ситуация поменялась с началом пандемии. Повсеместное закрытие границ в начале 2020 года мгновенно сократило международные перевозки до минимальных значений. Внутренние перевозки в Украине никогда не были значительными, так что украинское небо стремительно опустело.

Ситуация немного выровнялась летом, когда некоторые страны стали пускать к себе украинских туристов, но с началом второй волны коронавируса многие рейсы снова оказались на земле в связи с ограничениями на въезд украинских пассажиров во многие страны.

При этом перемещение пассажиров внутри Евросоюза почти не ограничивалось.

Фото: Летом 2020 года рейсов стало больше, когда туристы начали летать в курортные страны (РБК-Украина)

Именно поэтому мы видим довольно оживленное движение между европейскими аэропортами. На восток от наших границ авиация тоже чувствует себя достаточно вольготно, поскольку какие-либо ограничения на перемещения между отдельными российскими регионами отсутствуют, а размеры территории делают авиатранспорт незаменимым для многих направлений.

Украина оказалась "пустым местом" на карте Flightradar

В результате именно Украина, зажатая между европейским и российским рынками, оказалась "пустым местом" на карте Flightradar. Помимо украинских пассажиров, главным пострадавшим от ситуации оказался все тот же "Украэрорух".

Госпредприятие потеряло львиную долю своих валютных поступлений и было вынуждено взять кредит от Европейского банка реконструкции и развития.

Вопрос его дальнейшего выживания и сохранения уникального авиадиспетчерского коллектива, скорее всего, будет зависеть уже не от количества перелетов, а от размера государственной помощи.

Фото: Движение между европейскими аэропортами практически всегда - оживленное (pixabay.com)

Чтобы хоть как-то изменить ситуацию к лучшему, Украина частично открывает Симферопольский район полетной информации, разрешив полеты по отдельным маршрутам над Черным Морем. Так, в августе этого года Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) подтвердила безопасность шести таких маршрутов.

В октябре Федеральная авиационная администрация США (FAA) приняла аналогичное решение. Но помогут ли эти меры вернуть самолеты в украинское небо, мы узнаем уже во время следующего летнего сезона.

Чего ждать украинским туристам в ближайшее время

К сожалению, сейчас мы наблюдаем вторую волну коронавируса как в Украине, так и в соседних странах. Сложно сказать, решатся ли страны на такие жесткие ограничения, как весной. Но уже понятно, что зимний сезон сулит мало хорошего для большинства перевозчиков. Поэтому я не жду значительного повышения цен на перелеты ближайшей зимой.

Судя по всему, авиакомпании продолжат завлекать пассажиров привлекательными тарифами, даже если они будут убыточными для перевозчиков. Ведь для них бывает дешевле летать в относительном убытке, чем вообще оставлять самолеты на земле.

Повышать цены на перелеты авиакомпании вряд ли будут в ближайшее время. Это, конечно, хорошая новость для туристов. Но будут ли сами туристы летать так часто, как и раньше, и увеличится ли количество рейсов над украинским небом, если пандемия COVID-19 продолжится - это мы сможем увидеть только в перспективе.

Напомним, ранее мы анализировали новые правила перелетов, которые начали действовать в Украине в ноябре 2020 года.

Также предлагаем почитать, что будет с ценами на авиаперелеты зимой во время карантинных ограничений.