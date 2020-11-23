Мало рейсов и направлений: почему авиакомпании облетают Украину стороной

Почему так мало самолетов в украинском небе по сравнению со другими странами
Сервис Flightradar 24, позволяющий отслеживать перелеты в реальном времени, давно стал популярным среди украинцев, интересующихся авиацией. Большинство из них с грустью отмечают, что воздушное пространство над нашей страной в основном пустует. Хотя воздушное движение над территорией наших соседей довольно активно, даже несмотря на пандемию.
Попробуем выяснить, в чем же дело и можем ли мы надеяться на возвращение трафика в украинское небо. Разобраться в трендах украинского неба нам поможет "Украэрорух" – государственный провайдер услуг аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве нашей страны.
На сайте этой организации представлена детальная статистика по полетам, начиная с первых годов украинской независимости.
Как на количество рейсов повлиял "российский фактор"
В течение многих лет количество полетов в Украине росло. До 2014 года прирост общего количества полетов не наблюдался только в кризисных 1998-м и 2009-м годах. При этом доля транзитных полетов выросла в среднем с 40% (в начале 90-х) до 60% (накануне Революции Достоинства).
В основном Украину пролетали российские авиакомпании на пути в европейские столицы, а также авиакомпании, выполняющие рейсы странами ЕС и Азии.
Основной поток транзита шел над Черным Морем, в Симферопольском районе полетной информации. Такая ситуация позволила Украине выстроить в целом современную систему аэронавигационного обслуживания, обновить радиолокационное оборудование, воспитать новое поколение авиадиспетчеров.
Захват и оккупация Крыма нашим северным соседом и закрытие воздушного пространства над Донбассом после катастрофы МН-17 перерезали основные транзитные маршруты на Ближний Восток и Азию, которые сместились восточнее или западнее. В 2015 году Украина запретила полеты над своей территорией российским авиакомпаниям, после чего транзитный трафик снова откатился до отметки в 40% в общей структуре перевозок.
При этом общий объем перевозок в 2017-2019 годах продолжал расти за счет рейсов из украинских аэропортов, так что потеря транзитного трафика сначала не особенно волновала Украину.
Как на рейсы повлияла пандемия COVID-19
Ситуация поменялась с началом пандемии. Повсеместное закрытие границ в начале 2020 года мгновенно сократило международные перевозки до минимальных значений. Внутренние перевозки в Украине никогда не были значительными, так что украинское небо стремительно опустело.
Ситуация немного выровнялась летом, когда некоторые страны стали пускать к себе украинских туристов, но с началом второй волны коронавируса многие рейсы снова оказались на земле в связи с ограничениями на въезд украинских пассажиров во многие страны.
При этом перемещение пассажиров внутри Евросоюза почти не ограничивалось.
Именно поэтому мы видим довольно оживленное движение между европейскими аэропортами. На восток от наших границ авиация тоже чувствует себя достаточно вольготно, поскольку какие-либо ограничения на перемещения между отдельными российскими регионами отсутствуют, а размеры территории делают авиатранспорт незаменимым для многих направлений.
Украина оказалась "пустым местом" на карте Flightradar
В результате именно Украина, зажатая между европейским и российским рынками, оказалась "пустым местом" на карте Flightradar. Помимо украинских пассажиров, главным пострадавшим от ситуации оказался все тот же "Украэрорух".
Госпредприятие потеряло львиную долю своих валютных поступлений и было вынуждено взять кредит от Европейского банка реконструкции и развития.
Вопрос его дальнейшего выживания и сохранения уникального авиадиспетчерского коллектива, скорее всего, будет зависеть уже не от количества перелетов, а от размера государственной помощи.
Чтобы хоть как-то изменить ситуацию к лучшему, Украина частично открывает Симферопольский район полетной информации, разрешив полеты по отдельным маршрутам над Черным Морем. Так, в августе этого года Агентство Европейского Союза по безопасности полетов (EASA) подтвердила безопасность шести таких маршрутов.
В октябре Федеральная авиационная администрация США (FAA) приняла аналогичное решение. Но помогут ли эти меры вернуть самолеты в украинское небо, мы узнаем уже во время следующего летнего сезона.
Чего ждать украинским туристам в ближайшее время
К сожалению, сейчас мы наблюдаем вторую волну коронавируса как в Украине, так и в соседних странах. Сложно сказать, решатся ли страны на такие жесткие ограничения, как весной. Но уже понятно, что зимний сезон сулит мало хорошего для большинства перевозчиков. Поэтому я не жду значительного повышения цен на перелеты ближайшей зимой.
Судя по всему, авиакомпании продолжат завлекать пассажиров привлекательными тарифами, даже если они будут убыточными для перевозчиков. Ведь для них бывает дешевле летать в относительном убытке, чем вообще оставлять самолеты на земле.
Повышать цены на перелеты авиакомпании вряд ли будут в ближайшее время. Это, конечно, хорошая новость для туристов. Но будут ли сами туристы летать так часто, как и раньше, и увеличится ли количество рейсов над украинским небом, если пандемия COVID-19 продолжится - это мы сможем увидеть только в перспективе.
Напомним, ранее мы анализировали новые правила перелетов, которые начали действовать в Украине в ноябре 2020 года.
Также предлагаем почитать, что будет с ценами на авиаперелеты зимой во время карантинных ограничений.