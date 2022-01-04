От 7 тысяч в неделю. Буковель становится самым доступным среди европейских курортов

После зимних праздников можно найти много доступных по цене вариантов жилья

Буковель остается самым популярным местом для зимнего отдыха в Украине. Благодаря искусственному оснеживанию катание на лыжах на этом горнолыжном курорте растягивается до весны.

В этом году на новогодние праздники практически все отели на курорте были заняты, зато в первой половине февраля, по данным сайта booking.com, доступно почти 180 вариантов размещения.

При этом многие отели стали предлагать скидки на проживание, а вариантов недорогого отдыха значительно прибавилось.

Во сколько обойдется отдых в Буковеле в первой половине февраля и можно ли там провести отпуск бюджетно – в материале РБК-Украина.

Буковель рекомендуют европейцам как дешевый курорт

Перед новогодними праздниками Буковель стали включать в списки лучших направлений Европы для горнолыжного отдыха.

Например, в рейтинге немецкой платформы для бронирования путешествий Travelcircus, украинскому горнолыжныму отдыху отдали второй место после Австрии в списке 11 лучших направлений. Учитывалась стоимость, километры трасс, соотношение цены и качества и "инстаграмность". Об этом написало издание derstandard.de.

Фото: Вид на трассы в Буковеле (unsplash.com/thomas-beckett)

"Буковель, крупнейший район зимних видов спорта в стране, расположен в центре Восточных Карпат. Стоимость катания на лыжах 111 евро в день - это относительно дешевый горнолыжный курорт в Украине. Дневной абонемент на подъемник стоит 36 евро на человека. Поразительно, но говорят, что это даже на пять евро дешевле, чем в сезоне 2019/20. Соотношение цена/качество в Буковеле тоже очень хорошее: 0,53 евро за километр трасс", - описали украинский курорт в статье.

Отмечается, что любителям зимних видов спорта на этом горнолыжном курорте доступно 68 километров трасс: 43% легких, 41% - средних и 16% сложных спусков, поэтому каждый найдет подходящий склон.

По данным британского издания The Travel Daily, для британских туристов украинский Буковель оказался на втором месте в списке самых дешевых горнолыжных курортов Европы.

В статье отмечается, что эта локация ежегодно принимает более миллиона посетителей. При этом лыжная поездка в нашу страну стоит около 87 евро (3200 гривен) на человека в обе стороны из Лондона и за одну ночь в отеле.

Туристам в Буковеле предлагают не только катание на лыжах по трассам разных уровней сложности, хотя это основная активность, которая привлекает посетителей.

Фото: На горнолыжном курорте хватает развлечений для гостей (unsplash.com/ed-pylypenko)

Также среди развлечений:

катание на родельбане;

спуск крутыми виражами на Буковельских горках;

катание на снегоходах, квадроциклах и ратраках;

пешие походы в горы;

сноутюбинг, коньки, катание на собачьих упряжках;

спуски на троллее.

Также здесь большой выбор неспортивных развлечений: спа, чаны, рестораны и кафе, ярмарка, этнопарк.

Сколько стоит отдых в дорогих отелях в феврале

Любители зимнего отдыха в горах с комфортом вполне могут планировать "каникулы" в Буковеле в феврале. Цены в этот период уже не так "кусаются", как в пиковые новогодние даты. Проверяем стоимость недельного проживания для двоих на даты 5-12 февраля.

Например, в отеле в 4* отеле "Marion Spa" неделя обойдется в 37638 гривен (скидка с 47047 гривен) в номере "делюкс" с доступом в спа-центр и включенным завтраком.

Фото: В Буковеле много отелей рядом с трассами (booking.com)

В отеле "Radisson Blu Bukovel" 5* рядом с подъемником №7 мини-отпуск в 7 ночей обойдется в 84782 гривны в семейном номере в включенным завтраком.

В "Tavel Hotel & SPA" 4* также рядом с подъемником №7 проживание в стандартном двухместном номере с доступом в спа-центр и завтраками обойдется в 40115 гривен.

В других отелях 4* со спа цены на этот период – 33-35 тыс. гривен за двоих с завтраками. Есть и более доступные варианты.

В апарт-отель "BUKA & SPA" неделю можно провести по цене 27238 гривен (скидка с 38911 гривен ) в улучшенных апартаментах с завтраком.

А в "Amarena SPA Hotel" двухместный номер "делюкс" с завтраками обойдется в 24525 гривен (скидка с 35035 гривен).

Фото: Отели на курорте часто предлагают отдых в спа (booking.com)

Появился выбор более бюджетного жилья

Для тех туристов, которым Буковель кажется не по карману, в феврале есть возможность убедиться в обратном. Уже в первой половине этого месяца есть возможность провести неделю на горнолыжном курорте по бюджетным ценам.

Например, в отеле "Carparosa Hotel" (в 4 км от Буковеля) неделя обойдется в 15800 гривен в номере-стандарт с завтраками.

Примерно во столько же можно вложиться при выборе размещения с завтраками в "Whiteberry hotel" в 3 км от центра.

В "Elena Spa Resort" в 1,3 км от центра неделя в номере "делюкс" с завтраками на двоих обойдется в 19600 гривен.

К слову, в частных усадьбах и гест-хаусах можно найти минимальные цены от 6, 5 тыс. гривен за неделю – например, в семейном номере на троих с ванной за 6650 гривен в гостевом доме "Николь", или в трехместном "делюксе" в гостевом доме "Як вдома" – за 7000 гривен за неделю.

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