ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Людей пока мало: украинцы рассказали об отдыхе в Турции

Новости » Travel » Отдых за рубежом 06.07.2020 - 14:01
Людей пока мало: украинцы рассказали об отдыхе в Турции
Фото: Отдых в Турции (facebook.com/hryhorash)
Катерина Гончарова
редактор раздела "Туризм"

Как работают тематический парк и гостиница на курорте

В начале июля Украина возобновила авиасообщение с Турцией, после чего первые украинские туристы отправились на отдых в эту страну.

В числе тех, кто поехал в Турцию - Павел Григораш, исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств. Он и другие украинцы сейчас находятся в одном из отелей страны.

На своей странице в Facebook Павел Григораш поделился впечатлениями от пребывания в одном из отелей и от похода в тематический парк The Land of Legends.

"На входе в парк и на территории установлены тепловизоры. Если намеряет температуру тела выше 38 градусов, фото уходит в администрацию, и в течение минуты рядом материализуется сотрудник для ручной проверки. Стерилизаторы есть по всей территории. Весь персонал - в масках, но посетителям их носить не требуется", - отметил он.

Людей пока мало: украинцы рассказали об отдыхе в ТурцииФото: Тематический парк "The Land of Legends" (facebook.com/hryhorash)

При этом в парке пока не работают аттракционы, находящиеся в закрытых помещениях, включая шоу дельфинов.

"Людей пока очень мало, очередей нет нигде. Новая секция парка в тематике "Маша и медведь" откроется через несколько дней. Вечерние шоу - без изменений", - добавил он.

Карантинные ограничения заставили отели пересмотреть правила пребывания туристов. По словам Павла Григораша, в одном из отелей соседний корпус закрыт на ремонт, но шумные работы были завершены до приезда туристов.

Людей пока мало: украинцы рассказали об отдыхе в ТурцииФото: Отель в Турции во время карантина (facebook.com/hryhorash)

"Новый мини-клуб назвать "мини" никак не получается. Есть чем занять деток целый день. Территория очень зеленая и живописная. В отеле сейчас занято около 200 номеров без учета нашей группы. Вечером на белом пирсе нас встречал сам генеральный директор отеля. Атмосферное место", - добавил исполнительный директор Украинской ассоциации туристических агентств.

Людей пока мало: украинцы рассказали об отдыхе в ТурцииФото: Отель в Турции (facebook.com/hryhorash)

Стоит отметить, что правила для отелей Турции устанавливаются государством. Среди требований – заполняемость не более чем на 60% от мощности отеля, соблюдение дистанции во всех зонах и регулярная дезинфекция помещений.

Напомним, ранее Павел Григораш показал условия отдыха в отелях Турции и рассказал о системе питания, которую там предлагают.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Теги Турцияотелькарантинотдых
Мнения
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Олег Васильев
Как добраться на море во время карантина на поезде
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма “Караван Люкс Тур”
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь