ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лучший загородный отдых: Голубое озеро под Киевом для идеального уикенда

Суббота 12 сентября 2020 07:46
Лучший загородный отдых: Голубое озеро под Киевом для идеального уикенда
Фото: Отдых на Голубом озере (kyivmaps.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Озеро в Подгорцах под Киевом с комфортными пляжами и шезлонгами

Одно из самых красивых мест в 15 минутах езды от Киева – Голубое озеро в селе Подгорцы Обуховского района. Это огромный водоем с прозрачной голубой водой и обустроенными пляжами для семейного отдыха.

Голубое озеро – природный водоем, который очень полюбили киевляне и местные жители. Сюда приезжают в любое время года только для того, чтобы насладиться невероятными видами.

Озеро занимает площадь 28 гектаров, а его глубина достигает 8 метров. На берегах водоема растут высокие деревья, а песчаные пляжи окружены травянистыми лужайками.

Как добраться к озеру из Киева?

Озеро в Подгорцах стало одним из любимых мест для отдыха на выходных не только из-за красоты природы, но также и благодаря удобному расположению.

Расстояние от станции метро "Выдубичи" в Киеве составляет 24 километра, а сама дорога на машине занимает 15-20 минут по Обуховской трассе. Также к озеру можно добраться на автобусах от той же станции метро. Остановка называется "Село Подгорцы".

Въезд на территорию пляжа для автомобилей платный. Цена составляет 40-50 гривен в день на разных стоянках. Также можно припарковаться бесплатно, но на более дальнем расстоянии от того места, куда приехали отдыхать. Но поскольку больше половины отдыхающих на берегу Голубого озера приезжают с детьми, то предпочитают оставлять автомобили поблизости.

Лучший загородный отдых: Голубое озеро под Киевом для идеального уикендаФото: Пляжный отдых на Голубом озере (funtime.kiev.ua)

Отдых на пляжах на любой вкус

Прозрачная прохладная вода, пологое песчаное дно и голубая гладь, в которой отражается небо и облака – так описывают Голубое озеро отдыхающие. Такое красивое место сделали еще и комфортным. На берегу водоема обустроили три больших песчаных пляжа.

Один из них – бесплатный, куда стоит приезжать со своими ковриками и зонтиками. Зато там обустроены кабинки для переодевания и платный туалет. Впрочем, питьевую воду придется также везти с собой.

И хотя бесплатный пляж не такой большой, как соседние платные, места хватает всем желающим и даже тем, кто ищет уединенный уголок. Отдыхать можно и в беседке – за 200 гривен в день. Также здесь можно сыграть в пляжный волейбол на одной из площадок.

Лучший загородный отдых: Голубое озеро под Киевом для идеального уикендаФото: Места хватает всем желающим и даже тем, кто ищет уединенный уголок (velokratia.com.ua)

Комфортные пляжи с шезлонгами

Есть на Голубом озере и платные пляжи с шезлонгами и зонтами, с питанием и кальяном. Они принадлежат комплексу отдыха. К примеру, на пляже "Империя" отдых на шезлонге в будние дни стоит 150 гривен, а в выходные – 200.

На пляже "Лобстер" с понедельника по четверг за отдых с шезлонгом, зонтом и полотенцами берут 300 гривен, в выходные дни – 400 гривен.

Рядом расположены ресторан, бар и кальян-бар, волейбольные и футбольное поля, теннисные корты.

Лучший загородный отдых: Голубое озеро под Киевом для идеального уикенда

Фото: Пляжи озера в Подгорцах (instagram.com/murka277)

Планируя отдых на выходных, в список обязательных к посещению мест стоит внести Голубое озеро – хотя бы для того, чтобы удивиться, что такие природные чудеса существуют не только за границей, но и в Украине.

Напомним, ранее мы писали о живописных бирюзовых озерах в Черниговской области. Эти места можно посетить на выходных.

Также мы писали про малоизвестное Бушевское озеро возле Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News

Отдых в Украине отпускпляжотдыхозеро
Мнения
Анастасия Стеценко
Живописная Киевщина на уикенд: четыре места для любования Днепром недалеко от столицы
Анастасия Стеценко
тревел-автор
Леля Филимонова
Гуцульская "Австро-Венгрия": уникальное село в Карпатах - настоящее открытие для туристов
Леля Филимонова
гид по Киеву и Украине
Вадим Ивлев
Роковой момент: как я чудом выжил после опасного случая у острова Лисеннунг
Вадим Ивлев
путешественник
Игорь Кучер
Невероятные впечатления: куда можно полететь на рыбалку за границей в этом году
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь