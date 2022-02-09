Лица вместо паспорта и рейсы без задержек. Какие технологии появились в аэропортах во время пандемии

Время, проведенное в аэропорту во время ожидания рейса, который задерживается – не самые приятные моменты путешествия. При этом задержки времени посадки случаются практически во всех авиакомпаний мира.

В это время пассажиры сидят как на иголках, сверяясь с табло и пытаясь не пропустить информацию о начале посадки и номере ворот, до которых еще нужно дойти.

Но в ближайшем будущем проблема ожидания и долгого прохождения процедур в аэропортах может быть решена. Во время пандемии разработали новые технологии для аэропортов, чтобы ускорить прохождение всех процедур – как для авиакомпаний, так и для пассажиров, сообщает BBC.

Какие инновации ждут туристов во время авиаперелетов и какие негативные моменты будут связаны с новыми технологиями – в материале TRAVEL РБК-Украина.

От погоды до багажа. Почему чаще всего задерживаются рейсы

Задержки рейсов остаются общей проблемой в Европе и Америке. По официальной статистике, в Великобритании только во втором квартале прошлого года были задержаны 11% рейсов года, тогда как в США таких было всего 16% за весь 2021 год.

Фото: Задержки рейсов и длительные пересадки - проблемы аэропортов (unsplash.com/daniel-lim)

Задержки часто вызваны несколькими причинами, но они могут включать:

опоздание наземных бригад с дозаправкой самолетов;

трудности аэропорта с пропуском огромного количества пассажиров;

необходимость подождать пилотов;

плохую погоду;

Одной из стратегий решения проблемы является использование технологий мониторинга, чтобы помочь аэропортам и авиакомпаниям работать более эффективно.

Израильский стартап "IntellAct" - один из таких проектов. В компании объясняют, что большая часть задержек вылета находятся под контролем авиакомпаний, и многие из них связаны с техническим обслуживанием - чисткой, дозаправкой, пополнением запасов самолета или выгрузкой и загрузкой багажа.

Как специальные программы могут ускорить посадку и вылет

Система искусственного интеллекта IntelAct может автоматически обнаруживать задержки в перечисленных технических услугах, используя существующие камеры безопасности и наблюдения операторов аэропортов и авиакомпаний.

Затем проблема будет сообщаться персоналу – программа предложит план ее устранения в режиме реального времени. Например, если бензовоз опаздывает, программа может обнаружить это и порекомендовать "параллельную посадку". Там пассажиры смогут зайти на борт, пока самолет будет заправляться топливом - для этого потребуется присутствие пожарной машины в качестве меры предосторожности.

Фото: Искусственный интелект поможет оптимизировать техническое обслуживание самолетов (unsplash.com/lei-jiang)

"Идея пришла мне в голову, когда я посещал европейский аэропорт, который был заинтересован в увеличении количества рейсов. Когда я спросил операционного директора, что нужно сделать, чтобы увеличить количество рейсов, он ответил, если аэропорт сможет предложить более короткое время стыковки, это привлечет международные авиакомпании", - рассказал исполнительный директор IntellAct Уди Сегалл.

По его словам, сокращение времени стыковки зависит в первую очередь от эффективного управления процессами обслуживания. Так появилась идея стартапа для мониторинга технических услуг.

По заявлению компании, система в настоящее время проходит оценку в ряде аэропортов Европы, Азии и Ближнего Востока. А предварительные испытания израильским перевозчиком El Al в аэропорту Бен-Гурион показали, что программа может сократить время обслуживания на 15%.

"Такие системы вызывают обеспокоенность"

Идея контролировать подготовку самолетов к рейсу вызывают неоднозначные оценки. Кроме эффективности для авиакомпаний и аэропортов, такие высокотехнологичные системы мониторинга персонала в аэропортах вызывают обеспокоенность у специалистов.

"Наблюдение за тем, как часто сотрудники берут перерывы, как быстро они работают, и побуждение их работать как можно быстрее - это стресс и бесчеловечность", - считает профессор Сандра Вахтер, старший научный сотрудник в области искусственного интеллекта в Оксфордском университете.

По ее мнению, стрессовая рабочая среда с большей вероятностью приведет к ошибкам, недосмотрам или несчастным случаям. И это особенно проблематично в воздушном сообщении, где ставки так высоки.

Фото: "Усиленный контроль повредит работе персонала" (unsplash.com/calle-macarone)

Новые технологии для аэропортов появились благодаря пандемии

Между тем, пандемия "продвинула нас примерно на три года вперед с точки зрения новых технологий" для сокращения времени стыковки в аэропортах, считает туристический эксперт Пол Чарльз.

Он отмечает, что многим стало удобнее пользоваться мобильными телефонами не только для билетов, но и для отображения личной информации.

"Авиакомпании полагаются на большее количество приложений для отображения информации, например, от какого выхода вылетает ваш рейс. Также правительства, требующие подтверждения статуса вакцинации, ускорили принятие цифровых сертификатов на смартфонах", - сказал Чарльз.

По его мнению, пользователи стали меньше опасаться предъявлять такие документы в электронном виде с их личными данными, чем до пандемии.

Он предсказывает, что это ускорит использование мобильных телефонов вместо бумажных документов.

"Бумажная работа исчезнет, ​​и наши смартфоны в конечном итоге станут нашими паспортами. Цифровые сертификаты будут загружаться в телефон, а умные камеры будут "считывать" телефон, когда вы проходите мимо", - описал эксперт возможные технологии.

Фото: "Электронные ворота" в аэропорту Неаполя (futuretravelexperience.com)

Только сканер и лицо: какие технологии уже тестируют

Американская авиакомпания Delta с прошлого года тестирует схему в международных аэропортах Детройта и Атланты, согласно которой лицо пассажира является его "паспортом".

Такая услуга открыта для участников программы лояльности, которые также подписались на схему предварительной проверки Управления транспортной безопасности США (TSA).

Туристам достаточно посмотреть на экран при регистрации, сдать багаж, пройти досмотр - и можно садиться в самолет. Программа сопоставит лицо с фотографией и паспортными данными, хранящимися в файле TSA.

При этом пассажирам не нужно вынимать или сканировать свой физический паспорт. Это более совершенная система распознавания лиц, чем те, которые уже используют на паспортном контроле в аэропортах, когда требуется сканирование физического паспорта, чтобы система могла сопоставить лицо с фотографией.

Фото: В большинстве аэропортов личность сверяют по документам "на руках" (РБК-Украина/Виталий Носач)

Пробная версия "цифровой идентификации" компании Delta продлится до лета. Эта технология была разработана технологической фирмой Pangiam из Вирджинии, которая заявляет, что ее цель - обеспечить "легкое передвижение пассажиров от бордюра до выхода на посадку".

Вице-президент Delta Байрон Мерритт говорит, что компания хочет сделать безопасность и регистрацию во время путешествий "беспрепятственным" опытом.

"Инновации, такие как цифровая идентификация, внедряются с целью превратить путешествие в приключение, которого наши клиенты действительно ждут с нетерпением", - отметил он.

Тем не менее, профессор Сандра Вахтер считает, что такая технология поднимает вопросы конфиденциальности.

"Алгоритм быстро сверяет ваш паспорт с базой данных. Но наличие базы данных с очень подробной информацией, включая биометрические данные, создает риски. Для чего их используют, кто имеет доступ к этим данным и будут ли они переданы третьим лицам", - задается эксперт вопросами защиты персональных данных.

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