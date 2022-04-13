"Лазейка в Европу". Россияне массово пересекают границу в Норвегии, чтобы попасть в ЕС

Из-за закрытого неба на некоторых маршрутах время полета выросло на 13 часов

С тех пор, когда россиянам из-за санкций стало крайне трудно попасть в Европу, граждане страны-оккупанта ищут альтернативные пути перемещения в страны ЕС, чтобы избежать сверхдальних перелетов.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

Норвежская газета VG сообщила, что на пограничном переходе возле города Киркенес регистрируется большое количество россиян, которые хотят добраться в Европу или вернуться обратно в РФ.

ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов в начале марта из-за продолжающейся войны в Украине. Из-за этого большинство авиакомпаний отменили свои рейсы в Россию. На некоторых маршрутах, которые решили оставить, время полета увеличилось более чем на 13 часов.

Путешественникам из Москвы, которые раньше могли добраться до Осло примерно за два с половиной часа, теперь вынуждены лететь по этому маршруту только через Стамбул или Дубай.

Комментируя ситуацию, водитель маршрутки сообщил изданию, что маршрут через Киркенес в настоящее время является одним из самых популярных для тех, кто в обычных условиях вылетел бы из Москвы в Осло или обратно.

"Те, кто обычно летают по маршруту Осло-Москва, приезжают в Киркенес, потом мы их переправляем через границу в Мурманск, а оттуда они летают внутренними рейсами в Москву", — рассказал водитель.

Сообщается, что через Норвегию из РФ въезжают в основном с деловыми целями или для посещения родственников. В настоящее время норвежские власти разрешают въезд всем гражданам России, имеющим необходимые документы: действующий паспорт, виза или другой тип документа для пересечения границы.

Тем временем ЕС согласовал новый пакет санкций против России. Он предусматривает, среди прочего, запрет на заход судов под российским флагом в порты ЕС.

"Норвегия и Россия уже очень давно поддерживают стабильное сотрудничество в области рыболовства. Однако новые санкции вот-вот бросят вызов этой кооперации", - отмечают в Schengenvisainfo.com.

В Норвегии заявили, что будут строго следовать ограничениям против России, однако могут внести некоторые коррективы и "применить определенные исключения для некоторых категорий". Помимо планов ввести новые ограничения, Норвегия уже выслала из страны трех российских дипломатов. Власти объяснили, что приняли такое решение, поскольку действия этих лиц не соответствовали их дипломатическому статусу.

Напомним, ранее ЕС частично ослабил санкции против гражданской авиации РФ: что это означает.