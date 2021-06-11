Средневековые крепости и дегустация вин: лучшие локации для путешествия в Молдову летом

Еще одна соседняя страна становится доступнее для украинских туристов. Власти Молдовы признали свидетельство о вакцинации, которое украинские граждане получают после прививки от COVID-19.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран в дельнейшем увеличивался", — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Впрочем, для невакцинированных украинцев туристические поездки в страну также доступны. Где и на каких условиях туристы могут отдохнуть в Молдове – в материале.

Правила въезда в Молдову

С 24 мая в Молдове возобновили работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной.

Фото: Архитектура Кишинева (planetofhotels.com)

Согласно последним данным на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, при въезде в Республику Молдова необходимо предъявлять негативный результат ПЦР-теста на COVID, действительный не больше 72 часов до поездки. Документ необходимо подать на одном из языков: румынский, английский, французский немецкий, итальянский или русский.

Без негативного ПЦР-теста могут въезжать украинцы, имеющие сертификат о введении вакцины против COVID-19. Подтверждение необходимо подать румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языке.

Те, кто въезжает без результата ПЦР-теста и без подтверждения вакцинации, должны заполнить эпидемиологический лист и подписать декларацию о собственной ответственности за соблюдение самоизоляции в течение 14 дней в определенных местах.

Туристы ездят с ПЦР-тестами

Украинские туристы уже ездят в Молдову с негативными ПЦР-тестами, рассказала РБК-Украина топ-менеджер туроператора "Калипсо Украина" Анастасия Коробко.

Фото: Лавандовое поле в Молдове (agroexpert.md)

Она объясняет: пока нет электронного варианта паспорта вакцинации, все страны признают только те сертификаты, у которых есть английская версия и QR-код.

"У вакцинированных украинцев не у всех есть нужный формат документа. У наших туристов только у одной преподавательницы, которая привилась вакциной Pfizer, есть перевод документа на английский язык с QR-кодом, у остальных троих вакцинированных туристов этот документ на украинском языке, который ничего не может дать. Это не сертификат, с которым пустят в страну", — отмечает специалист.

В этом году у компании уже забронированы туры на лавандовые поля в последнюю неделю июня.

"На данный момент у нас все едут с тестом туда и назад. Это значит удорожание тура на 2 тысячи гривен примерно, но гарантированная группа уже есть", — говорит она.

Что посмотреть в стране: популярные направления

Автобусные туры из разных городов есть у нескольких компаний. Например, из Одессы можно отправиться на один день в тур "Лаванда-бум" с дегустацией вин с компанией "Accord tour".

Фото: Винный завод в Милештий Мичь (milestii-mici.md)

На сайте туристической компании "Калипсо Украина" предлагаются автобусные и автотуры на уикенд для фотографирования на лавандовых полях и дегустационные – в винные подвалы Милештий Мичь и Криково.

"Мы ездим на лаванду два раза в год – в последнюю неделю июня и первую неделю июля. Этот тур – наша фишка, он популярен уже не один год. Потому что лавандовые поля в Молдавии и Украине – как небо и земля", — рассказывает Анастасия Коробко.

Она отмечает: Молдова - не суперпопулярное направление по сравнению с Румынией, Венгрией, Польшей. Туристы в прошлые годы ездили в дегустационные и экскурсионные туры.

Например, в винных подвалах в Милейший Мичь находится самая большая коллекция вина в мире – больше 2,5 млн бутылок, а само вино льется из фонтанов. А самое вкусное шампанское можно попробовать в самом большом винном погребе Европы – в Криково.

"Эти локации находятся в другой части страны, возле Кишинева. Есть еще красивый город Старый Орхей с археологическим комплексом. В Кишинев нужно ехать со стороны Одессы – но там практически нет дороги. В прошлые годы наши туристы преимущественно ездили в корпоративные поездки в том направлении", — отмечает специалист.

Фото: Археологический комплекс Старый Орхей (wikipedia.org)

Впрочем, пока поездки по этому направлению на уикенд не слишком удобны из-за условий авиаперевозки.

"У нас есть неудобная для туризма нерегулярная полетная программа в Кишинев с большим расстоянием между днями. Единственный вариант добраться в Молдову для наших туристов – на автобусе", — говорит она.

В Кишинев из Украины можно полететь прямым рейсом авиакомпании МАУ – билеты доступны на 10-дневные путешествия (туда-обратно) и стоят от 4183 гривны. Время полета 1 час 5 минут. А также - с пересадками другие авиакомпаний: время в пути от 10 часов, стоимость – от 6 тыс. грн.

В Молдове множество интересных для украинских туристов мест, говорит РБК-Украина гид компании "Аккорд тур" Владимир Гайдук.

"Это винные погреба, крепость в Сороках примерно в 160 километрах от Кишенева. Она была построена еще в 15 веке, и располагается на живописных берегах реки Днестр. Также интересна Бендерская крепость - уникальный памятник архитектуры 16 века. Я бы также советовал Старый Орхей - исторический комплекс в 60 километрах от Кишенева. Входит в состав одноименного природно-культурного заповедника", — перечисляет он.

Фото: Сорокская крепость 15 века после реставрационных работ (wikipedia.org)

Напомним, мы писали, когда украинцы смогут планировать отпуск во Франции.

Также мы писали, что Венгрия признает украинские сертификаты вакцинации. Поедут ли в эту страну туристы летом - в материале РБК-Украина.