Лавандовые поля, петунии и азалии: где увидеть цветочную красоту в путешествии по Украине

В последнее время украинцы увлеклись любованием цветами, а особенно - фотосессиями на цветочных локациях и полях. И хотя весеннее цветение уже прошло, не унывайте: если не успели сфотографироваться на фоне тюльпановых полей или в кустах сирени, любоваться цветами можно в течение целого года.

В этой статье вы получите основную информацию о графике цветения разнообразных цветов и о локациях, где они лучше всего представлены.

Поскольку уже в самом разгаре июнь, начнем с этого месяца, а затем будем идти по календарю. И вы гарантированно будете удивлены тому, сколько возможностей открывается для любителей цветов на протяжении всего года в Украине.

Фото: Куда поехать в цветочные парки в Украине? (Анна Дубовская)

Петуния: май-октябрь

Начнем с цветка, который радует глаз своим разноцветьем целых полгода! Да, петунии цветут с мая до конца октября. Этот неприхотливый цветок происходит из тропических регионов Южной Америки, но прекрасно прижился в нашем климате и завоевал сердца садоводов.

Где искать? Конечно, петунию можно найти летом на каждом шагу, но в большом количестве их можно увидеть в "Добропарке" (село Мотыжин, Киевская область). Там анонсирован большой проект "Сад петуний".

Видео: "Добропарк" под Киевом открылся снова. Чем заменили тюльпаны? (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Фото: Белые петунии на Киевщине (facebook.com/dobropark.ua)

Фото: Разноцветные петунии (Анна Дубовская)

Рододендрон: середина мая – июнь

О рододендроне знаете песню? Вы скажете, что нет. А я скажу, что точно знаете! "Червона рута". Да, именно под таким названием нам издавна известен этот цветок. Рододендрон большинство украинцев знают под другим названием. А именно - как червону руту.

И эта красавица любит горы, поэтому можно смело искать червону руту в родных Карпатских горах. Вот ее любимые места: Черногорский хребет (горы Поп Иван и Шпицы), Свидовец (гора Близница).

На Житомирщине вы можете увидеть азалию понтийскую, один из видов рододендрона. Но это уже не червона рута: цветет не розовым, а желтым цветом. Массив азалии понтийской растянулся от города Овруч до села Червонки.

Фото: Рододендрон растет на Черногорском хребте в Карпатах. На фото - руины обсерватории на горе Поп-Иван (wikipedia.org)

Дельфиниум: конец мая – начало июня

Неподалеку от Теплодара (Одесская область) есть поле дельфиниума - очаровательных фиолетовых цветов.

В прошлом году желающих пофотографироваться было просто море, поэтому люди испортили локацию вытаптыванием и пикниками прямо в цветущем массиве. В этом году о поле соцсети молчат. Возможно, оно еще не расцвело из-за холодной весны.

Мак: конец мая – начало июня

Маковые поля вы можете увидеть практически по всей Украине, но каждый год они исчезают в одном месте, а появляются в другом.

Дело в том, что в арсенале агрономов есть такой прием: поле засеяно маком, это растение насыщает почву питательными веществами, а в следующем году на этом поле сеют пшеницу, например.

Фото: Поле маков в селе Антоновка (wikimedia.org)

Но в Мукачево поле маков размером в несколько гектаров цветет ежегодно. Отправившись в путешествие туда, держитесь улицы Береговская Объездная, и вы увидите красногорячее поле на фоне замка Паланок.

Люпин: середина мая – начало июня

Фиолетовые или розовые "свечи" этого растения вы увидите на полях под Бояркой, под Ворзелем (вдоль трассы от поворота на Бучу) на Киевщине и за селом Глубочица Житомирской области.

Лаванда: конец июня - середина июля

Существует мода не только на одежду, но и на цветы. И лаванда последние несколько лет - на пике популярности. Ароматных нежно-фиолетовых лавандовых полей по всей Украине немало.

Видео: Лавандовое поле на Киевщине (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

Вот самые крупные из них:

"Добропарк" в селе Мотыжин на Киевщине;

"Лавандовый гай" в селе Порадовка на Киевщине;

"oLawander" в сели Дымер на Киевщине;

Лавандовое поле в селе Тарновцы на Закарпатье;

"Лавандовая Гора" в городе Перечин на Закарпатье;

Фото: Лавандовое поле в Украине (Анна Дубовская)

Лавандовое поле в селе Васильевка Одесской области;

"Луцкий Прованс" в селе Лыще на Волыни;

"Lavender Family" в городе Кременчуг;

Лавандовое поле в селе Магала в Черновицкой области.

Фото: Цветы в "Добропарке" на Киевщине (facebook.com/dobropark.ua)

Ковыль: июнь

Вы видели когда-то степь с волнами, как на море? Если да, то вы были свидетелем цветения ковыля. Лучшее место для любования этим явлением - биосферный заповедник "Аскания-Нова", ведь здесь растут три вида этого растения: они постепенно сменяют друг друга, цветение ковыля дополняется красочным разнотравьем.

А вот еще одна ковыльная локация: в Ботаническом саду Херсонского государственного университета ковыль усеяна искусственно, но это отнюдь не портит удовольствие при ее созерцании.

Фото: Ковыль в ботаническом заказнике Балка Осипова Днепропетровской области (uk.wikipedia.org)

Фото: Розарий в Киевской области facebook.com/dobropark.ua)

Розы: июнь

Королева цветов никого не оставляет равнодушным! И хотя розы цветут до самых морозов, пик цветения приходится именно на первый месяц лета.

Фото: В розарии дендропарка "Софиевка" в Умани этим летом можно увидеть 300 видов роз (wikipedia.org)

В Национальном ботсаду им. Н Гришко в Киеве вы найдете невероятное количество разновидностей этого цветка на 3,5 гектарах "сада роз". Это самый большой розарий в Украине!

Также вы можете полюбоваться 300 видами роз в розарии известного дендропарка "Софиевка" в Умани. В городском детском ботаническом саду Запорожья и на территории ботанического сада им. Мечникова в Одессе тоже есть достойные внимания розарии.

В следующей публикации расскажем, какие цветы можно увидеть в Украине далее, в другие месяцы лета.

Напомним, ранее мы писали об островах на Днепре и необычной пещере - что посмотреть в Киевской области на выходных.

Также сообщалось, что известная историческая узкоколейка на Закарпатье станет музеем.