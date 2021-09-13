Куророт посреди пустыни. На что рассчитывать туристам, собираясь на отдых в Марса-Алам в Египте

Когда речь идет об отдыхе в Египте, многим сразу в первую очередь на ум приходят самые популярные курорты страны – Шарм-эль-Шейх или Хургада.

Именно сюда ежегодно летят тысячи туристов, чтобы погреться на солнышке и понаблюдать за красивейшим подводным миром. Но Египту есть чем удивить: в стране развиваются новые туристические направления, где уже конкурируют с привычными для украинских путешественников локациями.

Один из таких курортов на берегу Красного моря - Марса-Алам. Этот небольшой городок находится за 271 километр к югу от знаменитой Хургады. Туризм в самом городке и вокруг него начал развиваться активнее после появления международного аэропорта в 2001 году.

Сейчас в Марса-Аламе уже функционирует немало отелей уровня от трех до пяти звезд, расположенных в уютных заливах и бухтах. Большинство их постояльцев – европейцы. Но с недавнего времени здесь начали отдыхать и украинцы.

Фото: Катерина Буцкая поехала отдыхать в Марса-Алам и поделилась опытом путешествия (пресс-служба)

В Марса-Аламе свой отпуск в последний месяц лета провела актриса сериала "Дефективы" канала НЛО TV Катерина Буцкая. Специально для РБК-Украина она рассказала о деталях путешествия вместе с семьей и поделилась наблюдениями об особенностях этого туристического направления.

Аквапарки и all inclusive: почему выбрали Марса-Алам

Мы изначально выбирали между Турцией, побережьем Мармариса, и Египтом. Честно говоря, сначала были мысли поехать в Турцию – прежде всего из-за видов. Там очень красивая природа и море.

Фото: Катерина Буцкая с сыном Иваном (пресс-служба)

У нас двое маленьких детей. Причем сыну всего чуть больше годика, потому нашей семье подходит только вариант "все включено".

И такие популярные направления как Черногория или Хорватия, которые чаще всего работают по другому принципу (преимущественно в формате "только завтраки" - ред.), для нас не совсем актуальны. К тому же при выборе отеля мы обязательно обращаем внимание на наличие в нем аквапарка и других мест для развлечений. И в этом плане Турция и Египет всегда радуют.

Видео: Пейзажи курорта Марса-Алам (youtube.com/Coffee Then Travel)

Поразмыслив, в этом году все-таки остановили свой выбор на Египте. Ранее мы отдыхали в этой стране уже раз 7. Но это были Шарм-эль-Шейх или Хургада. А именно в Марса-Аламе мы не были никогда, потому решили посмотреть новое место. Да и лететь туда относительно недолго – 4 часа из Борисполя. При этом самолет прибывает прямо в аэропорт города Марса-Алам, что достаточно удобно. Единственное – рейсы туда пока что нерегулярные.

Кроме того, Марса-Алам – относительно новый курорт. И отель у нас был новейший – открылся только в мае 2021-го, что тоже сыграло на руку.

Фото: Актриса НЛО TV Катерина Буцкая с семьей в Марса-Аламе (пресс-служба)

Дайвинг, экскурсии в Асуан и особенности пустынной местности

У нас был выбор: полететь в Марса-Алам на неполных 7 дней или же на 11. Мы подумали, что 7 – это мало, потому выбрали 11. Но, как оказалось, для меня это было многовато, ведь отдых был достаточно монотонный. Там за отелем – просто пустыня, некуда пойти. Следующий отель расположен аж километров через 5.

Традиционно туристам здесь предлагают разные экскурсии. Например, можно поехать в Луксор – это около пяти часов в дороге. Но так как жара была просто невероятная, и у нас маленький ребенок, мы никуда не поехали.

Фото: В прибрежных водах Марса-Алама водится дюгонь – морская корова (пресс-служба)

Кроме того, насколько мне известно, именно с Марса-Алама можно попасть в Асуан – город, расположенный на берегу Нила, и Филы – остров посреди Нила, на котором, как твердят древнеегипетские поверья, был погребен бог Осирис.

Возможны также прогулки на лодке и ныряние с дельфинами. Но однажды на такую экскурсию поехали наши друзья, и это было ужасно. Потому что это оказалось каким-то издевательством над живыми существами.

Люди ныряют в воду и им говорят: "Вот, дельфины!". А последние просто в шоковой ситуации – не понимают, откуда здесь лодки, почему они их окружают, да еще и это огромное количество людей, которые хотят их потрогать. В общем, я такого издевательства над животными не приемлю.

Если же говорить о других вариантах развлечений, то можно заняться дайвингом. Ведь здесь Красное море как раз представлено во всей своей подводной красе. Мой муж любит плавать под водой и пару раз за отпуск все-таки погрузился.

Кстати, именно в прибрежных водах Марса-Алама водится дюгонь – морская корова. И мужу таки удалось ее увидеть!

Видео: Подводный мир Марса-Алама (youtube.com/Jurrien Wiss)

Касательно цен: поездка в Луксор и экскурсия с дельфинами обходятся приблизительно в 80 долларов, дайвинг – около 50 долларов. Но из-за обособленности нашего отеля, расположенного посреди пустыни, мы могли покупать все только в нем.

Это очень контрастировало с Хургадой или Шарм-эль-Шейхом, где выбор экскурсий всегда огромный. Там можно было выйти за пределы гостиницы, где-то пройтись и сразу же на месте купить любые экскурсии – заказать у гида или в каком-то агентстве. В Марса-Аламе же это сделать просто невозможно.

"Вода - такая горячая, что в ней невозможно было стоять"

В Египте даже высокая температура ощущается довольно комфортно, потому что там сухой климат. Но было несколько дней, когда влажность достигала отметки 60. И тогда, как только я выходила на улицу, на теле сразу же выступала испарина, потому что было очень и очень жарко. А ночью температура воздуха достигала +32 С.

Вода в море у берега - по щиколотку, она была настолько горячей, что наш маленький сынок даже не мог там стоять. Это был просто кипяток! И, как мне кажется, такого теплого моря, как в Марса-Аламе, я не ощущала больше нигде. К тому же, оно было очень красивым.

Фото: Много черепах можно увидеть в отдельном регионе во время занятий снорклингом (пресс-служба)

Мы были в регионе, который называется Черепаший дом. Там живут большие черепахи, очень красивый риф, а море прозрачное и невероятно живописное. Поэтому мы занимались снорклингом. Для этого у нас есть специальные маски, которые мы берем на отдых. К слову, дочка уже научилась круто плавать, потому увлекательный подводный мир исследовала вместе с нами.

Но, честно говоря, в Египет летом я больше не поеду. Потому что всегда мы летали в эту страну весной – где-то в марте-апреле. И тогда температура была более оптимальной. Да, море бодрящее и по вечерам даже прохладно, но днем все-таки не такая сильная жара.

Что обязательно следует взять с собой

С собой обязательно нужно взять солнцезащитные средства. Это то, чем точно не стоит пренебрегать. Еще дома я купила разнообразные крема - отдельно для взрослых и более щадящие - для детей. И куда бы мы ни шли в отпуске, постоянно ими мазались.

Для ухода за телом после пляжа также пользовались кремом после загара и средством на основе пантенола. Я очень хорошо загораю, но в Марса-Аламе все равно умудрилась немножко подгореть. Потому нужно быть очень внимательными и не подвергать себя лишний раз опасности.

Фото: Катерина Буцкая с дочкой и мужем (пресс-служба)

Также с собой в отпуск наша семья всегда берет купальные костюмы, маски для снорклинга и очки для плавания.

Для дочки мы даже берем в путешествие самокат, который складывается и помещается в чемодан. Ей так удобно, потому что можно быстро передвигаться по территории, да и мы с мужем считаем, что это хорошее развлечение для ребенка.

Кому точно подойдет отдых в Марса-Аламе

Обычно мы ездили на отдых компанией. Но в этот раз полетели только своей семьей – нужно было перезагрузиться. Я наконец-то смогла почитать, просто полежать и набраться сил. В общем, наполнила ресурс организма и собственных мыслей.

Фото: Семьям с детьми Марса-Алам подойдет для тихого и уединенного отдыха подальше от сует, считает актриса (пресс-служба)

Но поскольку я человек деятельный, где-то на 7-8-й день отпуска мне стало скучно. Я уже хотела решать какие-то вопросы, понимала, что в Киеве жизнь кипит, а я нахожусь где-то в стороне.

Мне казалось, что я уже и выспалась, и отдохнула. К слову, в отпуске мы ложились спать в 21:00-21:30. Потому что целью было не гулять до ночи и на дискотеки ходить, а просто насладиться временем с семьей, нормализовать режим сна и отдохнуть от постоянных забот.

Считаю, что Марса-Алам как место для отдыха точно подойдет тем, кто хочет расслабиться и не преследует цели тусить, ходить на дискотеки и постоянно ездить на экскурсии. Потому что там подобные активности только зарождаются. Это молодой курорт.

Стоит ли туда лететь? Считаю, что обязательно стоит. Паре – для наслаждения друг другом, одному – для перезагрузки, семье с детками – для тихого и уединенного отдыха подальше от суеты. Думаю, каждый сможет найти для себя что-то интересное. Главное – правильный настрой.

Напомним, ранее мы писали, что Израиль открывает границы для украинцев: на каких условиях можно поехать на отдых в страну.

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