Культурный центр Галичины. В Тернополе появились локации, посвященные утраченным памятникам прошлого

В Тернополе был установлен бронзовый макет города XVIII века. Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал художник Дмитрий Мулярчук.

"Наш город, основанный еще в 1540 году, издавна был культурным, историческим, религиозным центром Галиции. Об этом свидетельствуют архитектурные, сакральные, исторические монументы. К сожалению, не все они сохранились до наших дней. Поэтому в рамках проекта Бронзовый Тернополь взялся за воспроизведение знаковых для города локаций. Среди них и эта, с постройками, замком, фортификационными сетями, которые и воспроизвел в макете из бронзы", – рассказал художник.

По его словам, миниатюрную инсталляцию художник изготовил на основе достаточно детализированной карты 1797 окружного инженера Антонио Позарелли.

Все расходы, а это более 200 тыс. грн, взяла на себя тернопольская община, понимая, что такой новый бронзовый макет может стать популярным местом для селфи жителей и туристов.

Фото: В Тернополе был установлен бронзовый макет города XVIII века (facebook.com/Ternopil.rada)

В 2015 году был начат проект "Бронзовый Тернополь" для воссоздания архитектурных, историко-культурных памятников города, которые не сохранились до наших дней. В рамках проекта в городе установлено шесть макетов в бронзе.

Это центр довоенного Тернополя начала XX века, макет Приходского костела, первой государственной Тернопольской гимназии, площади Старый Рынок, композиция с синагогой и макет городской ратуши 1884 года.

Также планируют создать бронзовые макеты железнодорожного вокзала, Иезуитского костела, австрийской колонки в одном из внутренних двориков Тернополя.

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