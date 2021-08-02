Озера, лиманы и пустыня: лучшие локации Херсонской области, которые стоит увидеть по пути к морю

Черное и Азовское моря – места Херсонщины, куда туристы едут в разгар лета чаще всего. Однако этот регион богат не только морскими водами, но и другими красивыми местами. Возможно, о некоторых из них вы узнаете из этого материала впервые.

Здесь определенно есть на что посмотреть: от настоящей пустыни до знаменитых розовых озер. Поэтому если планируете путешествие по Украине - заказывайте билеты в Херсон. А мы расскажем, куда ехать дальше, чтобы эта поездка запомнилась надолго.

Херсонские горы или "Место счастливых людей"

Небольшой поселок Станислав на первый взгляд - обычный. Однако херсонцы знают его как место невероятных заходов южного солнца. Именно в Станиславе находятся Балки Байдиха или, как называют их местные, Херсонские горы.

Это глубокие балки на берегу Днепро-Бугского лимана. Уникальность этого места заключается в существовании нетипичных для Херсонщины образований - своеобразных гор в сочетании со степной природой.

Фото: Балки Байдиха (khoda.gov.ua)

Балки Байдиха – прекрасное место для зеленого туризма, отдыха с семьей или для ярких фотосессий. Еще здесь есть возможность поплавать на лодках или байдарках. Кстати, клип на песню "Місця щасливих людей" группы "Скрябин" снимали именно на Херсонских горах. Это место действительно оставляет у туристов приятные эмоции.

Как добраться

От Херсона сюда едет прямой автобус до поселка Станислав. Расстояние между ними составляет примерно 40 километров.

Украинская "Сахара"

На территории Украины есть настоящая пустыня. Она - вторая по величине в Европе, уступив место пустыне Ринь на западе Казахстана.

Олешковские пески находятся на территории двух районов Херсонщины, занимая площадь более 160 тысяч гектаров.

Фото: Олешковские пески (khersoncity)

Пустыню условно разделяют на 7 арен, каждая из которых отличается природными и климатическими особенностями. В летние дни пески прогреваются до 70 градусов. Пустыня хоть и не имеет песчаных холмов, как Сахара, однако тоже привлекает туристов. Ее можно объездить на квадроциклах или же пройти пешком.

Здесь также есть специально проложенные маршруты. Можно заказать через местные турфирмы активные 2-3 дневные туры по Олешковских песках или же обойти пустыню любым произвольным способом.

Как добраться

Олешковские пески находятся за 30 километрах от Херсона, недалеко от города Алешки. Из областного центра курсируют маршрутки в сторону Больших Копаней или Раденска.

Далее нужно ехать до села Пролетарка, а потом - пройтись пешком до самой пустыни.

Сафари и редкая флора

Еще одним привлекательным местом на Херсонщине является Аскания-Нова. Это старейший степной биосферный заповедник планеты и самый крупный среди европейских. Его площадь занимает более 33 тысяч гектаров.

В Аскании обитает 69 видов животных, занесенных в Красную книгу Украины и 12 - в Европейский красный список. На просторах заповедника живут зебры, южноамериканские верблюды, индийские и африканские антилопы, олени, ламы, шотландские пони, лошади Пржевальского, американские бизоны и другие животные.

Это представители разных континентов и климатических поясов. Однако все они хорошо адаптированы к условиям украинской степи.

Фото: Аскания-Нова (wikipedia)

Прогуливаясь по территории заповедника, можно встретить всевозможных птиц: от журавлей до фламинго. Кроме фауны, в Аскании есть красивый дендропарк площадью 200 Га. Там высажено более 150 видов деревьев и кустарников.

В заповеднике Аскания-Нова можно воспользоваться экскурсией в сопровождении научного сотрудника. А еще здесь есть возможность заказать сафари, чтобы увидеть животных вблизи и сделать замечательные фото.

Как добраться

Заповедник Аскания-Нова находится за 150 километров от Херсона. Добраться туда можно автобусами Херсон-Геническ или Херсон-Аскания-Нова с автостанции.

Розовое Лемурийское озеро

Лемурійське озеро на Херсонщине ничем не уступает Мертвому морю. Оно расположено в селе Григорьевка Чаплинского района, в одной из бухт залива Сиваш.

Озеро имеет необычный розовый цвет, поэтому фото здесь получаются просто невероятные.

Фото: Лемурийское озеро (wikipedia)

Кроме того, это озеро - целебное. Вода здесь обогащена различными минералами, кислотами, углеводами и солями. Именно эта розовая вода, взаимодействуя с грязями Сиваша, усиливает свои лечебные свойства.

Кстати, в Лемурийском озере невозможно утонуть из-за огромного содержания соли в воде – ее показатели здесь составляют до 300 граммов на литр.

Как добраться

От Херсона до Чаплинки можно доехать автобусом. Далее – автобусом или попутной машиной до Григорьевки.

Ранее мы писали, что посмотреть в Черкасской области во время путешествия.

Также предлагаем почитать, какие локации Киевщины посетить летом, чтобы увидеть красоту региона.