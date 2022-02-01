В круиз на ледоколе. В Лапландии набирает обороты новое развлечение для туристов

Ледоколы стали самыми популярными туристическими достопримечательностями в Лапландии, сообщает Euronews.com.

Сообщается. что только эти корабли с их сверхпрочными корпусами могут рассекать Балтийское море, замерзшее от полярного холода четыре месяца в году.

Группу из 50 человек отправляют на рассвете в уникальное приключение. Более выносливые туристы могут искупаться, но при температуре на улице до минус 20 градусов по Цельсию осуществить это довольно проблематично.

Фото: Круиз на ледоколе стал самым популярным туристическим развлечением в Лапландии (facebook.com/polarexplorericebreaker)

"Это похоже на нож, разрезающий лед. Очень прочный корпус. Мы можем отрегулировать оба наших двигателя и угол движения. Чем выше угол, тем быстрее корабль", — объяснил Фрэнк Хаммеро, капитан корабля Polar explorer.

Туристы одевают специальные спасательные костюмы, предоставленные организаторами круиза, которые поддерживают температуру тела в течение нескольких часов.

"Совсем не холодно", — сказала одна женщина, участвовавшая в поездке. Ее поддержал другой турист, который добавил, что чувствует себя "как кит".

Фото: Стоимость трехчасовой поездки — 255 евро (facebook.com/polarexplorericebreaker)

Какая стоимость тура

Стоимость поездки — около 255 евро на человека за трехчасовой круиз. Несмотря на это, Лапландия становится популярной локацией зимнего отдыха.

Напомним, ранее мы писали, ученый предупредил об угрозе для природы Антарктики от избытка туристов.