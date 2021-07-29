Крепость инков и подводный мир: украинские путешественники, которые показывают планету под другим углом

Конкурс короткометражек о путешествиях "Жага мандрів" 2021 объявил имена победителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы конкурса.

Первое место заняла тревел-блогер из Монастырского Татьяна Кузьменко с работой "Мачу-Пикчу глазами украинки", где показала искренние впечатления о крепости инков. В прошлом году Татьяна отправилась в кругосветное путешествие, сейчас находится в Болгарии и уже в августе планирует вернуться в Украину.

Второе место жюри присудило Сергею Кибукевичу из Ровенской области за фильм Specially for You. Сергей занимается общественной деятельностью в Харькове и организует благотворительные студенческие сплавы на байдарках по всей Украине, о чем и снял фильм.

Третье место жюри отдало фотографу и радиолюбителю Нодиру Турсун-Заде за работу 2017 Pamir Expedition о восхождении в горах Памир. Нодир живет и работает в Душанбе (Таджикистан), посетил 75 стран и все континенты.

Фото: Награждение победителей конкурса (пресс-служба)

По предварительному онлайн-голосованию, которое длилось неделю, приз зрительских симпатий получила работа Игорья Коровия "Cocos акулы " . Игорь - дайвер, у него за плечами - более 100 погружений; путешественник с двадцатилетним стажем. Создает фильмы об очаровании подводного мира и отдаленных уголках нашей планеты, что и продемонстрировал в своем видео об акулах.

Отметим, конкурс для путешественников продолжался с 21 июня по 21 июля и собрал более 50 видеоработ о далеких путешествиях.

Организатор — сообщество путешественников Voyagemakers во главе с Вадимом Ивлевым - постоянным автором РБК-Украина , профессиональным путешественником, участником международных научно-исследовательских экспедиций на необитаемые труднодоступные острова, радиолюбителем и автором книги "Мандри киянина Океанією " .

Основная цель конкурса - совместными усилиями путешественников успеть заснять неизведанные, безлюдные и труднодоступные уголки планеты, которые под влиянием человека стремительно теряют свою первозданность.

Фото: Известный украинский путешественник Валим Ивлев исследует малоизвестные и труднодоступные места планеты (пресс-служба)

Несмотря на существенные туристические ограничения, во время которых нам пришлось жить последние почти полтора года, украинцы смогли отснять уникальные кадры в Кении, Таджикистане, Норвегии, Гонконге, Индии, Перу и других странах.

"В любительских фильмах нам нравится прямота и настоящие эмоции. Это искусство, творческая художественная деятельность любителей. Чрезвычайно увлекательно было просматривать фильмы участников. Они — прямое доказательство того, что украинцы любят природу и умеют показать ее красоту и богатства. Этим конкурсом мы хотим продемонстрировать, что нам не безразлично, какой мир оставим потомкам", — делится организатор Вадим Ивлев.

В состав жюри входили:

почетный глава жюри: Михаил Ильенко — украинский кинорежиссер, сценарист, актер. Академик Национальной академии искусств Украины (2017). Заслуженный деятель искусств Украины (2003). Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2007).

Вадим Ивлев — организатор конкурса, радиоинженер, этнограф-любитель. Побывал на 24 необитаемых и труднодоступных островах Океании и Антарктики. Автор книги "Мандри киянина Океанією" и ряда статей.

Роман Братчик — участник 1-й, 2-й и 8-й летних экспедиций, единственный полярник в Украине, который провел в Антарктике более двух лет непрерывно.

Андрей Мазур — журналист, блогер.

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