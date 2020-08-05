"Красота такая, что дух захватывает": где в Украине найти идеальные места для отдыха

Злата Огневич – одна из самых поулярных певиц в Украине, а ее песни часто звучат в эфирах радиостанций. Любимицей публики она стала в 2013 году, когда заняла третье место на песенном конкурсе "Евровидение".

Злата – заядлая путешественница, которая много ездила в одиночку как в Европе, так и в Азии. При этом певица всегда восхищалась украинскими красотами.

По просьбе РБК-Украина Злата Огневич поделилась пятью местами, которые она советует открыть для себя украинцам.

Фото: Злата Огневич (пресс-служба)

Голубое озеро – идеальное место для выходных на природе

Голубое озеро – одно из самых красивых в Киевской области. Находится в селе Подгорцы Обуховского района. Площадь озера составляет 28,5 гектаров, местами глубина достигает 8 метров. В центре озера бьет от 7 до 12 подводных ключей, что обеспечивает водоему насыщенный голубой цвет.

Всего в 15 минутах езды от столицы можно поплавать в чистейшей воде, походить босыми ногами по белому песку и позагорать, рассматривая глубокое августовское небо. Лучшей локации недалеко от Киева для полного релакса на выходных сложно найти.

Фото: Голубое озеро в селе Подгорцы (kyivmaps.com)

"Я люблю отдыхать на природе – а здесь просто идеальнее место, – делится Злата. – Кроме того, рядом расположены рестораны со вкуснейшей едой, и детям будет чем заняться".

Карпаты: "место силы"

Певица очень любит украинские Карпаты и советует там побывать. Ведь где еще можно так надышаться горным покоем и вернуться в "ресурсное" состояние?

Свидовецкий горный массив – именно то место, где дыхание перехватывает от восторга и красоты. Там можно увидеть отары овец, лошадей с пастухами и настоящие "альпийские" луга в окружении лесистых гор.

"Здесь можно остановиться как с палатками, так и в прекрасных эко-отелях. Сделайте восхождение на Говерлу, посетите урочище Драгобрат. Или поднимитесь на гору Близница и прогуляйтесь к Свидовецким озёрам. Красота такая, что дух захватывает! ", – говорит Злата.

Фото: Свидовецкий горный масив – место невероятной красоты (mount-day.com)

Близница – это две горы, которые находятся рядом и по форме напоминают акулий плавник. Высота одной из них – 1883 метра, другой – 1872. Это место считают одним из самых красивых в Свидовецком горном массиве.

Восхождение начинают со стороны поселков Ясиня или Усть-Черная в Раховском районе Закарпатской области. До 1400 метров горы покрыты сосновым и буковым лесом, а выше открываются полонины с захватывающими видами. Те, кто спешит к вершинам, могут воспользоваться подъемником.

Фото: Свидовецкие озера – настоящая "изюминка" украинских гор (mount-day.com)

Близница является частью маршрута на гору Драгобрат (1763 метров), до которой - 1 километр к северу. Также на юго-востоке можно увидеть наивысшую гору Украины – Говерлу (2061 метров), до которой рукой подать – 22 километра.

Свидовецкие озера – уникальные чистые водоемы, которые возникли в ледниковых скалистых амфитеатрах. Озеро Ивор находится на территории горнолыжного курорта Драгобрат в окружении черничных зарослей на склонах горы.

Чуть дальше в обход горы Стог есть высокогорное озеро Ворожеску (1450 метров), с доступом по крутому склону. А озеро Деришаска – самое большое на этом хребте. Добираются до него чаще всего внедорожником, чтобы на берегах на высоте 1577 метров разбить палатки.

Будакская коса: "вспомнить детство"

Название Затока известно всем любителям моря как самое дорогое место отдыха возле Одессы. Красивейшие пляжи и чистейшая вода в этом месте действительно вне конкуренции. Проехав совсем немного саму Затоку Белгород-Днестровского района, можно очутиться на уникальной узкой полоске суши между Черным морем и лиманом. Длина Будакской косы – 18 километров, а ширина колеблется от 60 до 200 метров.

Сюда едут за чистейшим воздухом, уединением на золотистом песчаном пляже, лечебными черными грязями и полезными минеральными водами.

Фото: Будакская коса (Владислава Швец)

В августе немногочисленные отдыхающие могут увидеть, как ночью вода у берега светится – это излучает свет одноклеточный планктон. А с другой стороны косы – в Будакском лимане – днем при сильном ветре и волнах можно любоваться любителями кайтсерфинга.

"Главное – здесь вполне можно найти чистое, тихое место и даже вспомнить детство: приехать с палатками на пару-тройку дней", - рассказывает певица.

Остров Хортица, окутанный множеством легенд

Хортица – самый большой днепровский остров площадью 24 квадратных километров в Запорожье. Его который называют колыбелью казачества, ведь именно там был основан прототип Запорожской Сечи в XV веке. Хотя в рукописях остров вспоминают еще в 10 веке.

Фото: Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" (РБК-Украина)

"Это одно из семи чудес Украины, а также прекрасный исторический комплекс. Сам остров окутан множеством легенд, вам будет интересно их услышать", – рекомендует Огневич.

Фото: Остров Хортица – место расположения уникальных сооружений (РБК-Украина)

Хортица стала национальным заповедником в 1993 году. Посетить это место стоит хотя бы ради того, чтобы прочувствовать принадлежность к героическому прошлому своего народа.

Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь" – это "машина времени" для любителей старины, и более атмосферного места про историю казаков не найти.

Фото: История Хортицы исчисляется тысячелетиями, но для многих она ассоциируется именно с казачеством (РБК-Украина)

Согласно одной из легенд, рядом с островом зарыто казацкое золото, по другой – во время крещения Руси здесь всплыл языческий бог Перун, поэтому остров является местом силы, чем и пользовались князья впоследствии. Кстати, на острове немало памятников языческим божествам. Существуют и легенды, связанные с поселением скифов на этом месте.

Лемурийское озеро - украинское "Мертвое море"

"А вы знали, что в Украине тоже есть "Мертвое море", в котором даже больше соли?", – рассказывает про еще одно любимое место Злата Огневич.

Лемурийское озеро действительно считается лечебным курортом международного значения. Это искусственно созданная бухта в заливе Сиваш в Херсонской области. Вода в озере розовая за счет одноклеточных водорослей и бактерий, а берег – белоснежный от соли.

Фото: Углубление на месте озера возникло в 1969 году на месте падения советского бомбардировщика (inlviv.in.ua)

Микроорганизмы эти любят соль, а от солнечных лучей защищаются выработкой каротиноидов. Чем больше испаряется воды из озера в жару, тем насыщеннее цвет водорослей. А название загадочный водоем получил в честь мифической страны Лемурия.

Углубление на месте озера возникло в 1969 году на месте падения советского бомбардировщика. Когда убирали остатки самолета, то зацепили источники на глубине 18 метров. Так и образовалось озеро, вода в котором оказалась намного солонее, чем в Сиваше. А в 2005 году ее состав был сертифицирован как лечебный. Сейчас водоем впечатляет размерами – около 350 квадратных километров.

Фото: Живописное Лемурийское озеро (wikipedia.org)

К озеру едут лечиться от множества болезней, ведь оно привлекает еще и грязями с уникальными свойствами. Ближайшее село, где могут остановиться отдыхающие – Григорьевка (Чаплинский район) в 4 километрах от водоема.

Напомним, ранее мы писали, какие интересные места Украины советует посетить знаменитый украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.