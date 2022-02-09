Компенсация отеля и питания. Какие права есть у пассажиров, если отменился рейс 

В случае отмены рейса по любым причинам, можно получить полную компенсацию цены билета

Туристы, которые часто путешествуют и покупают билеты на самолет, должны знать какая положена компенсация, в случае отмены рейса, сообщает Avianews.com

Если авиакомпания отменяет рейс по любым причинам, пассажир имеет право на полную компенсацию стоимости авиабилета без штрафных санкций. Если билет частично использован, то авиаперевозчик должен вернуть стоимость неиспользованных перелетов. Это правило подходит для рейсов из Евросоюза, Украины, России, Беларуси, Казахстана и других стран.

Некоторые авиакомпании могут предложить альтернативные рейсы, например, перенести дату вылета на более позднюю или раннюю. При изначальном вылете 1 марта вас могут перебронировать на 25 февраля или 15 марта.

Кроме этого в авиакомпаниях предусмотрено изменение маршрута. Например, если отменили рейс Киев-Рим, компания может предложить полететь из Киева в Милан. В таком случае обязательно уточните, покроет ли авиаперевозчик расходы на наземный транспорт из Милана в Рим. Некоторые авиакомпании компенсируют расходы на наземный транспорт, но стараются не афишировать это.

Проживание в отеле и питание

Если при отмене рейса авиакомпания перенесла вылет на несколько дней, вы имеете право на бесплатное проживание в отеле и питание.

Авиаперевозчик отказывается предоставить эти услуги, тогда оплатите отель и еду самостоятельно, сохраните чеки, а затем отправьте обращение в авиакомпанию на компенсацию расходов.

Фото: Пассажир в аэропорту (unsplash.com/suganth)

Какие ещё компенсации предусмотрены для пассажиров

Пассажиры в Евросоюзе и Украине имеют дополнительные права, если авиакомпания отменяет рейс менее чем за 14 дней до вылета. Дополнительная компенсация положена, если отмена рейса не связана с погодой или безопасностью полетов. Например, получить компенсацию можно, если рейс отменен из-за плохой загрузки.

Размер компенсации составляет:

250 евро — для рейсов дальностью до 1500 километров;

400 евро — для рейсов дальностью от 1500 до 3500 километров;

600 евро — для рейсов дальностью свыше 3500 километров.

Такой размер компенсаций зафиксирован в регуляции ЕС №261/2004 и Воздушном кодексе Украины. Это официальные документы, которые обязательны для авиакомпаний Евросоюза и Украины.

Если авиакомпания выплатит дополнительную компенсацию, она все равно должна вернуть полную стоимость неиспользованных полетов. Это правило применяется, если после отмены рейса вы отказались от перебронирования билета на другие рейсы.

Напомним, ранее мы писали, как получить компенсацию за отмененный рейс или испорченный чемодан.

Также, мы рассказывали, что нужно учитывать, путешествуя на чартерах украинских авиакомпаний.