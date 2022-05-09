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Коллекция уникальных предметов. В Киеве открылась выставка о войне с Россией

Новина українською →
Понедельник 09 мая 2022 16:30
Коллекция уникальных предметов. В Киеве открылась выставка о войне с Россией Фото: Выставка "Украина. Распятие" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Посетителям покажут трофеи ВСУ и убежище в Гостомеле

В Киеве открылась выставка с артефактами российской агрессии – экспонаты можно увидеть в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

TRAVEL РБК-Украина сообщает об этом со ссылкой на сайт Министерства культуры и информационной политики.

В экспозиции "Украина. Распятие" можно увидеть уникальные предметы - как трофеи ВСУ, так и обустройство укрытий, в которых украинцы прячутся от обстрелов.

В числе артефактов выставки – ботинки и форма российских солдат, их провизия – например, щи в стеклянных банках. Также там представлены документы российских военнослужащих, листовки, карта с планом захвата части столицы, остатки боеприпасов. Даже ноутбук, который россиянин спрятал в бронежилете.

Коллекция уникальных предметов. В Киеве открылась выставка о войне с РоссиейФото: Остатки разрушенной церкви на Киевщине (facebook.com/MKIPUkraine)

Одна из экспозиций – воспроизведение укрытия мирных жителей Гостомеля. Все предметы привезли из реального подвала-бомбоубежища. Также выставили уцелевший купол и икону из разрушенной церкви.

Коллекция уникальных предметов. В Киеве открылась выставка о войне с РоссиейФото: Провизия российских военнослужащих (facebook.com/MKIPUkraine)

День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне в этом году в Украине довольно необычные, отметил Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Поэтому Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне открыл выставку нашей сегодняшней войны "Украина. Распятие". Она не стала бы возможной без наших героических Вооруженных Сил Украины и Министерства внутренних дел Украины", – рассказал он.

Коллекция уникальных предметов. В Киеве открылась выставка о войне с РоссиейФото: Воспроизведение укрытия в Гостомеле (facebook.com/MKIPUkraine)

Выставка открылась для посетителей 8 мая, 9 мая музей не работает, а с 10 марта увидеть экспонаты можно по предварительной записи. Посетителей будут пускать по вместимости бомбоубежища музея.

Напомним, мы писали, как украинские города восстанавливаются после оккупации.

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