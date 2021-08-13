Климат, шоппинг и лоукосты: что помогло привлечь рекордное количество арабских туристов в Украину

Летний отпуск в нашей стране провели 40 тысяч путешественников из стран Персидского залива

В Украину этим летом прилетели больше 40 тысяч туристов из арабских стран Персидского залива. Такую цифру в пятницу, 13 августа, озвучил на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все заметили значительный рост количества гостей из стран Персидского залива. Мы видим туристов из этого региона на улицах украинских городов, мы им рады и приветствуем в нашей стране", - отметил министр.

По подсчетам ведомства, этим летом Киев, Одессу, Львов и Буковель посетили более 40 тысяч туристов из стран залива.

"Теперь мы работаем над тем, чтобы в следующем году они вернулись снова к нам, и чтобы привезли с собой новых туристов", - сказал глава ведомства.

"Стратегия в условиях пандемии сработала" – министр

В прошлом году Украина в одностороннем порядке отменила визовые требования для Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Фото: Туристы на улицах Киева (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Украинские дипломаты в этих странах работали, чтобы открыть целый ряд прямых рейсов и лоукостов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы украинские авиакомпании также работали на этих рынках и еще больше возили туристов - как арабских к нам, так и украинских - в эти страны", - сообщил министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что стратегия условиях пандемии сработала.

"В год, когда для туристов из этого региона до сих пор закрыты европейские страны, они поехали к нам. Это серьезный вклад в развитие туристической отрасли в Украине", - обратил внимание руководитель ведомства.

По словам Кулебы, министр иностранных дел Саудовской Аравии в ходе телефонного разговора отметил теплый прием его соотечественников, путешествующих этим летом в Украине.

"Мы договорились работать над увеличением количества саудовских туристов в Украине, и такая же работа будет проводиться с другими странами залива", - подвел итог чиновник.

Вскоре планируется запустить арабскую языковую версию официального сайта Украины Ukraine.ua. Там уже появилась отдельная страница на этом языке.

Фото: Туристы прилетели благодаря прямым рейсам (РБК-Украина/Виталий Носач)

Природа и шоппинг: за каким отдыхом едут туристы из арабских стран в Украину

Комфортная и сравнительно "прохладная" температура летом - лишь одна из причин, которая привлекает туристов в Украину и соседние с ней страны. К примеру, на этой неделе в Саудовской Аравии температура воздуха составляет +44-46 градусов в среднем по стране. В то же время в Киеве и других городах Украины во второй половине августа - примерно на 15 градусов прохладнее.

Больше всего туристы из арабских стран ценят красивую природу, шоппинг и развлекательные центры, а также локации, где можно отдохнуть большой семьей. Об этом ранее писала в авторской колонке для РБК-Украина глава Гостурзма Марьяна Олеськив.

"Интересно также, что в отличие от украинцев, которые отдают предпочтение локациям, где больше солнца и моря, туристы из Саудовской Аравии едут в более прохладные страны", - отмечала она.

По словам главы ведомства, туристы также не отказываются от спа-процедур. Однако при условии, что в спа-зоне будут отведены определенные часы на его посещение только женщинами.

Фото: Арабские туристы арендуют электросамокат в Киеве (РБК-Украина/Виталий Носач)

К сожалению, в Украине сегодня фактически нереально найти гида, который владеет арабским языком, констатирует глава ведомства.

"Это то, что действительно требует решения. Для таких гостей также необходимо обеспечить возможность расчета платежной системой American Express, обеспечить меню в ресторанах на арабском и так далее", - перечисляет она главные моменты, которые еще требуют доработки в Украине в контексте приема туристов из стран залива.

Отметим, ранее стало известно, что Украина вошла в топ самых популярных стран среди туристов из Катара для летних путешествий.

Тем временем среди украинцев появился новый тренд - наши туристы активно едут на курорты Эгейского моря в Турции.