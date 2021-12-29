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От Киева до Харькова: опубликован рейтинг самых красивых новогодних елок Украины

Автор: Евгения Тугушева

В эти дни новогодняя елка – главное украшение украинских городов

Государственное агентство развития туризма Украины опубликовало рейтинг самых красивых новогодних елок Украины и объявило конкурс. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В ДАРТ решили сделать свой рейтинг самых красивых елок страны.

"В эти дни новогодняя елка – главное украшение украинских городов. ДАРТ решил сделать свой топ самых красивых елок страны. Вдохновляйтесь новогодним настроением и голосуйте за то, к которому планируете свое путешествие", — говорится в сообщении.

Десять самых красивых елок Украины:

1. Киев
В этом году столицу украшает искусственная елка 31 метр высотой, украшенная 20 тысячами шаров красного и золотого цветов с гирляндой длиной 10 км.

2. Львов
В городе установили живую 17-метровую елку, украшенную традиционными украшениями – рождественскими "пауками" и ромбами.

3. Днепр
В городе установили искусственную елку высотой 20 метров, которую украсили прозрачными и золотистыми шарами.

4. Одесса
Главную елку города украсили праздничной иллюминацией в морском стиле. Верхушку елки украшает большой двенадцатиугольник в виде кристалла, освещающего путь путешественникам.

5. Луцк
Трио елок, растущих рядом на которую повесили 150 игрушек и более 200 гирлянд с праздничной иллюминацией.

6. Винница
28-метровую елку украсили большими сосульками и большими 3D светящимися шарами, а также цветами золотистого, серебряного и синего цветов.

7. Ужгород
Искусственную 18-метровую елку украсили шариками белого, серебряного и золотого цветов, а также украшена иллюминацией оранжевых красок.

8. Херсон
Главную елку высотой 18 метров убрали в три с половиной километра гирлянд и около полтысячи елочных украшений, 45 из которых имеют собственную подсветку.

9. Запорожье
Искусственную елку, возвышающуюся на 22 метра, оформили в европейском стиле, потратив на новые игрушки и гирлянды около 2 млн грн.

10. Харьков
Искусственное дерево высотой 40 с половиной метров подсвечено светодиодными лампами. Дерево украшают несколько тысяч шаров из глянцевого пластика, завитки, изображающие морозные узоры и 50 больших шаров.

Проголосовать за самую красивую елку из десяти городов Украины можно на странице Telegram.

Напомним, ранее мы писали о самых интересных маршрутах, созданных для туристов в 2021 году.

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