Без карантина: популярная у туристов страна вводит новые правила для туристов

Правительство Филиппин упрощает правила пограничного контроля для вакцинированных иностранных туристов, сообщает Rappler.com.

Так, с 1 февраля 2022 года, на Филиппины разрешено въезжать в страну полностью вакцинированным лицам:

1 февраля — возвращение полностью вакцинированных филиппинцев, независимо от того, откуда они родом.

10 февраля — для полностью вакцинированные иностранцы из безвизовых стран.

"Иностранцы могут въезжать на Филиппины либо в туристических, либо в деловых целях", — заявил в пятницу, 28 января, Карло Ногралес, исполняющий обязанности пресс-секретаря президента и секретаря Кабинета министров.

Кроме этого, с 10 февраля 2022 года все иностранцы могут приезжать на Филиппины, вакцинированные одобренными властями или ВОЗ вакцинами. Им не придется проходить карантин по прибытии, но понадобится сдать тест перед поездкой.

Фото: Правительство Филиппин упрощает правила пограничного контроля для вакцинированных иностранных туристов (unsplash.com/louie-martinez)

"Как возвращающиеся филиппинцы, так и полностью вакцинированные иностранцы больше не обязаны проходить обязательный карантин. Им нужен только отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 48 часов до отъезда из-за границы", — говорится в сообщении.

С начала пандемии Филиппины закрыли свои границы для туристов, и въезд был разрешен только иностранцам с действующими филиппинскими визами. Филиппины должны были открыться в декабре 2021 года, но это было отложено из-за распространения нового штамма "Омикрон".

Напомним, ранее мы писали, что в ОАЭ меняют правила въезда для граждан 12 стран.