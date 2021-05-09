Карантин вместо отпуска: сообщили важные детали, о которых стоит помнить туристам

Какая страховка не покрывает самоизоляцию за рубежом

Путешествуя за границу, большинство туристов не забывает приобрести страховку. Во время пандемии страхование от COVID стало крайне необходимым документом: даже если страна прибытия ее не требует, страховку все же стоит оформит перед поездкой: это помогает в случае непредвиденной ситуации. В частности, если ПЦР-тест за рубежом вдруг оказался позитивным.

Но бывают случаи, когда обычная страховка в случае заболеваемости коронавирусом за границей не действует, а получить компенсацию за лечение не получается. О таком случае РБК-Украина рассказала киевлянка Валерия Хоменко. Она обратилась в редакцию с вопросом о том, какая страховка не возмещает такие затраты.

"Моя знакомая недавно побывала на отдыхе в Турции. Ее ПЦР-тест до въезда в страну был негативный, но в отпуске она почувствовала недомогание и сдала еще один тест. Он был позитивный. Пробыла на самоизоляции в отеле две недели. К счастью, обращаться в больницу не пришлось. Но оказалось, что ее страховка не покрывает самоизоляцию в отеле. Получается, что во многих случаях страховка просто не действует, а туристка попала на карантин вместо отпуска", - рассказывает Валерия.

Что делать, если нет страховки, покрывающей самоизоляцию

Туристы могут воспользоваться способом, как найти деньги на расходы на карантинный отель, если у путешественника все же нет при себе страховки, покрывающей эти расходы, а самоизоляцию нужно пройти.

Фото: Какая страховка не покрывает самоизоляцию в гостинице за рубежом? (pixabay.com)

"Надо обратиться напрямую к туроператору, чтобы он вернул хотя бы частично деньги за отель, в котором вы не проживаете. Хотя, как правило, это договором не предусмотрено, многие компании идут на такой шаг для того, чтобы сохранить лояльность своего туриста", - говорит РБК-Украина Вячеслав Черняховский, генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес".

Бывают случаи, когда представители туроператоров реагируют на такую просьбу сначала отказом, но затем все же соглашаются помочь. На уступки идут чаще, если это постоянный клиент туркомпании, отмечают туристы на профильных форумах.

Что входит в страховку на случай COVID-19

Стоит внимательно подойти к выбору страховки, советуют эксперты. В базовую действительно может не входить самоизоляция в отеле: нередко такие расходы обходятся туристам очень дорого.

"Страховка - это такой же финансовый документ, как и договор о кредитовании в банке. Поэтому здесь так же важно внимательно вчитываться в каждый ее пункт, посмотреть, что именно она включает", - комментирует Александр Мельничук, начальник отдела внешних коммуникаций СК ИНГО.

У каждой туристической компании страховки, которые они включают в стоимость турпакета, обычно отличаются, говорит руководитель отдела маркетинга Rozetka Travel Елена Гейченко.

Фото: Базовая страховка включает лечение COVID в стационаре или амбулаторно (pixabay.com)

"Как правило, в стоимость тура входит только базовая страховка. Она включает лечение COVID-19 в стационаре, амбулаторно. Больше страховых случаев покрывают дополнительные страховые программы. Например, есть такие виды страховок: "Все включено", "От невыезда", "Невозможность совершить поездку". За нее нужно будет доплатить отдельно. Но такая страховка также может и не предусматривать дополнительные финансовые риски, связанные с пандемией COVID", - говорит Елена.

Какая страховка покрывает самоизоляцию в отеле за рубежом

РБК-Украина просмотрело базовые виды страховок, которые предлагают несколько страховых компаний, представленных на украинском рынке. Три из трех базовых страховок не предусматривают то, что пребывание туриста на самоизоляции в отеле за рубежом покроют.

"Поэтому мы обычно советуем клиентам, помимо базовой страховки, которая входит в стоимость тура, покупать также дополнительную. При этом продумать все возможные рискованные ситуации (к примеру, может потребоваться сопровождение ребенка в случае болезни, авиабилет на заболевшего и так далее), - поясняет Елена Гейченко.

В среднем такое страховое покрытие обойдется туристу от $1 до $3 в сутки. Также отдельно можно приобрести страховку от невыезда. Она действует, если произошли непредвиденные обстоятельства, из-за которых турист не сможет выехать за рубеж. Но для компенсации средств такую причину нужно доказать документально.

По словам Вячеслава Черняховского, ее цена в среднем составляет около 3% от общей стоимости всего тура.

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