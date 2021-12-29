В канун праздников. В Египте украинские туристы остались без ночлега: детали скандала

Путешественники попали в неприятную ситуацию при заселении в одну из гостиниц

Более двух десятков украинских туристов с детьми, приехавшими встречать Новый год в Египет, столкнулись с проблемой — в гостинице внезапно не оказалось свободных мест, пишет Fakty.ua.

Об этой ситуации на своей странице в социальных сетях Facebook написал журналист Денис Казанский и опубликовал видео, которое ему прислал один из подписчиков. По словам туриста, им предложили поселиться в другой гостинице, которая "намного хуже и дешевле".

"Это отель Albatros Sea World Marsa Alam в городе Марса Алам. Рассказывают, что в такой ситуации оказались 25 человек с детьми. Людей "кинул" оператор ANEX Tour Ukraine, который теперь ничего не объясняет и не дает своих представителей на месте", — пишет Казанский.

Также один из туристов, оказавшийся в этой неприятной ситуации, пишет, что по приезде в гостиницу людей попросили не выходить из автобуса, потому что гид должен предоставить какую-то информацию: "Пришел представитель Anextour и начал откровенно лгать, что в отеле проблема с электричеством, они предлагают поехать в соседнюю гостиницу на двое, а может, на трое суток".

Овербукинг в отеле. Туроператор через гида должен предоставить альтернативу

По словам Дмитрия Митасова, с электричеством в отеле проблем не было, что позже признали представители туроператора.

"В отеле сказали, что у них проблемы с номерами, но пока мы ждали заселения, поселили несколько семей из Германии и Британии. Anextour умыл руки, сказал, что это наша проблема с отелем. После почти 10-часового ожидания, которое закончилось в 4 утра и громкий скандал нам предоставили номера. Компания TezTour, у которой я покупал этот тур, перекупила его у Anextour, тоже пока ничего внятного не ответила", — добавил турист.

Впрочем, некоторые эксперты по туризму описывают такую ​​ситуацию как такую, изредка встречающуюся в гостиницах.

"Это обычный овербукинг, перепродажа номеров в отеле. Туроператор через гида должен предоставить альтернативу. Уже несколько месяцев, после того, как полетел ремень, оверы в египетских отелях не редкость. И практика поселить на пару дней в другой, затем в забронированной тоже распространена. Отели могут подтверждать и выдавать ваучеры, а потом не принять, потому что кто-нибудь из партнеров выкупил эти номера дороже.Новый год – высокие даты – не последний случай и не только у Аннекса", — прокомментировала сообщение Дениса Казанского, сотрудница туристического агентства TravelRay Елена Водолазская.

Напомним, ранее мы писали, как туристам не стать жертвой мошенников при покупке путевок.