Jägermeister представил лимитированный дизайн бутылки ко Дню независимости

Компания Jägermeister представила свою первую "украинскую" этикетку, запечатлив на ней знаковые символы городов и регионов Украины. Одни поражают своей мощью и силой, другие - таинственностью и неизвестностью. В компании отмечают, что все они таят уникальный опыт и впечатления украинцев.

В новом дизайне бренд запечатлил страну от Карпат до Воронцовского маяка в бушующих водах Черного моря.

Среди знаковых элементов на этикетке: Мерефо-Херсонский мост, который соединяет два берега Днепра, и киевский памятник гетману Богдану Хмельницкому - как символ смелости. Лентоткацкая фабрика на Нижнеюрковской улице в Киеве - место истоков культуры ночной жизни, которую исповедует бренд.

В компании отмечают, что Jägermeister разделяет решимость украинцев на пути к собственным желаниям, мастерство в своем деле, свободолюбие представителей локальной андеграунд-сцены. Эти выдающиеся черты присущи поколению, которое и создает сегодняшнюю Украину.

Фото: В новом дизайне бренд запечатлил страну от Карпат до Воронцовского маяка в бушующих водах Черного моря (пресс-служба)

"Что объединяет Украину и Jägermeister? Это дух свободы, который идет сквозь годы. Это независимость в суждениях, творчестве, проявлении себя, создании своих правил жизни. А отныне и Jägermeister с лимитированным дизайном бутылки. Годы независимости Украины быстро сменяют друг друга, а атрибуты праздника остаются прежними. Поэтому мы использовали в новом дизайне места, символизирующие именно свободу духа нового поколения независимых украинцев", - заявила бренд-менеджер Jägermeister в Украине Виктория Прудник.

Лимитированная серия стала логическим продолжением линейки, посвященной таким городам, как Берлин, Копенгаген, Амстердам и другим.

Слоган серии "One World. One Jägermeister" акцентирует внимание на том, что, несмотря на уникальный дизайн, напиток остается неизменным во всем мире. Этикетка с Украиной будет представлена на бутылках объемом 0,7 л. Приобрести такую себе или в подарок друзьям можно только на территории Украины, количество бутылок в серии - ограничено. Кроме розничных точек продаж, свой "украинский" Jägermeister также можно заказать в онлайн-магазине Rozetka.

Фото: Лимитированная серия стала логическим продолжением линейки, посвященной таким городам, как Берлин, Копенгаген, Амстердам и другим (пресс-служба)

Напомним, Mast-Jägermeister SE находится в городе Вольфенбюттель, Нижняя Саксония. Здесь компания производит Jägermeister, травяной ликер с оленем на логотипе - крупнейший немецкий алкогольный бренд.

Впервые изобретенный более 80 лет назад, Jägermeister основан на секретном рецепте. В его составе 56 различных трав, специи, коренья и фрукты. Количество бутылок емкостью 0,7 литров, проданных в 2019 году в более чем 145 странах, превысило 109,5 млн.

Jägermeister занимает 9 место в рейтинге Impact International среди 100 лучших алкогольных напитков премиум-класса, что утвердило его позицию успешного травяного ликера в мире и в Украине.

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