Израиль ослабляет запрет на въезд: кто вскоре сможет ехать в страну

Израиль ослабляет введенный ранее запрет на въезд в страну. Пока что – только для бизнес-туристов и представителей делового сообщества. Об этом сообщает Униан со ссылкой на прес-службу Министерства туризма Израиля.

Въезд в Израиль в том числе с целью туризма был запрещен еще в марте этого года, когда по странам стала распространяться пандемия COVID-19.

Как и кого будут пускать в страну

В министерстве заявили, что бизнесменам, получившим специальные разрешения, будет разрешен въезд в Израиль из стран "зеленого" списка. Бизнес-туристам не нужно будет предъявлять отрицательный тест на коронавирус или проходить карантин после прибытия. Таким гражданам будет разрешено посещение страны на срок до семи дней.

Те, кто летит в Израиль стыковочным рейсом через страну "красного" списка, тоже смогут въехать в страну без необходимости проходить карантин. Но при условии, что они не покидали аэропорт в стране "красной" зоны и находились там менее 12 часов.

"Въезд в Израиль будет возможен только для тех, чей вклад в израильские компании или экономику имеет жизненно важное значение, и только в ситуациях, когда невозможно проводить виртуальные встречи", - заявили в министерстве экономики Израиля.

Фото: Въезд туристов в Израиль все еще ограничен (pixabay.com)

Как уточняют в ведомстве, такое решение принято для того, чтобы позволить израильским компаниям продолжать надлежащее функционирование и "предотвратить нанесение ущерба им или экономике во время пандемии коронавируса".

При стандартном въезде из стран "красной" зоны или при ее посещении в течение 14 дней, предшествующих поездке, бизнес-туристу необходимо предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 48 часов до вылета.

Но правила въезда в страну регулируются не только списками стран "зеленой" и "красной" зон. Прежде чем ехать в страну, нужно получить специальное разрешение. Для этого бизнес-туристу надо подать заявку на въезд. В свою очередь руководство принимающей израильской компании тоже заполняет заявку. Ее надо отправить на адрес электронной почты Tofes.Zarim.yarok@economy.gov.il. К заявке надо приложить анкету бизнесмена-иностранца.

Министерство экономики разработало такой план по допуску бизнес-туристов в страну вместе с министерством здравоохранения, министерством иностранных дел и министерством внутренних дел, сообщает издание The Yeshiva World.

Входит ли Украина в список стран "зеленой" зоны Израиля

На прошлой неделе в списке "зеленых" стран Израиля было 34 государства, включая Австралию, Грецию, Сербию, ОАЭ, Италию, Канаду, Японию и Руанду. Согласно данным от 23 октября 2020 года, Украины в "зеленом" списке Израиля пока нет. Соответственно, въезд нашим туристам в страну пока ограничен, а разрешается въезд только определенным категориям граждан. К примеру, с целью лечения.

Детальную информацию можно почитать на сайте, где Израиль публикует обновленные данные списков. Страны расположены в алфавитном порядке.

Фото: Украина для Израиля на данный момент находится в "красной" зоне (скриншот с сайта gov.il)

В некоторых СМИ Израиля предполагают, что Греция может вскоре оказатися в "красном" списке. Также туда может попасть и Италия, где в последние дни наблюдается всплеск нових случаев коронавирусной инфекции.

Когда в Израиль будут пускать туристов

В дальнейшем все будет зависеть от показателей заболеваемости COVID-19 в самом Израиле и в других странах, говорит РБК-Украина Анна Формакидова, директор турфирмы Statours.

По ее словам, за последние несколько недель количество новых заболевших COVID-19 в Израиле немного уменьшилось, что дает определенные надежды на поэтапное возобновление туризма в стране. К тому же, в стране во второй половине октября начали постепенный выход из жесткого карантина.

"Надеюсь, это со временем даст определенные предпосылки для открытия границ и для туристов", - отмечает она.

С другой стороны, режим чрезвычайной ситуации в Израиле планируют продлить плоть до 3 января. Поэтому туроператоры пока не спешат предлагать туры в Израиль, хотя авиасообщение с этой страной и постепенно восстанавливается.

Напомним, ранее мы писали, что Израиль постепенно восстанавливает авиасообщение с другими странами.