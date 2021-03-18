Уже в июне: еще одна курортная страна вскоре откроется для туристов

Одна из самых красивых туристических локаций Азии – остров Бали – может открыться для туристов уже в июне. О таких планах заявляет правительство Индонезии.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что правительство планирует открыть свои границы для международного туризма в середине 2021 года, если ситуация с пандемией COVID-19 улучшится, сообщает индонезийское издание tempo.co.

"Я цитирую президента, если цифры будут находиться под контролем, если мы все будем послушны и договоримся о взаимности с другими странами, то надеемся, что в июне или июле мы сможем начать принимать иностранных туристов", - сказал министр на встрече с представителями Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI) 18 марта.

Цель – вакцинировать большинство населения

Правительство, по словам Сандиага Уно, ускоряет программу вакцинации на курортном острове Индонезии, на котором проживает 4,3 млн человек. В планах – привить 1,2 миллиона работников туристического сектора острова.

Фото: Пейзажи на Бали (pixabay.com)

Это поможет восстановить доверие к туристической сфере на Бали, который является лучшим национальным направлением.

"На Бали поставлена ​​задача вакцинировать 2-2,5 миллиона человек до июля", - сказал министр.

Он также упомянул, что его офис и связанные с ним стороны завершают работу над схемой "пузыря" путешествий или организацией коридора перед тем, как представить ее президенту на общенациональном собрании.

Президент страны Джоко Видодо во время визита на Бали на этой неделе заявил о своем намерении постепенно возобновить туристический сектор острова после того, как статистика COVID-19 в провинции начнет выравниваться.

Зеленые коридоры и 5-летние визы для туристов

Власти также представили потенциальные планы относительно "зеленых зон" на Бали, разрешенных для посещения и проживания путешественников.

Фото: Пляжи на Бали (pixabay.com)

Ранее заявлялось, что туристов на остров Бали будут пускать с негативным результатом ПЦР-теста на COVID или паспортом вакцинации, сообщало ABC News.

Так называемый "безковидный" или "зеленый коридор" собираются открыть для туристов из отдельных стран, чтобы разрешить им посетить определенные части и локации острова Бали. Согласно плану создания "безкоронавирусного коридора", туристов сначала будут принимать в пяти курортных районах острова:

- Нуса-Дуа;

- Куте;

- Сануре;

- Убуде;

- Нуса-Пениде;

Например, Нуса-Дуа на южном берегу - первый район, который может считаться "зеленой зоной", потому что он может быть изолирован от остальной части острова - и это делает его идеальным оазисом для вакцинированных.

Фото: Храм в Убуде на Бали (pixabay.com)

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Также в министерстве туризма решили выдавать туристам 5-летние визы. Такие долгосрочные визы, по словам Сандиага, предназначены специально для деловых путешественников и работающих туристов, включая "цифровых кочевников", которые намерены проводить в Индонезии три или четыре месяца в году.

Согласно плану, для такой визы каждый человек должен будет внести залог в размере 1 млрд рупий (69 тыс. долларов) или 2,5 миллиарда рупий для всей своей семьи. Владельцам виз также будет разрешено вести инвестиционную деятельность в Индонезии.

До пандемии курортный остров жил за счет международного туризма. Еще в прошлом году международные миссии сообщали, что из-за локдауна местное население оказалось на грани голода. В связи с этим правительство предложило программу льготного кредитования туристического бизнеса.

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