Когда Испания откроется для украинцев: что известно на данный момент

Поездки в Испанию сегодня недоступны украинским путешественникам: с некоторыми исключениями, во время пандемии COVID страна все еще ограничивает въезд с целью туризма.

Недавно в Испании разрешили первые рейсы из США, что можно расценивать как первые шаги к открытию туризма, пишет туристическое издание Traveling lifestyle. В барселонский аэропорт Эль-Прат и мадридские аэропорты Бадахос и Бургос разрешены полеты, первоначально прибывающие из Майами и Даллас-Форт-Уэрт.

Впрочем, это пока не означает, что Испания уже открыта для туристов из США. Эти путешественники могут приезжать только при особых условиях, получив разрешение от правительства Испании. Хотя разговоры о возможном открытии границ страны для туризма уже ведутся в профильных сообществах.

Какие перспективы открытия Испании для туристов из Украины – в материале.

Как пострадал туризм в Испании во время пандемии

Испания закрыла границы из-за пандемии в марте 2020 года. Со временем в стране начали поэтапно снимать ограничения, но въезд разрешили в основном только для граждан ЕС.

Фото: Поездки в Испанию украинским туристам пока недоступны (pixabay.com)

Испания работает над восстановлением своего туристического сектора этим летом. Об этом в среду, 14 апреля, заявил государственный секретарь по туризму Испании Фернандо Вальдес, сообщает агентство Anadolu.

"Мы не можем позволить себе еще одно лето, подобное 2020 году", - сказал Вальдес на конференции в мадридском университете Небриха.

В минувшем году с июля по сентябрь в разгар сезона в Испании количество иностранных туристов уменьшилось на 79,2%. Из-за того, что страна сильно зависит от туризма, в минувшем году ее ВВП сократился на 10,8%, что является одним из самых резких спадов в мире.

Ситуация с COVID: введут ли "паспорта вакцинации"

Чиновник признал, что туризм еще не восстановится до уровня, предшествующего пандемии, но сказал, что министерство туризма Испании работает над распространением информации о том, что путешествия "совместимы с безопасностью".

Его заявление совпало во времени с процессом согласования в ЕС основных принципов "паспорта вакцинации". Одна из ключевых поправок заключалась в том, что это не будет "предварительным условием для осуществления прав на свободное передвижение, и это не будет проездным документом, чтобы подчеркнуть принцип недискриминации, в частности, в отношении непривитых лиц".

Фото: Ковид-паспорта не будут обязательными для туристов в Испании (pixabay.com)

Паспорта, которые ЕС официально называет "цифровыми зелеными сертификатами", позволят гражданам Европы въезжать в Испанию без необходимости проходить карантин или проходить тест на коронавирус. Об этом говорится в заявлении, сделанном 15 апреля Альфредо Гонсалесом, генеральным секретарем Управления цифрового здравоохранения, сообщает газета El Pais.

Это будет цифровой и физический документ с QR-кодом, который позволит властям страны проверить три разных элемента информации: вакцинирован ли носитель, был ли у него коронавирус и прошел ли тест.

"Этот сертификат не является паспортом, это не проездной документ и не является обязательным требованием для поездок. Это механизм, который будет способствовать мобильности в Европейском Союзе ", - отметил Гонсалес, выразив уверенность, что документ будет большим подспорьем для летнего туристического сезона в Испании.

Как и во всей Европе, в Испании вакцинация значительно задерживается, особенно из-за проблем, связанных с поставками вакцин AstraZeneca и Janssen.

Тем не менее, стране удалось дать 17% своего населения хотя бы частичный иммунитет с помощью прививок от COVID. Пока уровень заражения в Испании продолжает расти и достиг самого высокого уровня с конца февраля.

Фото: Туристы из Европы посещают Испанию с ПЦР-тестами (pixabay.com)

Правила посещения: кто может ехать в страну сегодня

Испания открыта для туризма из большинства стран (в первую очередь, ЕС), но все путешественники должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до прибытия. Для 29 стран действует обязательный 10-дневный карантин.

Дата открытия для туристов из других стран остается неизвестной. Но ранее правительство Испании заявило, что разрешит туристам посещать страну, когда 30-40% населения страны будут вакцинированы против COVID-19. Ожидалось, что такое покрытие вакцинацией должно завершиться к концу весны.

Пока в страну разрешен въезд: резидентам ЕС, гражданам Шенгенских ассоциированных государств, а также Андорры, Монако, Ватикана или Сан-Марино. Также в категорию въездных входят:

медицинские работники, планирующие присоединиться к своим сотрудникам;

транспортники;

дипломаты, консульские или международные должностные лица, военнослужащие, сотрудники гражданской защиты и члены гуманитарных организаций,

студенты, учащиеся в ЕС/Шенгенской зоне, имеющие соответствующую визу, разрешение на учебу и медицинскую страховку,

высококвалифицированные рабочие, включая участников спортивных мероприятий высокого уровня,

люди, путешествующие по гуманитарным причинам.

Испания также открыта для стран, придерживающихся взаимніх соглашений на прием путешественников: Австралия, Китай, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, США (при определенных обстоятельствах).

Фото: В Испанию пускают студентов, медиков и представителей международных организаций (pixabay.com)

Чтобы получить разрешение на въезд в страну, испанские власти требуют от путешественников предоставить обязательную форму контроля здоровья (FCS). Только после ее отправки придет QR-код, который позволит посетителям получить доступ к своему терминалу аэропорта.

Все путешественники, включая прибывающие из страны с высоким уровнем и из третьих стран, должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Что говорят в украинском посольстве

Ограничения, касающиеся въезда в Испанию иностранных граждан из стран вне границ ЕС и Шенгенского пространства, были продлены до 30 апреля, сообщили РБК-Украина в посольстве Украины в Испании.

"Посольством ведется постоянный диалог с испанской стороной относительно возможностей восстановления туристических путешествий граждан Украины. В то же время, по нашему мнению, конкретные временные рамки открытие границ Испании для украинских туристов во многом зависят от общих рекомендаций ЕС и от развития эпидемиологической ситуации в Украине", - рассказал РБК-Украина посол Украины в Королевстве Испания Сергей Погорельцев.

В посольстве отметили, что в настоящее время Советом ЕС определен ряд критериев, которым должен соответствовать страна, которая на входящей в ЕС, для открытия границ для ее граждан.

В частности, количество новых случаев заболевания COVID за последние 14 дней не должно превышать 25 случаев на 100 000 населения, а также должна фиксироваться стабильная тенденция к уменьшению новых заболеваний.

Фото: Открытие границ Испании для украинцев зависит от рекомендаций ЕС (pixabay.com)

"В условиях имеющихся ограничений Посольство во взаимодействии с компетентными органами Испании предоставляет необходимое содействие гражданам Украины для прибытия в Испанию в связи с гуманитарными причинами, неотложными семейными обстоятельствами, с целью лечения тяжелых заболеваний, а также для участия в международных соревнованиях высокого уровня", - сообщил посол.

Когда Испания может открыться для украинцев: прогноз эксперта

Хотя Испания заявляет об активизации туризма, о въезде граждан Украины пока речи не идет, говорит РБК-Украина соучредитель туроператора Travel Professional Group (TPG) Елена Бойко.

"Речь идет о возобновлении сообщения со странами европейского содружества, об открытии отелей. Как, собственно, и было в прошлом году, когда граждане могли путешествовать внутри шенгенской зоны. Но тогда в стране было закрыто большое количество отелей, ресторанов и другой важной для туризма инфраструктуры. Сейчас же там заявляют, что будут такие объекты постепенно открывать", - поясняет она новые планы Испании на открытие в новом сезоне.

По словам соучредителя TPG, в Испании собираются ввести "ковид-паспорта" или справки о вакцинации. Но четко установленных форм таких документов пока нет.

"Возможно, это своего рода стимул европейцам для более активных темпов вакцинации. Но, опять же, наших граждан в Испании пока не ждут", - говорит собеседница.

Фото: Испания откроется для туристов при вакцинации своего населения на 30-40 процентов (pixabay.com)

Ситуация с правилами въезда сейчас меняется стремительно. Поэтому утверждать, что украинцев точно не будут пускать в страну целый год, тоже неправильно:

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"Строить категоричные прогнозы - не совсем корректно. Мы ведь видели по прошлому году, что ситуация менялась даже не каждый месяц, а иногда каждые несколько часов. Зона "красная", зона "зеленая", и так далее. Я все же надеюсь, что этим летом сможем попасть в какую-либо из европейских стран. Стоит дождаться официальной информации", - поясняет она.

Впрочем, долго оставаться с закрытыми границами страны ЕС вряд ли будут: экономики многих государств крайне зависят от туризма, напоминает Елена Бойко. Поэтому если темпы вакцинации в большинстве государств будут достаточно высокими, то вряд ли границы стран ЕС будут закрыты полностью.

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