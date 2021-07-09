Испания, Эстония, Австрия: в какие страны украинцы могут ехать уже этим летом

Вакцинация в Украине продолжается, и многие хотят пройти полный курс иммунизации для поездок за границу. Одна из вакцин, которая широко применяется в нашей стране - CoronaVac.

На днях в телеграм-канале Helsi был опубликован список стран, в которые уже сегодня разрешен въезд тем украинцам, которые были привиты двумя дозами этого препарата и получили у семейного врача международное свидетельство о том, что они прошли полный курс прививок.

"Рассказываем, в какие страны ЕС можно улететь, если вы уже получили две дозы CoronaVac и есть международное свидетельство. Это Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария, Португальская Мадейра", — уточнили в сообщении и добавили, что список стран постоянно пополняется.

Там уточнили, что некоторые из этих стран просят заполнить специальные анкеты, поэтому перед въездом необходимо проверять информацию на сайтах их посольств. Кроме того, при въезде нужно показывать распечатанное международное свидетельство на английском языке.

Фото: В июне Молдова второй после Венгрии признала украинские свидетельства о вакцинации (unsplash.com/valeria-cerbu)

Проверять информацию о правилах въезда можно также на сайте украинского МИДа - tripadvisor.mfa.gov.ua.

Кроме того, в некоторые из указанных стран можно ехать и тем, кто еще не прошел вакцинацию. Например, Турция, Греция, Болгария и Молдова пускают украинцев, которые сдали ПЦР-тест на COVID. В некоторых странах также принимают тест на антиген к SARSr-CoV.

"Признание Европой вакцин, применяемых в Украине - вопрос времени"

С одной стороны, украинцам уже активно выдают справки о том, что они прошли полный курс вакцинации. Но с другой - украинский COVID-сертификат еще не признан в ЕС. К тому же, для въезда во многие страны Европы подходят далеко не все вакцины, которые сейчас применяются в Украине.

Цифровые сертификаты вакцинации начали действовать в Украине с 1 июля. Пока - в тестовом режиме. Но их пока нельзя использовать для поездок за границу, сообщало РБК-Украина накануне. На сегодняшний день у CoronaVac (а также у AstraZeneca-SkBio и CoviShield) есть рекомендация ВОЗ, но пока нет одобрения европейского регулятора EMA.

Можно ли с выданной справкой о вакцинации CoronaVac и другими вакцинами ехать в перечисленные выше страны уже сегодня?

Фото: Привитые CoronaVac туристы из Украины уже могут ехать в Испанию (unsplash.com/faisal)

В каждом конкретном случае при планировании поездки нужно уточнять условия въезда в консульстве, говорит РБК-Украина заместитель генерального директора туристической компании "TEZ TOUR" Александр Новиковский.

"Всю детальную информацию необходимо уточнять, так как не все публикуемые данные у нас соответствуют действительности. Но на каком-то этапе наши сертификаты о вакцинации в ЕС все же будут приниматься. Это произойдет, когда в Европе официально признают эти документы", — высказывает мнение он.

Во многих странах ЕС уже разрешают въезд нашим туристам, но вводят при этом строгие требования. К примеру, формально Германия открылась для украинцев, но там признают сертификаты о вакцинации только препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. В Украине массово применяют лишь несколько из них.

"Если турист хочет отдохнуть и у него есть цель попасть в страну, то он будет предпринимать определенные меры, принимать и выполнять правила той страны. Мы ведь вакцинируемся не для того, чтобы путешествовать, а чтобы сберечь здоровье. Считаю, что вакцины, которые сертифицированы у нас, так или иначе со временем будут признаны в ЕС. Признание этих вакцин - вопрос времени", — считает представитель компании "TEZ TOUR".

Будут ли туры в страны, где признают CoronaVac?

Массовые туры в страны, куда уже сегодня можно ехать с вакциной CoronaVac (Австрия, Нидерланды, Испания и другие), сугубо "под вакцинированных туристов" вряд ли кто-то будет делать, считает Александр Новиковский.

Фото: Прошедшие полный курс вакцинации CoronaVac могут также ехать в Эстонию (unsplash.com/jacques-bopp)

"Наличие или отсутствие туров будет определяться не вакцинацией, а естественным спросом на рынке. Если спрос по этим направлениям есть, то предложения туроператоры будут готовить. Также индивидуальный турист сможет приобрести определенные услуги по своему усмотрению. Повлияет ли признание вакцины CoronaVac этими странами на увеличение турпотока? Я очень в этом сомневаюсь. К тому же, вакцинированных туристов у нас все еще не так много", — поясняет собеседник.

Если мы говорим о летнем сезоне 2021 года и о поездках в ЕС, то речь скорее идет пока только об индивидуальном туризме, считает эксперт.

"О проверке информации в консульстве не стоит забывать. Тогда человек будет понимать, что вся ответственность лежит на нем и на том учреждении, которое предоставило данную информацию. Однако если это массовый пакетный тур, то детали и условия можно узнать у туроператора: он проверит все эти нюансы за вас. Думаю, со временем все будут пускать по ПЦР-тестам, но некоторые страны будут выдвигать и более жесткие условия", — резюмирует Новиковский.

Напомним, ранее мы писали, что для украинских туристов открылись Нидерланды.

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