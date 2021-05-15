"Интересно, но опасно": украинец побывал на отдаленном острове, проведя в самолете 18 часов

Украинский путешественник Вадим Ивлев продолжает рассказывать о том, как бывал на отдаленных островах в Тихом океане, куда редко попадают туристы. В этот раз предлагаем рассказ Вадима о Тонгатапу - крупнейшем острове в одноименной группе Островов архипелага Тонга в западной части Тихого океана.

Тонгатапу - коралловый и плоский остров. Капитан Кук назвал архипелаг "островами дружбы" (Friendly Islands). Чтобы добраться до острова, путешественник не спал двое суток, проведя это время в пути и 25 часов в воздухе. 18 часов из них занял перелет Дубай-Окленд, который считается одним из самых длинных в мире.

Подавляющая часть населения острова - бедные люди, проживающие в крошечных домиках. Но здесь есть и памятники, занимающие площадь большую, чем средний жилой дом. Также огромные участки земли заняты домами короля и королевы. Местные говорят, что дворцы пустуют: у них нет даже кухонь. Кроме того, на острове есть уникальные подземные пещеры с пресной водой.

Далее - прямая речь Вадима Ивлева.

На другой стороне Земли. Об интересном и опасном за 16 тысяч километров от дома

Где найти слова, чтобы описать то утро? В пасмурном небе - ни единого просвета. Тонны свинца над головой висят низкими облаками. Хлещет дождь. Океан стонет и выплескивается за края — у него время прилива.

Фото: Берег острова Тонгатапу (Вадим Ивлев)

Берег из последних сил противостоит томительному насилию — голый, замерзший, ободранный до костей, черный, словно морской еж, он готовится к худшему. Холодный ветер воет и тянет за собой верхушки деревьев, обхватив их за головы, будто удавкой. А те, чтобы спастись, отмахиваются ветками и изо всех сил гнутся к земле.

От брызг и дождя на мне ни одной сухой нитки. Тело дрожит от холода, но нет сил даже пошевелиться. Что там творится? Вот там, в ста метрах от берега, где черные и острые, как ножи, вулканические рифы. Они то выныривают, то исчезают под водой, словно их что-то держит, дергает и хочет утопить.

Именно там всего минуту назад я видел нечто, от чего у меня все похолодело внутри. Именно в том месте, где бурная глубокое серое море сейчас снова становится темно-синим. Впереди, из самой бездны, будто что-то медленно и неуклонно всплывает, и поверхность океана от этого как будто выпирает. Еще мгновение назад там "паслись", бегали друг за другом белоснежные пенные барашки, а сейчас и их след простыл.

"В воздухе повисло ощущение приближающейся трагедии"

Вот-вот что-то произойдет. Море густеет, становится вялым и вязким. Рев ветра и прибоя нарастает, становится громче, чем когда-либо раньше. Волны накатываются эшелонами и молотят несчастный берег. И тут прямо на глазах на поверхности воды, как пасть мифического чудовища, появляется глубокая воронка - гигантский сине-черный омут.

Фото: Первые минуты на острове после двух дней бодрствования в пути и 25 часов в воздухе (Вадим Ивлев)

В воздухе повисло странное ощущение приближающейся трагедии. В голове неожиданно предстает картина, как пловец-одиночка попадает в самую середину омута, и что он видит в последний момент. Его неизбежная погибель завораживает. Я изо всех сил закрываю глаза. В горле пересохло. Делаю глубокий выдох, разворачиваюсь и не глядя в ту сторону быстро бегу под дождем от берега в хижину, чтобы погреться и хоть что-то съесть. После завтрака напряжение быстро сменяется усталостью, а затем наваливается живительный сон.

Таковы были первые минуты на острове и первые впечатления после двух дней бодрствования в пути и 25 часов в воздухе - из них 18 часов занял перелет Дубай-Окленд, который является одним из самых длинных в мире. Итак, мы оказались на острове Тонгатапу в Королевстве Тонга.

- Какой сегодня день? - спрашиваю у Оксаны.

- Среда, кажется. Так, среда. Удивительно, как здесь на островах быстро проходит время, теряешь счет часам и дням.

- Конечно. Мы пробыли здесь почти неделю.

Архипелаг Тонга - "острова дружбы"

Я подошел к окну и выглянул, потом потянул шнур, опускающий тонкие старые жалюзи. Взглянул на Оксану - она не выглядела счастливой, скорее серьезной и сосредоточенной. Влияние дальнего путешествия - 16 тысяч километров от дома. За эти дни нам удалось узнать много чего интересного. Все началось в воскресенье с беседы с таксистом по имени Сиоси.

- Да, меня зовут Сиоси, но можете звать Джордж, — сказал он. Сиоси-Джордж был большим, как и большинство тонганцев. На его лице, круглом и гладком, всегда была вежливая улыбка.

Фото: Город Нукуалофа — столица и главный порт государства Тонга (Вадим Ивлев)

- В воскресенье у нас все закрыто, не стоит даже беспокоиться. Жители Тонга-заядлые прихожане церкви. Приезжие-Паланги (palangi) этого не знают. И главное: леди не должна выходить на улицу в юбке выше колена и рубашке с рукавами выше локтя. Туристы считают, что это дикий остров. Но вы здесь не первые посетители.

До вас на острове в 1616 году побывал Абель Тасман, а в 1773-м - Джеймс Кук. Кстати, капитану Куку наш остров очень понравился благодаря необычайному гостеприимству, которое тонганцы к нему проявили. На самом деле Куку и его команде просто неслыханно повезло.

Местные вожди как раз хотели убить Кука, но просто не смогли договориться, как потом разделить между собой награбленное. Правда, это выяснилось немножко позже. Так или иначе, благодарный капитан Кук назвал архипелаг Тонга "островами дружбы" (Friendly Islands).

Такси поднялось на небольшой холм, проехало освещенное солнцем место, затем въехало в тень деревьев, продолжая двигаться прямо, резко повернуло возле большой церкви с высокой прямоугольной колокольней.

- Сиоси, на острове много разных церквей и молитвенных домов, поэтому здесь наверно много приверженцев религии. Как получилось, что тонганцев убедили стать верующими?

Фото: Городской рынок (Вадим Ивлев)

- Есть короткая, но интересная история про акулу. Когда-то жил вождь Тауфаахау, который захотел показать своим людям бессилие не только традиционных богов, но и христианского бога. Хорошая возможность для этого появилась во время морского похода. Тауфаахау увидел акулу, которая, по его мнению, была богом Тауфаитахи.

Он бросил копья в акулу, ведь считал, что если это действительно бог, то с акулой ничего не случится.

После этого он приказал бросить в море миссионера Пита Ви и еще одного человека, чтобы они выловили копья и доставили их на остров Хаано, где все на них будут ждать. Тауфаахау обосновал свои действия так: если христианский бог является настоящим богом, то он спасет миссионера и другого человека от акул. Так вот, оба мужчины уцелели и прибыли на берег с копьями.

Фото: Клубни таро и ямса на продажу (Вадим Ивлев)

Дома королевской семьи и уникальные подземные пещеры

Остров Тонгатапу - коралловый и плоский. Его площади не хватает, поскольку она распределена очень несправедливо. Подавляющая часть населения — бедные люди, домики которых просто крошечные.

В то же время вдоль дорог часто встречаются памятники, занимающие площадь большую, чем средний жилой дом. Также - огромные участки земли, занятые домами короля и королевы. Местные говорят, что дворцы пустуют, у них нет даже кухонь.

На острове есть уникальные подземные пещеры с пресной водой, в которых, если есть желание, можно купаться при тусклом свете фонарика. На Тонгатапу нет диких животных, за исключением крупной колонии тихоокеанских летучих лисиц или крыланов (лат. Pteropus tonganus), встречающихся повсеместно. Летучие лисы, приготовленные на гриле - любимое праздничное блюдо и свадебное угощение невесты.

Фото: Традиционная одежда тонганцев (Вадим Ивлев)

Поездка по острову была очень познавательной и интересной. На прощание Сиоси посоветовал нам пользоваться автобусом.

- Проезд в автобусе - намного дешевле. И не пугайтесь, если дети уступят вам свое место. Их этому учат в школе. Автобус проходит раз в час. Чтобы сесть, нужно выйти на дорогу. Покажите, как вы будете его останавливать.

Я встал у края дороги и поднял руку.

- Совсем плохо. Если водитель увидит, что кто-то машет ему рукой, он помашет в ответ и проедет мимо. Нужно выйти перед автобусом и поднять обе руки, чтобы не было никакого сомнения в том, чего вы хотите. Итак, что у вас еще сегодня?

- Поход на культурное шоу.

- Хорошо. Но вам следует торопиться, уже смеркается.

Продолжение истории о путешествии на архипелаг Тонга - в следующем материале на РБК-Украина.

Напомним, ранее путешественник Вадим Ивлев рассказывал об опасном вулкане и других неожиданностях на острове Саво.

Также - о том, как посетил необитаемый коралловый атолл в Тихом океане.