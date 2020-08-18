Гуцульская "Австро-Венгрия": уникальное село в Карпатах - настоящее открытие для туристов

Многие из нас сейчас мечтают о путешествии в Карпаты - или пожить в домике с видом на горы, или искупаться в водопаде. А еще мы любим ездить в Буковель, и путь наш пролегает через прекрасные города и села, однако мы не всегда обращаем на них внимание.

В этом году мы с нашей кошкой, которая впервые путешествует с нами по Украине, провели несколько недель в домике в Микуличине. Это идеальное село для всего вышеперечисленного! Да и вообще, это очень интересное место.

Вот несколько интересных фактов и моих личных наблюдений, которые я для себя отметила во время отдыха в Микуличине. Надеюсь, они вдохновят вас на путешествие в это чрезвычайно увлекательное место.

Фото: Микуличин – село, которое совершенно зря обходят туристы (karpaty.life)

Знали ли вы, что Микуличин - самое длинное село Украины, а до 1927 года, когда от него отсоединяли пару сел, то оно вообще считалось крупнейшим селом Европы! Старые туристические путеводители указывают, что его территория простиралась на 44 километра – от Яремче до границы с Закарпатьем.

С окончанием в 1894 году строительства железной дороги в эти края, Микуличин начал интенсивно развиваться как низкогорный климатический курорт. И действительно: в Микуличине - очень целебный воздух! Не удивительно, что уже начиная с 19 века здесь велось строительство многих санаториев и детских пансионатов. А благодаря наличию телеграфной и телефонной связи и хорошему транспортному сообщению сюда приезжали отдыхать туристы или “летники”, как их называли (потому что приезжали они обычно на лето), со всех уголков Европы.

Собственниками местных роскошных вилл были жители Коломыи, Львова и даже Вены. Одной из первых обладательниц пансионата для отдыхающих стала Анна Бауэр.

Фото: Здесь в свое время был построен самый первый отель в Западной Украине (из личного архива)

Большим событием был приезд в 1912 году в Микуличин будущего престолонаследника Австро-Венгрии Карла Франса Иосифа Габсбурга, который вскоре стал императором, со своей женой - княгиней Зитой из семьи Бурбон-Парма. Они приезжали по приглашению знаменитого князя Лихтенштайна, который был владельцем части Карпатских лесов в этом регионе. Интересную историю рассказывали в тогдашних журналах Галичины, как Карл в собственном автомобиле прокатил местного жителя, который никогда до того не видел автомобилей.

Тогдашние путеводители презентовали Микуличин как жентичний курорт (жентица – сыворотка, чрезвычайно полезная для человеческого организма). И сегодня многие хозяева держат коров и коз - значит, свежее молоко и молокопродукты вам гарантированы!

Фото: Австрийские виллы 19 века - "изюминка" Микуличина (из личного архива)

Микуличин был настолько популярным, что самый первый отель в Западной Украине появился именно здесь. В 1901 году львовское общество "Народная Гостиница" арендовало у местного настоятеля отца Фаддея Галайчука виллу вблизи железнодорожного вокзала. Вилла имела два этажа, большой зал, библиотеку, бар и восемь комнат.

Очень интересно, что в 1889 году Гуцульщину посетила молодая писательница из Шотландии - Мэри Дауи. Она была потрясена красотой пейзажей, обрядов и одежды гуцулов. В 1891 году она издала в Лондоне книгу воспоминаний “Девушка в Карпатах”, где писала, что одежду гуцулов она считает самой красивой из тех, что она когда-либо видела.

Фото: Атмосфера горного отдыха посреди Карпат (из личного архива)

Сегодня в селе можно посетить необычный Музей символики Гуцульщины и окунуться в волшебный мир гуцулов.

Есть в Микуличине интересный “музей”, который состоит из одного железнодорожного вагончика, и посвящен он узкоколейке, которая была построена в "австрийские" времена и перевозила людей и лес с горной части до главной дороги. После наводнения 1968 года часть дороги смыло, и сегодня при содействии благотворительного фонда начали реставрационные работы. И, возможно, в вагончике откроют настоящий музей Микуличинской узкоколейки.

Железнодорожные станции Микуличина и соседнего Татарова – старинные, и идеально подходят для красивых фотосессий, чем я и воспользовалась.

В межвоенный период путешественники могли остановиться на отдых в Микуличине в трех туристических станциях, гостинице Здислава Шера, пансионате "Говерла", "Доме здоровья львовских печатников" и известном Санатории львовских академических школ. Последний имел большое хозяйство, и его помогали вести сестры-монахини из Микуличинского монастыря. Кстати, величественное здание келий монастыря сохранилась и по сей день.

В санатории Львовских академических школ отдыхали студенты и преподаватели Львовского университета, Львовской политехники и преподаватели Краковской Ягеллонский академии. Во время отдыха студенты охотно общались с местным населением и собирали этнографические материалы.

Фото: Микуличин - самое длинное село Украины, а до 1927 года считалось самым большим селом Европы (karpaty.life)

Возле санатория в 1938 году установили памятник опекунше студенчества королеве Ядвиге. Известно, что польская королева Ядвига, жена Владислава Ягайло, в 1387 году присоединила земли Галичины к Польше и способствовала восстановлению Краковской Академии. И сегодня можно увидеть этот красивый памятник. Он стоит у старинного домика учительницы Анны Матрук, на территории бывшего пансионата.

В левой руке Ядвига держит макет Краковского Ягеллонского университета, а вот что было в правой, к сожалению, неизвестно - или чаша, или распятие. В 1945 году красноармеец выстрелом разрушил руку. Именно благодаря учительнице Анне было спасено скульптуру. Военные пытались уничтожить ее полностью, но женщина смогла убедить коммунистов, что это памятник не Ядвиге и не Деве Марии, а греческой богине красоты Афродите. А античную скульптуру “советы” уважали. Так скульптура была спасена.

Фото: Сегодня в Микуличине есть много домиков и баз отдыха, где можно остановиться (из личного архива)

В 1970-х годах в Микуличине был построен детский санаторий Ивано-Франковского Университета. Здание очень красивое, в гуцульском стиле. На территории санатория находится старинная вилла конца 19-го века. Очень рекомендую прогуляться по Микуличину и получить эстетическое наслаждение от созерцания старинных деревянных вилл 19-го-начала 20 века.

Неизвестно, как долго они еще будут сохранены. Символично, что сегодня рядом строится польско-украинский центр для преподавателей и студентов обеих стран. Интересный проект здания разработали специально под проведение международных конференций, встреч и отдыха университетского сообщества.

Сегодня в Микуличине есть много домиков и баз отдыха, где можно остановиться. В селе работает пиццерия “Леопольд”, где готовят очень вкусно и по умеренной цене. Там также можно все блюда взять с собой. Но самым известным символом села стала пивоварня “Гуцульская”, открытая в 2002 году. Вкусное пиво, а сейчас там есть еще и продуктовая лавка с местными мясными и молочными деликатесами.

Микуличин граничит с Татаровым - старинным селом, где открываются невероятные пейзажи карпатских гор. Кстати, недалеко отсюда начинается приятный пешеходный маршрут на гору Хомяк.

Фото: Железнодорожные станции Микуличина и соседнего Татарова – старинные, и идеально подходят для красивых фотосессий (из личного архива)

А что же увидеть в Яремче? Для многих Яремче - это, в первую очередь, сувенирный рынок и водопад Пробой, но загляните на параллельную центральной улицу Грушевского. И вы попадете в интереснейший парк-музей "Карпаты в миниатюре", что разместился на территории Карпатского национального природного парка.

Именно здесь можно увидеть единственную в Карпатах действующую железную дорогу в миниатюре. Работник музея провел нам маленькую экскурсию. Рядом с экспонатами можно посидеть в беседке и помедитировать в тишине карпатских гор.

А еще на главной яремчанский улице Свободы чудом уцелел советский универмаг, который в свое время воплотил лучшие традиции гуцульской архитектуры. Кажется, кто-то таки занимается его реконструкцией. Очень искренне надеемся, потому что архитектура-таки уникальная!

Приезжайте в Микуличин! Когда-то сюда на отдых приезжали “летники” со всех уголков Австро-Венгрии. Пришло время украинцам открывать эти живописные места. Свежий воздух, вкусные местные продукты, горы, от которых захватывает дыхание, река и свежее пиво ждут вас!

Напомним, ранее мы писали, как идеально совместить дистанционную работу и отдых в Карпатах во время карантина.

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