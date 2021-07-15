На границе выявляют поддельные QR-коды. Что ждет туристов с фейковыми тестами в Египте

Египет – одна из самых популярных туристических локаций для морского отдыха среди украинцев вне зависимости от сезона. С июля прошлого года эту страну посетили 1,3 млн украинских путешественников. Многие туристы отправляются на курорты Красного моря семьями и компаниями.

При этом из-за требований предъявлять при въезде негативный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до поездки, у многих путешественников срывается отпуск из-за позитивного результата одного из участников поездки.

С целью гарантированно поехать на курорт и при этом сэкономить время на поход в лабораторию, украинцы чаще стали приобретать поддельные результаты ПЦР-тестов, которые изготавливают на бланках известных лабораторий. Туроператоры, правоохранительные органы и страховые компании призывают туристов не идти на такой шаг.

Что ждет туристов, которые едут в Египет с поддельными тестами и если заболеют на отдыхе – в материале РБК-Украина.

Пограничники научились определять поддельные тесты с QR-кодами

Чтобы предупредить въезд туристов с поддельными ПЦР-тестами в Египет, было введено требование QR-кода на справках из лабораторий. При этом египетские пограничники уже очень хорошо научились различать поддельные справки, рассказала РБК-Украина заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби.

"Египетское правительство поставило условие, что на ПЦР-тестах должны быть QR-коды, которые сложнее подделать. Пограничники хорошо видят, какой код поддельный. Если у туриста окажется сомнительный ПЦР-тест, его попросят пройти повторный в аэропорту за 30 долларов", - отметила чиновница.

Фото: Заместитель министра туризма и древностей Египта Гада Шалаби (РБК-Украина)

При этом к туристам применяется подозрение в том, что они могут быть инфицированы, но цели "ловить" или наказывать за поддельные тесты туристов, приехавших отдохнуть, у египетских властей нет. Но в случае позитивного результата отпуск придется провести на самоизоляции, пояснила она.

"Мы выявляли некоторых туристов с позитивным результатом ПЦР-теста. Тех, кто сдавал тесты по прибытию, просили оставаться в номерах отелей на день. В случае позитивного результата их переводили в отдельные корпуса. В таких случаях туристы изолированы в комнатах с предоставлением еды и питья возле дверей трижды на день, и ежедневным медицинским наблюдением. Дополнительно за это платить не нужно. Также бесплатно лечение от COVID в государственных больницах, если турист будет нуждаться в госпитализации", – рассказала Гада Шалаби.

Платное лечение – только в частных клиниках, куда туристы могут обратиться по своему желанию. В таких случаях расходы покрывает туристическая страховка, добавила она.

"Сейчас для туристов на случай заболевания COVID открыты 400 мест в больницах в регионах Южный Синай и Красное море – Шарм-эль-Шейх, Хургада и Марса-Алам. Дефицита мест не возникнет, поскольку это исключительно туристические локации и местного населения там немного", — рассказала заместитель министра туризма Египта.

Фото: Туристы в Египте (unsplash.com/adrian dascal)

"Большинство туристов отказываются записываться на тесты"

Проблема поддельных тестов очень масштабная, рассказывал ранее РБК-Украина заместитель гендиректора туроператора Tez Tour Александр Новиковский. Его компания предлагает туристам перед поездкой пройти ПЦР-исследование в ведущих лабораториях страны. Но соглашаются меньше 5%, отмечает эксперт.

"Остальные берут его где-то самостоятельно. Либо они обращаются в лаборатории сами, хотя мы предлагаем достаточно привлекательную стоимость, или используют поддельные результаты. Мне кажется, что около 80% используют поддельные тесты", – предположил Новиковский.

По его словам, в Египте на границе во время выборочной проверки выявляли поддельные тесты не раз. Таких туристов пытались привлечь к ответственности и заставить пройти повторное исследование в аэропорту.

Фото: Экскурсии в Египте (unsplash.com/spencer davis)

Обычно поддельные результаты тестов выдают на бланке реальной лаборатории, при этом будет отсутствовать мокрая печать, QR-код не будет вести на данные туриста в базе лаборатории. Даже если позвонить в клинику или лаборатории, записи о таком клиенте и исследовании в базе данных не будет.

В Киберполиции предупреждают: за изготовление, сбыт и даже использование фейковых справок предусмотрена уголовная ответственность. За изготовление и распространение таких документов предусмотрено наказание от штрафа до 17 тысяч гривен до двух лет ограничения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что ждет туриста, если он заболеет COVID на отдыхе в Египте.

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