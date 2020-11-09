Грандиозные планы: в Египте вскоре может открыться новый курорт

В Египте готовятся приступить к развитию туристического места Санта-Катарин на Южном Синае, чтобы привлечь новых туристов. Масштабный проект призван сделать город новой локацией на международной туристической карте, сообщaет издание Middle East Eye.

Одна из основных достопримечательностей, вокруг которой собираются возводить туристическую инфраструктуру - монастырь Святой Екатерины у подножия горы Синай. Он был основан в 4 веке, когда рядом с кустом неопалимой купины была построена часовня.

Этот монастырь – один из самых древних постоянно действующих в мире – был назван в 9 веке в честь Святой Екатерины после обретения ее мощей. Мужской монастырь принадлежит к Иерусалимской православной церкви.

"Городу Санта-Катарин есть что предложить представителям всех религий", - говорит Ахмед Идрисс, член комитета по туризму в египетском парламенте.

Комплексный план

План развития города Санта-Катарин был впервые озвучен президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в конце сентября.

Профильные ведомства должны были сформулировали план комплексного развития города, который сохранял бы его религиозную специфику, но соответствовал культурному и туристическому значению.

Фото: Монастырь привлекает тысячи паломников (facebook.com/4StCatherineMonastery)

Город расположен примерно в 200 км к северо-западу от Шарм-эль-Шейха - наиболее развитого и известного курорта Египта. Однако ранее его расположение не помогало получить средства на развитие города как центра туризма.

В Санта-Катарин сегодня мало отелей, а дороги нуждаются в ремонте. Кроме того, отсутствие жилья в городе лишает туристов возможности остановиться здесь надолго. Состояние аэропорта также усложняет возможность прямых международных перелетов.

"Отсутствие адекватных отелей и инфраструктуры в этом городе отпугнуло туристов и повлияло на уровень услуг, которые город может предложить своим посетителям", - отметил Сами Сулейман, глава отдела туризма ассоциации инвесторов.

Мечеть, канатная дорога, старинные источники

На дороге к монастырю заменят освещение. При входе в монастырь будут установлены новые ворота безопасности для наблюдения за входящими.

Сад монастыря, в котором растут одни из самых старых и древних деревьев в мире, будет реконструирован. Также будут восстановлены старинные источники и колодцы сада. За пределами монастыря и в других частях города планируют открыть новые отели на любой вкус и бюджет.

Также будет обустроен ряд базаров с товарами бедуинов, где можно будет познакомиться с бедуинской кухней и приобрести все необходимое.

Фото: Будет обустроен ряд базаров с товарами бедуинов (pixabay.com)

"Проект развития направлен на то, чтобы помочь городу Санта-Катарин занять достойную нишу на карте международного туризма", - сказал Абдель Рахим Рихан, глава отдела исследований и исследований Министерства туризма и древностей Южного Синая.

Египетские власти разработали множество планов, как привлечь туристов. Например, в окрестностях монастыря Святой Екатерины собираются проводить звуковые и световые шоу с использованием гор и уникальной географической природы города.

Также планируется установить канатную дорогу над горами в различных местах Санта-Катарин. Также в этом районе построят Большую мечеть, названную Мечетью происхождения. Министерство по делам религий совместно с местной властью Южного Синая уже выделили на ее строительство 1,8 миллиона долларов.

Незаменимый сектор

Разработкой плана развития города Санта-Катарин Египет пытается увеличить доходы от туристического сектора.

Туризм имеет огромное значение для экономики Египта. На его долю приходится 11,9 процента валового внутреннего продукта Египта. В сфере туризма занято 12 процентов национальной рабочей силы. Местные профильные ведомства по туризму надеются, что религиозный туризм может привлечь разных по мировоззрению людей изо всех уголоков мира.

"Город уникален тем, что в нем есть древности, олицетворяющие величие всех религий", - сказал Рихан.

Сообщается, что египетские власти также пытались возродить путь Святого Семейства в Египте, чтобы побудить христиан со всего мира исследовать места, которые, как считается, посещали Иисус Христос и Дева Мария, когда они прибыли сюда.

Фото: Древние фрески в монастыре Святой Екатерины (pixabay.com)

Город-сокровищница

Санта-Катарин - это настоящая сокровищница с огромным списком обязательных к посещению мест, включая древний монастырь Святой Екатерины, его библиотеку и сад.

Гора Синай - одно из самых священных мест города. Гора высотой 2285 метров (гора Хорив в Ветхом Завете и Джебель-Муса у мусульман) почитается последователями иудаизма, христианства и ислама как место, где Бог открыл Десять заповедей Моисею.

В городе также находятся 7 из 12 источников, с которыми связаны разные истории о Моисее.

"Развитие позволит городу привлекать туристов со всех уголков мира, в том числе из Израиля, который находится совсем недалеко", отметил Сулейман.

Только в 2019 году разные районы Синая посетили более миллиона израильтян.

Пока же город-святыня ждет воплощения в жизнь грандиозных планов развития, посетить его можно и сейчас - за одно- или двухдневной экскурсии во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе.

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