Грандиозная аллея сфинксов с 3000-летней историей. В Египте открыли новую локацию для туристов

В Египте состоялась праздничная церемония открытия масштабного проекта года – Аллеи сфинксов между Луксором и Карнаком. 3000-летние статуи на дороге 2,7 километров открыли после 70-летней реставрации, сообщает Egypt Today.

Дорогу с более чем тысячей статуй баранов, сфинксов и львов с человеческой головой называют самым большим в мире музеем под открытым небом. Когда-то эту дорогу построили для торжественных процессий королей во время праздничных торжеств.

На церемонии открытия присутствовал президент страны, члены правительства и дипломаты, выступали артисты в костюмах фараонов, играл симфонический оркестр, запускали фейерверки и световые эффекты, а на Ниле организовали шоу парусников.

В чем особенность локации для туристов – в материале РБК-Украина.

Масштабное мероприятие с фестивалем и "фараонами"

2700-метровая Аллея фараонов еще называется Дорога баранов (Рамс-роуд) из-за большого количества статуй этих животных, которые стояли вдоль древней "ковровой дорожки" для главных процессий фараонов между Карнакским и Луксорскими храмами.

Фото: Торжественное мероприятие с элементами древнего фестиваля (GettyImages)

Мероприятие открытия включало реконструкцию древнего фестиваля Opet, на котором статуи фиванских божеств ежегодно выставлялись напоказ в эпоху Нового Царства в честь плодородия и разлива Нила.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси прошел по дороге в начале церемонии. По проспекту промаршировали колесницы фараонов и более 400 молодых исполнителей, одетых в костюмы фараонов, сообщает Egypt Independent.

"В каждом месте Луксора есть часть истории Египта. Ни одно здание в мире не сравнится по великолепию с окружающим нас археологическим районом. Мы здесь, в Луксорском храме, в 1989 году обнаружили самый большой тайник", — сказал министр туризма и древностей Халед аль-Анани.

Он добавил, что торжественное мероприятие 25 ноября было посвящено открытию Луксора "в новом виде".

"Главный праздник посвящен открытию дороги Аль-Кеббаш (Рам). 70 лет египетские реставраторы работали над ремонтом дороги Аль-Кеббаш. Я хвалю работу египетских археологов. Луксор заслуживает называться крупнейшим открытым музеем в мире", — отметил чиновник.

Он добавил, что археологические работы на этом не закончились, они будут продолжаться еще многие годы.

Фото: Место проведения праздника - Луксорский храм (facebook.com/tourismandantiq)

Имидж самого важного исторического города в мире

Впрочем, мероприятие касалось не только дороги, но и популяризации туризма в Луксоре, отметил Халед-аль-Анани.

"Мы здесь, чтобы объявить, что мы закончили работу над визуальной идентификацией. Аэропорт Луксора был отремонтирован, чтобы соответствовать статусу самого важного исторического города в мире. Наша цель - подчеркивать, что Египет - яркая современная страна, полная жизни, но также гордящаяся своей исторической цивилизацией", - подытожил министр.

Туризм является важнейшим источником доходов для Египта, поэтому страна прилагает усилия, чтобы привлечь обратно путешественников, которых останавливает пандемия коронавируса. Доходы Египта от туризма упали примерно до 4 млрд долларов в 2020 году по сравнению с 13 млрд долларов в 2019 году.

Фото: Артисты выступали в костюмах древних египтян (GettyImages)

Предыдущее масштабное и зрелищное мероприятие прошло в апреле. Тогда 22 древние королевские мумии из Луксора и близлежащей Долины царей были перенесены в новый национальный музей египетской цивилизации во время парада египетских мумий из каирского Египетского музея.

Луксор: самое большое собрание артефактов в мире

Луксор - город, внесенный в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году, поскольку там находится наибольшее количество древностей в мире, рассказал министр туризма.

"Сейчас Луксор стал музеем под открытым небом. В древности Луксор был столицей Египта и назывался Фивами. Карнакские храмы в Луксоре - это религиозный комплекс, состоящий из множества храмов. Вид на них открывается из Луксорского храма", - отметил он.

Луксорский храм был построен для церемониальных ритуалов, связанных с рекой Нил. Перед Луксорским храмом стоит шесть статуй Рамзеса II.

Фото: Отреставрированную локацию открыли для туристов (GettyImages)

Древняя дорога между храмами была усеяна сотнями сфинксов с головами барана и человека, но на протяжении многих лет немало из них были размыты или разрушены. С момента открытия в 1949 году дорогу несколько раз реставрировали, последние работы начались в 2017 году. Большинство из 1057 оригинальных статуй на Аллее сфинксов были восстановлены.

Напомним, мы писали, что в Израиле археологи обнаружили знаковое строение из истории Хануки.

Также в Египте нашли затерянный 4500-летний храм Солнца.