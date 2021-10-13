Хюгге по-украински: самые интересные отели Карпат для уютного отдыха осенью

Отдых в Картах осенью – это очарование красок леса, чистый горный воздух и тишина. При этом еще в октябре отпуск может быть максимально насыщен различными активностями: походами, экскурсиями, велосипедными прогулками, рыбалкой, катанием на квадроциклах, купанием в чанах и термальных бассейнах, уютными ужинами в стильных отелях.

В этом месяце украинские туристы могут провести яркие дни в Карпатах как во время выходных на Покрову 14-17 октября, так и отдохнуть на славу во время недельных осенних каникул.

Мы собрали 5 самых интересных и стильных отелей в Карпатах – для туристов с разными вкусами, предпочтениями и бюджетом.

Пейзажи, хамам и панорамный ресторан

Один из самых интересных видовых отелей в Карпатах находится в Верховине в Ивано-Франковской области – на высоте 620 метров.

В отеле "Верховель" – 33 номера и панорамный ресторан. Номера можно выбрать с видом на горы Магурка, Пушкар, речку Черный Черемош или на центральную часть города.

Фото: Виды в Карпатах завораживают в любое время года (unsplash.com/alexander-pupko)

В отеле для постояльцев работает спа, посещение которого включено в проживание в любом номере: крытый бассейн, джакузи, хамам и финская сауна, тропический душ и обливание живой водой, дорожка Кнейпа (контрастное водолечение).

Гостям больше всего понравились теплые номера, в которых было комфортно отогреваться после походов в горы, захватывающие виды и вкусная еда.

Из развлечений туристам предлагают: трекинг в горах, катание на джипах, квадроциклах, велосипедах и лошадях. Также – рафтинг, рыбалку, грибную охоту, искупаться в гуцульских чанах и попробовать местную кухню, посетить краеведческие музеи.

Стоимость: двухместный "стандарт" – от 1300 гривен в сутки, "полулюкс" – от 1750 гривен. В стоимость входит завтрак и 2 часа услуг СПА по вечерам.

Фото: Спа-зона в отеле в Верховине (verhovel.com.ua)

Роскошный отдых с фантастическими видами

На горном склоне в селе Яблуница в 21 километрах от поселка Ворохта находится дизайн-отель "Charlton Estate". Этот комплекс коттеджей класса "делюкс" с захватывающим видом на вершины гор расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря.

Гости едут в это место насладиться тишиной, панорамой гор и отменным сервисом.

"Мы долгое время путешествовали по Азии и собирали интересные предметы мебели и декора, которые вы увидите в шале. Наши шале выполнены в различных стилях и могут удовлетворить любой вкус и бюджет", - описывают дизайн отеля создатели.

Фото: Отель на высоте 1300 м в горах (booking.com)

В шале "Чарльтон Эстейт" обустроены ванна и душ, есть телевизор и мини-кухня. Гостям предлагают воспользоваться услугами спа-центра, баней, поплавать в бассейне или устроить барбекю. Для детей есть игровая площадка.

Неподалеку находится ресторан, в котором можно ужинать и проводить уютные вечера. Гулять рядом можно пешком или кататься на велосипеде. Велосипедное и лыжное снаряжение предоставляют напрокат. От отеля – всего 7 километров к курорту Буковель.

Проживание: двухместный номер класса "люкс" – от 6000 гривен за двое суток, шале на 45 кв. м с одной спальней (двуспальная кровать и диван) – 9600 гривен за 2 суток, шале на 220 кв.м – 30000 гривен за 2 суток.

Фото: Бассейн с видом на горы (booking.com)

Тишина и краски осененнего леса

Во Львовской области в селе Старое Село находится отельный комплекс "Бухта Викингов", который в 2021 году попал в 10 самых популярных у туристов. На территории есть три озера, конный клуб, спа с сауной и массажем.

Особенность комплекса – гости могут провести отпуск или выходные не только в классических номерах, но и отдельных шале – домиках в стиле хюгге. Из такого номера открывается вид на живописный лес, а наслаждаться тишиной и пением птиц можно с маленького балкона, чувствуя себя в шведском лесу.

Фото: Отель с лесом за окном (booking.com)

Отель рассчитан для семейного отдыха - на большой территории можно отдохнуть в гамаках или беседках. Также есть большой выбор развлечений: рыбалка, катание на велосипедах и конях, теннис.

Стоимость: от 1700 гривен за номер "стандарт", в стоимость включен завтрак, шале – от 2900 гривен за двоих в сутки.

Стильный дом с завораживающим видом

Такое впечатление оставляет у гостей вилла в селе Берегомет Черновицкой области. Отель так и называется - "Cosy house". Белый дом с панорамными окнами, стильным интерьером и террасой отлично подойдет для отдыха вдвоем. У дома есть большая терраса с завораживающим видом.

"До сих пор в Украине не приходилось встречать такого приятного с точки зрения эстетики, чистоты и уюта частного отеля", - отзываются о стильном жилье постояльцы.

Фото: Уютный дом на двоих (booking.com)

В домике на 50 квадратных метров расположена спальня, кухня с печкой, гостиная и душевая. Из окон открывается вид на сад и горы. К слову, до горнолыжного курорта Мигово – 13 километров. К услугам гостей бесплатный прокат велосипедов, так что прогулка по живописным локациям Карпат доступна в любое время.

Стоимость: от 850 гривен за ночь.

"Все включено" и термальные бассейны

Всего в 40 километрах от Буковеля находится другой популярный туристический городок – Яремче. Туда едут любоваться горными пейзажами и бурной рекой с водопадами. Впрочем, это идеальное место и для "расслабленных" выходных.

В Яремче расположен "Romantik Spa Hotel 4*" с концепцией "аll inclusive", где вполне можно почувовать себя почти что в Турции, но в окружении Карпатских гор.

Фото: Отдых в формате "все включено" в Яремче (booking.com)

Целый год в отеле работают термальные бассейны с лечебной карбонатной водой с температурой 33°C. В комплексе есть также аромагрот и финская сауна, соляная и ледяная комнаты, ледяная купель. Европейская кухня ресторана подается в формате "шведский стол" и по вечерам дополняется гриль-меню.

Стоимость: от 5455 гривен за стандартный двухместный номер без балкона с доступом в спа-центр.

Напомним, мы писали про лучшие идеи для путешествий по Украине на долгие выходные.

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