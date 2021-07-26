Горы, природные парки и монастыри: чем удивляет туристов самый живописный регион Украины

Днестровский парк, "магический" Яворов, "столица" Гуцульщины и бурный Черемош: детальный маршрут по Ивано-Франковщине для летнего путешествия

Прикарпатье. Сколько исторических, природных, архитектурных памятников таит этот регион? Пожалуй, доподлинно и неизвестно. Однако точно можно сказать, что их количества на Ивано-Франковщине вполне достаточно для длительного путешествия и ярких впечатлений.

Известная тревел-блогер, телеведущая и автор канала Tour de Ukraine Валерия Микульская недавно вернулась из масштабной экспедиции Ивано-Франковщиной и вместе с командой подготовила большой фильм по мотивам своего путешествия.

В первой части материала для РБК-Украина она уже рассказывала о "сердце" региона - Ивано-Франковске, Галицком форте, "Карпатском трамвае", Коломые, художественных сокровищах Косова.

В этот раз телеведущая открывает нам волшебный мир карпатских гор, приоткроет завесу над тем, где находится музей лижныкарства, чем известна "столица" Гуцульщины и какие тайны скрывает уникальный Днестровский парк.

Далее - прямая речь Валерии Микульской.

Видео: Ивано-Франковская область/Tour De Ukraine/Прикарпатье (youtube.com/Tour de Ukraine)

Яворов

Живой процесс всегда нравился мне больше, чем экспозиции. Поэтому следующим для нашего маршрута я выбрала именно живой художественный и домашний музей лижныкарства. Яворов. Небольшое транзитное село растянулось вдоль одного из горных серпантинов и отвлекает водителей своими клетчатыми заборами.

Это место издавна славится лижныкарством, особым шерстяным ткачеством. Чтобы вам было понятнее, расшифрую.

Лижнык - от слова "лежать". Это такое толстое шерстяное и очень теплое одеяло, с объемной поверхностью и длинным пушистым двусторонним ворсом. И о том, как эти изделия создавать, вам интересно расскажет мастерица Наталья Кищук.

Фото: Яворовские лижныки (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Дело женщина переняла еще от бабушки вместе со всем ткацким цехом, прялкой и раритетным станком. Яворовский музей лижныкарства не похож на музей. Здесь нет ни вывесок, ни стендов, лишь живое искусство на чердаке семейного дома. И не знаю, как вам, а мне такое знакомство с народным искусством по душе.

Верховина - "столица" Гуцульщины

Верховина - "столица" Гуцульщины. Современное название этого высокогорного городка нравится мне гораздо больше, чем историческое - Жабье. То ли лягушек здесь было многовато, то ли бывший владелец носил оригинальную фамилию.

Версий немало. Но Верховина звучит красивее и оправданно. Городок "растекся" вдоль берегов бурного Черного Черемоша, на высоте более 600 метров и давно полюбился туристам своей традиционностью и чрезвычайно широким выбором музеев. Их здесь около нескольких десятков.

Фото: Верховина - "столица" Гуцульщины (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Мы рванули в живой, вкусный и самый высокий - на полонинную ферму. Без сомнения, это самое романтичное органическое производство.

И именно здесь на высоких полонинах рождается "белое карпатское золото", Гуцульская коровья и овечья брынза. Местные жители изготавливают ее несколько веков на высоте не ниже 700 метров прямо на диких пастбищах. Или же на высоких фермах.

Фото: Местный сыр даже имеет собственное географическое значение (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Кстати, теперь это не просто локальный сыр, а продукт, имеющий собственное географическое указание. Такова особая отметка, подчеркивающая аутентичность и принадлежность к конкретному региону земного шара. Ну и, кроме всего, это очень вкусно.

Горы, горы, горы

Путешествуя по Ивано-Франковщине, вряд ли вам удастся удержаться и обойти горы. Да и зачем? Изумрудные холмы, нависающие над селами и городками – это чрезвычайно яркий магнит и это украшение любого путешествия.

Горганы, Черногора, Покутско-Буковинские Карпаты, Гринявы, Чивчины. Горная часть области украшена Восточными Карпатами и предлагает сотни экологических маршрутов различных видов сложности.

Фото: Скалы Довбуша (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

В этом регионе раскинулся первый и один из крупнейших в Украине национальных природных парков - Карпатский. По всей его площади создано около 5 десятков туристических, экологических и научно-познавательных маршрутов общей протяженностью, вдумайтесь, более 400 километров.

Часть их стартует от Верховинского района. Леса, скалы, водопады. Все это заманило нашу команду в высокогорное село Дземброня. И именно оттуда мы двинулись к не слишком популярной, сложной, но зрелищной горе Смотрич.

Фото: Зрелищная гора Смотрич (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

1898 метров над уровнем моря. Это не самая высокая, но точно одна из лучших панорамных точек в Карпатах. Отсюда и весь Черногорский хребет, как на ладони, и даже Румынские Альпы. Так что наслаждайтесь, будьте осторожны и непременно берите с собой надежную компанию.

Манява

Ежегодно миллионы туристов приезжают в горные села Франковщины релаксировать, "выветривать" городскую усталость, а еще - увидеть реальные чудеса. Они на протяжении семи веков происходят в Манявском монастыре.

Фото: Манявский монастырь в чаще горных лесов (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Эта обитель умостилась на горном склоне прямо посреди густого леса. И когда-то подступиться к ней было очень сложно, потому что монастырь был целым духовным фортом.

Это уникальное единение фортификационной архитектуры и святилища. Еще теперь во дворе можно увидеть остатки защитных оборонительных стен.

Фото: Манявский водопад, озеро молодости (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Первое уединенное поселение, прообраз монастыря в отдаленном ските, если верить преданиям, было здесь, вокруг "Блаженного камня".

Он до сих пор стоит в лесу недалеко от монастырского двора. Непременно наведайтесь, послушайте эту историю и попробуйте чудодейственную воду Манявского источника.

Фото: Блаженный камень Манявы (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

А потом - сразу на энергетическую подзарядку. Поскольку с другой стороны от чудо-монастыря бежит с гор один из самых высоких в стране водопадов. Не удивлю, Манявский.

Этот поток падает с почти 20-метровой высоты в дикий диковинных форм каньон из особой местной породы, Карпатского флиша. Странные геометрические формы наслаивались здесь 50 миллионов лет, но не устояли перед горным потоком.

Фото: Поток падает с почти 20-метровой высоты в дикий диковинных форм каньон (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

В этом месте река Манявка сбрасывает со скалы несколько тонн воды ежеминутно. Свежий, пышный, вероятно лучший живой энергетик. К слову, местные верят, что рядом с водопадом можно встретить лесных мавок. Поэтому поглядывайте по сторонам.

Днестровский парк

Украинское Средиземноморье. Нет, приглашаю вас не на юг, если вы вдруг подумали. Последняя остановка нашего маршрута - нетипичное и реликтовое Прикарпатье.

Я уже рассказывала вам о Днестровском каньоне. Это что-то магнетическое и действительно уникальное на нашей карте.

Он тянется на 250 километров и достигает своим "рукавом" Ивано-Франковщины. И в этой своей точке он способен просто шокировать количеством интересных аттракций для туриста. В поход по лесу, вглубь пещер, в небо или на воду. Все это возможно на территории Днестровского регионального ландшафтного парка.

Фото: Днестровский РЛП, взлетные площадки воздухоплавателей (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Он раскинулся на 20 000 гектарах. И в теплые сезоны это широченный "фестиваль" живой природы. Поскольку, как и во всем каньоне, здесь образуется своеобразный микроклимат, похожий на Средиземноморский.

Цветы, травы - здесь многое осталось со времен последнего ледникового периода. Поэтому советую вам внимательно смотреть по сторонам, блуждая по реликтовым урочищам.

Фото: Днестровский РЛП, пещера Думка (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Изгибы каньона – территория воздухоплавателей. В них закручивается ветер, даже когда вокруг полный штиль. Также здесь есть немало полян, будто созданных для удобного взлета и посадки.

Поэтому сюда можно и стоит приезжать, чтобы покорить небо. А еще из таких обзорных площадок открывается прекрасный вид на Днестровских меандры.

Фото: Днестровский РЛП, заповедное урочище. Так растет лесная черемша (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Над этими углублениями сотни миллионов лет назад существовал древний океан Тетис, а впоследствии - господствовал ветер. Относительно небольшие, до 200 метров, но очень интересные для спелеотуристов. И знаете, их так много, что сложнее сделать выбор, чем пробраться в какую-то из них. Только на Ивано-Франковщине в пределах Днестровского каньона - сотня.

Фото: Днестровский РЛП, меандры Днестра (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Но я таки выбрала для нас удобную с интересным прошлым и названием - Думка. Находится она недалеко от села Одаев. Пещера в карстовом разломе когда-то служила жилищем для людей, живших в тогдашнем Покутье 30 тысяч лет назад.

После такого насыщенного отдыха на берегах Днестра снова хочется отдохнуть, смаковать все красивые эмоции и никуда не спешить. И здесь есть, где достойно это воплотить.

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