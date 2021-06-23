Горы, море и вино: сколько стоят туры в гостеприимную солнечную страну летом

Лето без карантина обещают туристам еще в одной стране – с 1 июля в Грузии отменят комендантский час ночью. Также уже разрешили ходить без масок на улицах.

"Маски остаются обязательными в закрытых помещениях и в общественном транспорте", - рассказал грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

Запрет находиться на улице или передвигаться между городами без уважительной причины действовал в Грузии с ноября прошлого года. За нарушение могли оштрафовать на сумму около 630 долларов.

Для туристов, которые при въезде в Грузию должны предъявлять негативный ПЦР-тест, правила упростили: теперь от тестирования освобождены дети до десяти лет.

Чем интересны поездки в Грузию в этом сезоне и какой отдых стоит планировать туристам – в материале РБК-Украина.

Что посмотреть в Грузии туристам: главные локации

Тбилиси – в столице Грузии туристам всегда есть что посмотреть. В городе немало исторических объектов, храмов и старинной архитектуры. Туристам обычно показывают Мост мира, крепость Нарикала, тбилисские дворики.

Фото: Туристические достопримечательности в Тбилиси (wikipedia.org)

Мцхета – один из самых древних городов страны и первая столица Грузии находится в получасе езды от Тбилиси. Там туристам стоит посмотреть храм Светицховели, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также храм Джвари и монастырь Самтавро, крепость старца (Бебрисцихе). Также в Мцхети любуются видом слияния двух рек — Арагвы и Куры.

Батуми - город контрастов, с разнообразной архитектурой. Туристам советуют посмотреть на Фонтан чачи и танцующие и поющие фонтаны, Батумский бульвар и Венецианскую площадь, Башню Алфавит, статую Али и Нино. Кроме того, этот город – известный курорт с отличной инфраструктурой и великолепными галечными пляжами.

Кутаиси – популярный город, откуда туристы отправляются на захватывающие экскурсии: каньоны Окаце и Мартвили и водопад, пещеры Сатаплие и Прометея со следами динозавров, монастырь Гелати и Моцамета.

Пещерный город Уплисцихе с трехтысячелетней историей - музей под открытым небом с руинами и музеем археологических экспонатов.

В городе Ахалцихе можно прочувствовать жизнь обычных грузин – от простых апартаментов до невысоких цен и вкусной местной еды. Туристов в этом месте интересуют крепости Рабат и Хертвиси, пещерный город-монастырь Вардзиа, древнейшие Зеленый монастырь в Боржоми (стены построены из зеленого гранита) и монастырь Сапара.

Фото: Туристам советуют осматривать древнюю архитектуру Грузии (pixabay.com)

Сколько стоят экскурсионные туры в Грузию

Поездка в Грузию может ограничиться морским отдыхом на популярных курортах Батуми или Кобулети, или оздоровлением на курортах минеральных вод – Боржоми, Уцеви, Саирме.

Но самая насыщенная впечатлениями программа отпуска – экскурсионная. Увидеть самые впечатляющие локации Грузии и проникнуться культурой этой гостеприимной страны предлагают немало туристических компаний в Украине. Преимущества таких поездок – продуманные маршруты и опытные гиды.

Также во время поездок в регионах Грузии путешественниками предлагают дегустации вин знаменитых местных виноделен и традиционные грузинские застолья.

У туристического оператора "KOTE" предлагают разные программы отдыха в Грузии. Один из самых насыщенных туров – групповой на 7 дней по маршруту Тбилиси-Мцхета-Кахетия-Батуми-Горная Аджария-Уплисцихе-Гудаури-Степанцминда-Тбилиси.

Во время поездки группы из 15-30 человек запланированы как экскурсии в городах, так и свободное время для прогулок улицами и сувенирными рынками, а также "грузинские застолья" с живой музыкой, винные дегустации и купание в водопаде и море.

Недельная программа обойдется от 135 евро без авиа, с вылетом из Киева – от 305 евро, из Херсона – 235 евро с человека.

Фото: Дегустация вин в Кахетии (pixabay.com)

8-дневная экскурсионная программа "Вся Грузия" с джип-туром в Казбеги обойдется от 475 евро с вылетом из разных городов Украины.

У туроператора "Калипсо Украина" популярный недельный экскурсионный тур в Грузию по маршруту Тбилиси–Мцхета–Сигнахи–Боржоми–Бакуриани–Тбилиси стоит от 392 долларов, а тур "Вся Грузия за неделю" по маршруту Тбилиси–Мцхета–Кахетия: Гомбори, Цинандали, Телави, Сигнахи– Боржоми–Бакуриани–Ананури–Гудаури–Казбеги–Гори–Уплисцихе–Тбилиси обойдется от 479 долларов. Экскурсионный тур с отдыхом на море в Батуми стоит от 410 долларов, а горные экскурсии – от 675 долларов.

Туристическая компания "It-travel" предлагает автобусные туры в Грузию с выездом из Киева, Харькова, Днепра. К примеру, в программе 6-дневной поездки можно увидеть столицу Тбилиси, посетить экскурсии в Батуми и провести время в горах Гудаури, побывать на настоящем грузинском застолье и отдохнуть на побережье Черного моря. Стоимость тура начинается от 350 долларов с человека.

Напомним, ранее актер Тарас Цымбалюк рассказал РБК-Украина, что посмотреть в Грузии во время первой поездки в эту страну.

Кроме того, в начале лета Грузия вслед за аэропортами открыла и сухопутные границы.