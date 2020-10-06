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"Город-музей" и побережье Адриатики: что посмотреть в Албании в бархатный сезон

Вторник 06 октября 2020 16:27
"Город-музей" и побережье Адриатики: что посмотреть в Албании в бархатный сезон
Фото: Албания (pixabay.com)
Автор: Алена Барчук

Какой курорт Албании выбрать для отдыха в октябре

Бархатный сезон - это достать любимые босоножки посреди внезапно наступившей осени. А еще это кристальное море, теплый песок и золотистые рассветы Адриатики.

Так почему же не продлить лето, если это вполне доступная роскошь?

Сегодня расскажем вам о бархатном сезоне в Албании - любимице тех, кто ценит единение с природой, спокойствие и долгие свидания с морем.

Почему именно в октябре?

Потому, что небанально и без лишней суматохи. В октябре здесь действительно круто. Без столпотворений и очередей, но с пустынными пляжами, классным сервисом и приветливыми местными. Без несносной жары и палящего солнца, но с приятными ценами, комфортной температурой и огромным выбором жилья.

О температуре. В это время не придется прятаться в номере с кондиционером. Днем воздух прогревается до +25°C, а вода - до +22°C.

О ценах. Это именно тот случай, когда и так вполне доступный отдых становится еще бюджетнее. Цены падают на все: жилье, питание, аренда авто, экскурсии. Остается только найти время, чтобы успеть попробовать все и побывать везде.

О любви. На первый взгляд очень скромная, но на самом деле очень энергетически сильная страна. Албания не умеет по-другому!

&quot;Город-музей&quot; и побережье Адриатики: что посмотреть в Албании в бархатный сезонФото: Живописная Албания (pixabay.com)

Какой курорт выбрать?

Для начала определитесь и побережьем: Ионическое или Адриатическое? Они одинаково прекрасны и кристально чисты, но - каждому свое.

Главные курорты албанской Адриатики:

Шенджин. Бесконечная береговая линия с мягким песком. Курорт уютно расположился в бухте, а рядом - граница Черногории.

Дуррес. Всего 40 минут от шумной столицы. Здесь тоже широкая береговая линия, пологий вход и неглубокое море. В целом это идеальный вариант для отдыха с детками. А рядом - город с историей, променадами и закатами на террасах.

&quot;Город-музей&quot; и побережье Адриатики: что посмотреть в Албании в бархатный сезонФото: Известный курорт Дуррес находится недалеко от столицы Албании (albaniatravel.today)

Влера. Здесь "обнимаются" Ионическое и Адриатическое моря. А пляжи с галькой и песком разделяет небольшая, но очень живописная бухта.

Ионическое побережье:

Химара, Дерми. Дайверская "мекка" с галечными пляжами и очень прозрачной водой.

Саранда. Это самый настоящий "город-тусовка": бары, рестораны, ночные клубы. Но пляжи с водой цвета неба никто не отменял. Саранда.

Ксамиль. Самый южный курорт страны, граничит с Грецией. Климат здесь соответствующий. Говорят, что лучшие пляжи страны вошли в заговор и сбежали сюда. Оно и не удивительно, ведь городок находится на территории национального природного парка Бутринти. Воздух и природа здесь невероятные.

Что стоит увидеть?

Список очень скромный, но впечатлений будет больше, чем пунктов в тексте ниже.

Гирокастра. "Город-музей" на юге Албании, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь сохранилась архитектура времен Османской Империи, а атмосфера, которая царит на улицах города, унесет вас далеко за грани реальности.

&quot;Город-музей&quot; и побережье Адриатики: что посмотреть в Албании в бархатный сезонФото: Гирокастра находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО (pixabay.com)

Голубой глаз. Это источник, бьющий из-под земли. Он находится по пути из Саранды в Гирокастру, поэтому маршрут будет достаточно понятным. Посетить это место стоит хотя бы ради нехарактерного для пустынной Албании количества зелени. Побродите вокруг, насладитесь чистейшим воздухом и атмосферой.

Пляж Gjipe. Это глубокий каньон высохшей реки, который выходит к морю и образует крутой живописный пляж с белой галькой, прозрачной чистой водой и практически тайскими скалами. Здесь какой-то неземной ландшафт и очень чистое море.

Деревня Theth. Это маленькая деревня, которая со всех сторон окружена горами, достигающими 2691 метра в высоту. Албанские Альпы, не иначе.

Путешествие в Албанию и реалии 2020 года

Албания сегодня - страна "зеленой зоны" для Украины, поэтому никакой самоизоляции и ПЦР-тестов.

Эта страна про абсолютно новый опыт, умение быть открытым миру и открывать его для себя. Сюда стоит заглянуть ради нетронутой природы, изумительного моря и местных, которые радушны к каждому туристу. Ведь они понимают, что изобилие выбора иногда не дает нам увидеть красоту совсем рядом.

Напомним, ранее мы писали, что посмотреть в Стамбуле во время осенней поездки в Турцию.

Также сообщалось, что новый курорт Египта привлекает украинцев необычным отдыхом.

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