Город моды и "космическая столица". Что посмотреть в Днепре: главные памятники и самые интересные локации

Исторические места, парки и культурная жизнь: с чего начать знакомство с городом

Один из пяти миллионников Украины несправедливо отошел на задний план как туристическое направление. Но сегодня город, который носит название могучей реки Днепр, за последние десяток лет существенно изменился.

Гости города отмечают, что Днепр стал более комфортным для прогулок и понемногу избавляется от имиджа депрессивного мегаполиса. Пока еще тепло, можно успеть прогуляться по его уютным улочкам в "золотую" осень.

Город панорам, мостов и современной архитектуры

Датой рождения города принято считать 1776 год, когда основали город Екатеринослав. Но исторические данные свидетельствуют, что к тому времени здесь уже существовала слобода Половица, а проспект Яворницкого был пунктом на карте Крымского пути.

Только в 1790-192 годах выполнили проекты центрального района, который в документах называли "Форштадт" или "Пригород". Город расположился на рельефной местности и сложной сети рек, которые впоследствии отвели в коллекторы.

Вот что пишет автор Валентин Старостин в книге " Днепр: символ города. Дом Хренникова":

"Самая используемая, самая многочисленная и старейшая (ее присутствие заметно уже в середине 19 века) группа городских символов связана с формированием общего образа города: река Днепр и все, что с ней связано (панорамы, мосты, набережные, острова), Проспект, заводы (в первую очередь Петровка и Южмаш), вокзал".

Сегодня центральная часть города разрезается протяженным проспектом Яворницкого (бывшим проспектом Карла Маркса). По нему курсирует трамвай №1. Им удобно добираться с железнодорожного или автовокзала к центру города.

В теплое время года через историческую часть города по путям ходит прогулочный ретро-трамвайчик, который собрали по чертежам трамвая Ganz Франко-бельгийского сообщества 1895 года.

Видео: Пейзажи Днепра с высоты (youtube.com/Жизнь и Приключения)

"Вторая группа городских символов определяет исторический фон города: Потемкинский дворец, Преображенский Собор, исторический музей, корпус суконной фабрики. И самая молодая, мобильная и неустоявшаяся – идеологическая, которая проявилась в начале 19 века, еще в дореволюционном Екатеринославе. И состоит не только и не сколько из памятников героям советской эпохи, сколько из постоянно возобновляемых серий новых городских объектов, которые должны удостоверять собой постоянство прогресса города".

Улица Короленко

За последние два года в Днепре новые современные зоны для отдыха в центральных частях и даже на окраинах, обновляется благоустройство города.

Так, в прошлом году одну из центральных улиц - Короленко - частично сделали пешеходной. Она сразу стала местом встреч, обязательной точкой на туристическом маршруте и местом для прогулок. И это символично – место было исторически важным еще до того, как город стал называться Екатеринославом

Когда-то кипела жизнь на главном перекрестке перед въездом в слободу Половицу. Сейчас улица начинается старинным домом Хренникова – символом города, где теперь расположен отель "Украина". Изюминка же обновленной части улицы - стена-конструктор Pixel Wall, на которой можно сложить рисунки или написать свое имя.

Фото: Дом Хренникова, оригинальный вид начала 1900-х годов (uk.wikipedia.org)

Фото: Архитектурные детали сооружения (uk.wikipedia.org)

Благодаря цветной иллюминации ночью улица выглядит оригинально, и уже под вечер здесь становится людно.

На выходных играют уличные музыканты, собирая вокруг себя слушателей. Погреться теплыми напитками можно в кофейнях рядом. Пешеходную улицу обещают продлить.

Фото: Улица Короленко в Днепре (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Троицкая площадь

От улицы Короленко поднимитесь к недавно отреставрированной улице под названием Троицкая площадь. Подстриженные квадратной формы платаны и опрятные тротуары с подсветкой уютно дополняют ансамбль старых домов.

Улица носит название церкви – Троицкой, а точнее Свято-Троицкого Кафедрального Собора 19 века. Справа можно увидеть старую женскую гимназию, которую также реставрировали. Вдоль улицы открылись атмосферные современные заведения с вкусным кофе и кухней.

Фото: Троицкая площадь

Екатеринославский бульвар

Дальше уже по улице Шевченко можно дойти до Екатеринославского бульвара. Это пешеходная зона с модными бутиками, фонтанами и вечерней иллюминацией.

Из нее видна семиметровая бронзовая статуя атланта. Она открывает обновленную в прошлом году улицу Южную. Сейчас здесь можно прогуляться и поиграть с детьми, но строительные работы еще продолжаются.

Фото: Екатеринославский бульвар (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Парк Шевченко

Пройдя по Екатеринославскому бульвару, можно выйти к остановке трамвая №1 на проспекте и проехать две остановки вверх до парка Шевченко. В этом году здесь открыли еще одну пешеходную улицу - Яворницкого.

Фото: Обновленная улица Яворницкого перед Парком Шевченко (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Посидеть на уличной мебели, полежать в гамаках или деревянных лежаках, даже поиграть в шахматы – это все могут попробовать прохожие. Эта часть города более тихая, чем другие улицы, поэтому позволяет больше расслабиться и пообщаться.

С одной стороны улица "смотрит" на старинный Спасо-Преображенский кафедральный Собор 18 века. За ним на Соборной площади находится исторический музей имени Дмитрия Яворницкого и музей войны на востоке Украины. С другой стороны улица упирается в центральный вход в Парк Шевченко. Это большой центральный парк города.

Здесь приятно прогуляться осенью среди желтых кленов. Почти за входом виднеется историческое здание с лестницей - Потемкинский дворец - сегодня это место полюбили фотографы. В теплое время года в летнем театре парка проводят концерты и выступления.

Остров Монастырский со старинным мостом и водопадом

В парке есть просторная панорамная площадка с видом на Днепр. Парк продолжается на острове Монастырский, к которому ведет старинный пешеходный мост.

Из него открывается вид на искусственный водопад "Порог ревущий" высотой 17 метров, который подсвечивается вечером разными цветами. Водопад работает преимущественно летом. Рядом с ним виднеется самый большой в Украине памятник Кобзарю.

Фото: Остров Монастырский

Островная часть парка представляет собой большую зеленую зону. Здесь расположился старый луна-парк со смотровым колесом и каруселями. Если пройтись дальше, то можно дойти до центрального пляжа города – он протяженный и частично обновленный. В теплое время года здесь играют в пляжный волейбол и футбол.

На острове также функционирует учебно-научный комплекс "Аквариум", где можно рассмотреть пресноводных рыб в больших аквариумах. Чтобы выйти из пляжной части парка, надо поворачивать назад – другой дороги нет. Когда-то возле "Аквариума" работала канатная дорога на противоположный берег, но сейчас цветные кабинки зависли в небе, словно в машине времени.

Сичеславская набережна и Фестивальный причал

Если вы уже оказались в Днепре, то обязательно прогуляйтесь по Сичеславской Набережной.

Вместе с Заводской набережной и набережной Победы она образует самую протяженную набережную Европы длиной более 23 километров. Летом здесь кипит культурная жизнь города – люди отдыхают на траве и лавочках, танцуют, играют музыканты, местные мастера демонстрируют и продают свои изделия.

Фото: Сичеславская набережна (uk.wikipedia.org)

Из некоторых "минусов" – вид на Днепр закрывают крыши ресторанов, и полюбоваться панорамой можно не с любого места. Главным сооружением набережной является большая смотровая пирамида со стеклянным шаром на вершине. Не забудьте подняться и сделать фото на память!

Это место носит название Фестивальный причал - здесь часто проводят концерты и большие мероприятия. С набережной вечером можно увидеть большой желтый шар от "Интерпайп", словно закат, и подсвеченные уже не работающие трубы завода имени Карла Либкнехта на левом берегу Днепра.

Панораму города можно хорошо разглядеть, поднявшись на крышу бизнес-центра "Менора" по улице Шолом-Алейхема 4/26. Для этого нужно записаться на платную экскурсию, которые проводят с воскресенья по пятницу. Стоимость - 150 грн в будние и 250 грн в воскресенье за человека.

Фото: Панорама 360 из центра "Менора"/фото с пирамиды на Фестивальном причале (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

В ансамбль центра Менора" также входит памятник архитектуры "Дом Пчелкина". Это особняк, возведенный известным Екатеринославским купцом в 1898 году, хорошо сохранился до нашего времени.

В процессе сооружения "Меноры" особняк реставрировали. В частности, сохранили не только фасады, но и уникальную лепнину на потолке и мраморные камины в интерьерах.

Фото: Дом Пчелкина на Успенской площади, 5 (wikipedia.org)

Фото: Центр "Менора" (uk.wikipedia.org)

Сквер Прибрежный

Если с Фестивального причала места подъехать две остановки на троллейбусе, то можно выйти на новом сквере Прибрежный. Это современная зона отдыха с ландшафтным покрытием, лавочками, фонтанами, спортивной и детской площадками.

Рядом со сквером летом работают аквапарк и комплекс на воде для катания на лыжах.

Фото: Сквер Прибрежный (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Сейчас продолжается реставрация Успенской площади в центральной части города. Также планируют отреставрировать большие зеленые зоны города. В Днепре уже долгое время строят метрополитен – линия проходит под центральным проспектом.

К слову, центр города находится в состоянии строительства годами, что создает довольно существенное ощущение дискомфорта.

Яхт-Клуб "Сич"

Из сквера Прибрежного легко добраться общественным транспортом к еще одному интересному месту - яхт-клубу "Сич". Он находится в конце Набережной Победы, которая тоже активно восстанавливается. Большая территория клуба представляет собой большой ландшафтный парк с искусственными водоемами, лужайками и зелеными насаждениями.

Здесь можно неспешно прогуляться и полюбоваться панорамой на реку Днепр. По территории свободно гуляют гуси, утки, куры, лебеди, павлины и нутрии. Этим летом добавили двух парнокопытных. Животные не боятся людей – их можно покормить, купив корм на входе.

Фото: Яхт-клуб (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Летом работает прокат сапов. Место любят семьи с детьми, жители города и положительно отзываются в своих ревью иностранцы. Вход открыт ежедневно с 9: 00 утра до 7:30 вечера.

Культурная жизнь. Главные фестивали Днепра

Каждый год Днепр борется за звание культурной столицы Украины, проводя мероприятия по популяризации культуры и искусства в городе. В этом году открыл свои двери Центр современной культуры, где теперь постоянно проводят современные выставки и культурные мероприятия. Летом в городе проходил ежегодный музыкальный фестиваль "Джаз на Днепре" с выступлениями зарубежных музыкантов.

В сентябре прошел книжный фестиваль Book Space под открытым небом, который собрал издателей со всей страны, в начале октября состоялись перфомансы и лекции от украинских и зарубежных художников в рамках арт-фестиваля "Гоголь-Фест Днепр".

Фото: Выставки проводят в Центре Современной Культуры, который открылся в историческом здании (facebook.com/dniproccc)

В городе можно посетить концерты классической музыки в городской филармонии, Театре оперы и балета. Недавно в городе состоялись концерты в рамках международного музыкального фестиваля "Австрийская осень".

Если вы любитель кино, то в Днепре тоже есть куда пойти. Современные кинотеатры расположены в крупных торговых центрах города. К сожалению, старые кинотеатры по типу киевского "Жовтня" не функционируют.

Фото: Здесь также проходят различные фестивали (facebook.com/dniproccc)

Рекомендуем также заглянуть в известную гончарную мастерскую Сергея Горбаня. Здесь, кроме посещения мастер-классов по работе с глиной, можно провести время на творческих вечерах или за просмотром кино.

Днепр - еще и город моды. Но парадокс в том, что здесь вы не найдете такого большого ассортимента известных брендов одежды, как в столице. Зато центральная часть усеяна бутиками и магазинами тканей. Интересно, что здешние модницы любят шить себе наряд по собственному вкусу, а локальный бизнес успешно производит повседневную одежду на продажу. На центральных улицах вы точно заметите много стильно одетой молодежи.

Космическая столица. Планетарий и "Южмаш" с музеем

Помимо культурной, город претендует еще на звание "космической" столицы страны. Исторически сложилось так, что город в СССР был причастен к развитию космической отрасли и был эпицентром космических инноваций.

Здесь до сих пор работает "Южмаш", производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова - предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения в городе Днепре. Конечно, масштабы с прошлыми не сравнить, но энтузиасты хотят понемногу развивать сферу.

На проспекте Гагарина расположен аэрокосмический комплекс с экспозиционной частью от "Южмаша". Но музей комплекса работает только с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:30, и попасть туда можно только по предварительной записи и в рамках туристических групп.

Фото: Путешествие в Днепр можно разнообразить походом в планетарий

Зато в начале этого года открыл двери обновленный городской планетарий, который сейчас носит название "Планетарий ноосфера". Одна из общественных организаций полностью отреставрировала старое здание и завезла новое техническое оснащение. Здесь будет интересно не только детям, но и взрослым. Планетарий открыт ежедневно, билеты на показы в Звездный зал можно приобрести на сайте учреждения.

До ноября в парке Гагарина продлится экспозиция разрисованных полутораметровых ракет в рамках благотворительного проекта.

Фото: Ракеты в парке

Конечно, это не настоящие ракеты, а только их миниатюрные прототипы. Таким образом хотят популяризировать космическую отрасль среди детей и молодежи.

После выставки ракеты продадут на аукционе, а собранные средства пойдут на дальнейшую реставрацию парка. Настоящие же ракетоносители можно увидеть в парке ракет на проспекте Поля, 2.

Кафе и рестораны в Днепре. Где вкусно поесть

Ресторан израильской кухни Moshe

ул. Сечевых Стрельцов, 1

Ассортимент и качество приготовления блюд перенесет вас в гастрономический Тель-Авив.

Фото: Завтрак в заведении Днепра, где готовят блюда, как в Тель-Авиве (instagram.com/moshe.vdoma)

Ресторан " Big Mama"

ул. Яворницкого, 6

Заведение находится недалеко от главного входа в парк Шевченко. Здесь готовят итальянскую пиццу и завтраки на протяжении всего дня.

Ресторан "Анчоусная от Черноморки"

ул. Баррикадная, 7

Заведение известной сети рыбных ресторанов. Здесь можно попробовать блюда из свежей рыбы. Основа меню - это анчоусы.

Кофейня High Hill specialty coffee roasters

ул. Баррикадная, 5/7

Для ценителей кофе. К напитку здесь также подают разнообразные десерты, горячие завтраки и обеды.

Фото: Филе судака с картофелем пюре и коктейль "Southside" в гастробаре Днепра (instagram.com/v.glavnih.rolyah)

Фото: Торт "Три шоколада" в заведении Днепра (instagram.com/v.glavnih.rolyah)

Гастропаб "В главных ролях"

ул. Магдебургского права, 2

Заведение порадует интересными коктейлями и изысканными блюдами. Здесь часто собираются большими компаниями.

Кофейня "Дабл Декер"

Проспект Яворницкого, 46

Тихое место в старинном доме с окнами, из которых хочется наблюдать за уличной жизнью за чашечкой кофе с вкусным десертом.

В центральной части города безособых усилий можно найти заведения с быстрой уличной едой и другие уютные кафе.

Напомним, что с 18 октября Днепр вошел в "красную" зону карантина. Поэтому вход в заведения проходит с жестким соблюдением карантинных норм - в масках и с предоставлением документов о вакцинации или выздоровлении от COVID.

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